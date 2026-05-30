Мы начнём путешествие с посещения водохранилища бирюзового цвета и средневековой крепости. Вы узнаете историю этих мест и сделаете первые фотографии на фоне водной глади и древних стен.
Гудаури и Арка дружбы народов
Поднимемся выше, к горнолыжному курорту Гудаури, и остановимся у монументальной Арки дружбы. Полюбуемся бесконечными горными хребтами, ущельями и облаками, плывущими прямо у наших ног.
Степанцминда и величественный Казбек
Здесь, на высоте более 1700 метров, вы увидите легендарную гору Казбек с заснеженной вершиной.
Церковь Святой Троицы в Гергети (Гергетская Троица)
Остановимся у древнего храма 12 века на вершине холма (2170 м). Вид, открывающийся от церкви на долину и Казбек, считается одним из культовых пейзажей Грузии.
Примерный тайминг
9:00 — выезд 10:00 — Жинвальское водохранилище и крепость Ананури 11:30 — Гудаури и Арка дружбы народов 13:30 — Степанцминда 13:45 — церковь Святой Троицы 16:00 — обед 19:00–20:00 — возвращение
Организационные детали
Поедем на комфортабельном седане или микроавтобусе Mercedes-Benz Viano. Детские кресла — по запросу
Отдельно оплачивается подъём на внедорожниках к церкви — 20 лари (€6) за чел., а также обед — по желанию
Программа подходит участникам всех возрастов и не требует физической подготовки
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гамлет — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Занимаюсь туризмом более 10 лет. Делаю и провожу туры по Грузии. Люблю свою работу за то, что могу позволить дарить впечатления и эмоции для своих дорогих гостей. Буду рад встретить вас в нашей гостеприимной стране и с вашего позволения быть вашим гидом. До скорых встреч!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Балдова
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал интересные факты, давал много времени для фотографирования и изучения всех мест. Без спешки насладились природой Грузии. Все остались довольны, рекомендую отправляться в туры с Гамлетом!
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Ксения
Чудесная экскурсия! Все очень понравилось, особенно стиль вождения - экскурсовод не упускал ни одной возможности побыстрее довести нас до цели, при этом ни разу не торопил на остановках, позволяя наслаждаться читать дальшеуменьшить
красотами страны без ощущения торопливости. Машина в прекрасном состоянии, чистый салон, припасены бутылочки воды и домашнее вино для полного погружения в атмосферу Грузии. По поводу самой экскурсии - вас ждут живописные пейзажи, милые деревеньки, величественные горы со снежными шапками, древнейшие исторические места и интересные истории от Гамлета по каждому чек поинту. Особенно понравился замок Ананури, монастырь Гергети возле горы Казбек, Снежные склоны Гудаури и остановка на обед в ресторане! всем рекомендуем эту поездку, чтобы почувствовать незабываемую атмосферу Грузии!
Гамлет
Ответ организатора:
Спасибо большое вам. Очень приятно ❣️❣️❣️ Жду всех в Грузии 😊
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