Погрузитесь в атмосферу древнего искусства виноделия, познакомьтесь с традициями Велицихе – одной из самых аутентичных деревень в Кахетии. Тур подарит вам возможность попробовать лучшие образцы кахетинского вина и узнать больше о процессе его создания.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание мастер-класса

Погружение в грузинскую атмосферу

Откройте для себя аутентичную грузинскую атмосферу с дегустацией в двух традиционных винных погребах. Здесь вам предложат премиальные вина, ароматную чачу и нежный грузинский коньяк. Оцените уникальные вкусы местного меда и сыров, а также насладитесь мастер-классом по выпечке хлеба, где вы сможете создать традиционный грузинский хлеб, наполняющий воздух своим неповторимым ароматом.

Мастер-класс по приготовлению чурчхелы

Добавьте еще больше грузинского колорита, участвуя в мастер-классе по приготовлению чурчхелы! Создайте собственный «грузинский десерт» из виноградного сока и орехов — отличный сувенир на память о вашем путешествии.

Деревня Велисцихе — сердце кахетинского виноделия

Посетите одну из самых старых винодельческих деревень Грузии — Велисцихе, где традиции изготовления вина бережно хранятся веками. На экскурсии по винодельне вы узнаете секреты древнего кахетинского метода виноделия, познакомитесь с квеври — глиняными амфорами для выдержки вина, и попробуете лучшие сорта местного вина.

В Велисцихе был обнаружен уникальный артефакт — квеври, возраст которого составляет около 8000 лет. Этот древний сосуд, использовавшийся для хранения и ферментации вина, является ярким свидетельством того, что традиции виноделия в Грузии насчитывают тысячелетия.

Церковь Пресвятой Богородицы

Велисцихская церковь Пресвятой Богородицы, расположенная в деревне Велисцихе, является одним из старейших и важных памятников грузинской архитектуры. Церковь датируется VIII-IX веками и представляет собой типичный для того времени храм, построенный из камня. Она отличается строгой, но изящной архитектурой и считается одним из примеров раннесредневекового грузинского зодчества.

Внутреннее убранство церкви украшено старинными фресками, а сам храм служит важным духовным и историческим центром для региона.

Почему выбрать этот тур?

Этот тур — не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Грузии. От исторических памятников до кулинарного мастерства, каждый момент приглашает вас открыть для себя уникальные вкусы, пейзажи и культуру, которые делают Грузию незабываемой.

Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться днем, где история, культура и природа сливаются в одно чарующее приключение, приглашая вас полюбить Грузию с каждым шагом.