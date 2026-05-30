Это не просто маршрут, это погружение в мир нетронутой красоты и древних легенд. Наш путь будет пролегать одному из самых красивых автомобильных маршрутов в мире — Военно-Грузинской дороге. Каждый километр откроет захватывающие дух виды. Вы оцените бирюзовые воды Жинвальского водохранилища, средневековую крепость Ананури, Гергетскую церковь и, конечно, полюбуетесь панорамами Казбека.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €180 за экскурсию

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище и крепость Ананури

Мы начнём путешествие с посещения водохранилища бирюзового цвета и средневековой крепости. Вы узнаете историю этих мест и сделаете первые фотографии на фоне водной глади и древних стен.

Гудаури и Арка дружбы народов

Поднимемся выше, к горнолыжному курорту Гудаури, и остановимся у монументальной Арки дружбы. Полюбуемся бесконечными горными хребтами, ущельями и облаками, плывущими прямо у наших ног.

Степанцминда и величественный Казбек

Здесь, на высоте более 1700 метров, вы увидите легендарную гору Казбек с заснеженной вершиной.

Церковь Святой Троицы в Гергети (Гергетская Троица)

Остановимся у древнего храма 12 века на вершине холма (2170 м). Вид, открывающийся от церкви на долину и Казбек, считается одним из культовых пейзажей Грузии.

Примерный тайминг

9:00 — выезд

10:00 — Жинвальское водохранилище и крепость Ананури

11:30 — Гудаури и Арка дружбы народов

13:30 — Степанцминда

13:45 — церковь Святой Троицы

16:00 — обед

19:00–20:00 — возвращение

Организационные детали