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Казбеги: увидеть красоту Кавказских гор своими глазами

Панорамы Казбека, древние крепости и легендарная Гергетская церковь - из Тбилиси
Это не просто маршрут, это погружение в мир нетронутой красоты и древних легенд.

Наш путь будет пролегать одному из самых красивых автомобильных маршрутов в мире — Военно-Грузинской дороге. Каждый километр откроет захватывающие дух виды.

Вы оцените бирюзовые воды Жинвальского водохранилища, средневековую крепость Ананури, Гергетскую церковь и, конечно, полюбуетесь панорамами Казбека.
5
2 отзыва
Казбеги: увидеть красоту Кавказских гор своими глазами
Казбеги: увидеть красоту Кавказских гор своими глазами
Казбеги: увидеть красоту Кавказских гор своими глазами

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище и крепость Ананури

Мы начнём путешествие с посещения водохранилища бирюзового цвета и средневековой крепости. Вы узнаете историю этих мест и сделаете первые фотографии на фоне водной глади и древних стен.

Гудаури и Арка дружбы народов

Поднимемся выше, к горнолыжному курорту Гудаури, и остановимся у монументальной Арки дружбы. Полюбуемся бесконечными горными хребтами, ущельями и облаками, плывущими прямо у наших ног.

Степанцминда и величественный Казбек

Здесь, на высоте более 1700 метров, вы увидите легендарную гору Казбек с заснеженной вершиной.

Церковь Святой Троицы в Гергети (Гергетская Троица)

Остановимся у древнего храма 12 века на вершине холма (2170 м). Вид, открывающийся от церкви на долину и Казбек, считается одним из культовых пейзажей Грузии.

Примерный тайминг

9:00 — выезд
10:00 — Жинвальское водохранилище и крепость Ананури
11:30 — Гудаури и Арка дружбы народов
13:30 — Степанцминда
13:45 — церковь Святой Троицы
16:00 — обед
19:00–20:00 — возвращение

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане или микроавтобусе Mercedes-Benz Viano. Детские кресла — по запросу
  • Отдельно оплачивается подъём на внедорожниках к церкви — 20 лари (€6) за чел., а также обед — по желанию
  • Программа подходит участникам всех возрастов и не требует физической подготовки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гамлет
Гамлет — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Занимаюсь туризмом более 10 лет. Делаю и провожу туры по Грузии. Люблю свою работу за то, что могу позволить дарить впечатления и эмоции для своих дорогих гостей. Буду рад встретить вас в нашей гостеприимной стране и с вашего позволения быть вашим гидом. До скорых встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Б
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал интересные факты, давал много времени для фотографирования и изучения всех мест. Без спешки насладились природой Грузии. Все остались довольны, рекомендую отправляться в туры с Гамлетом!
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал
Очень понравился тур. Впервые с компанией друзей попробовали формат индивидуального тура. Было очень комфортно, гид рассказывал
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Ксения
Чудесная экскурсия! Все очень понравилось, особенно стиль вождения - экскурсовод не упускал ни одной возможности побыстрее довести нас до цели, при этом ни разу не торопил на остановках, позволяя наслаждаться
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красотами страны без ощущения торопливости. Машина в прекрасном состоянии, чистый салон, припасены бутылочки воды и домашнее вино для полного погружения в атмосферу Грузии. По поводу самой экскурсии - вас ждут живописные пейзажи, милые деревеньки, величественные горы со снежными шапками, древнейшие исторические места и интересные истории от Гамлета по каждому чек поинту. Особенно понравился замок Ананури, монастырь Гергети возле горы Казбек, Снежные склоны Гудаури и остановка на обед в ресторане! всем рекомендуем эту поездку, чтобы почувствовать незабываемую атмосферу Грузии!

Гамлет
Гамлет
Ответ организатора:
Спасибо большое вам. Очень приятно ❣️❣️❣️ Жду всех в Грузии 😊
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