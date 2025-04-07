От лозы до бокала: винное приключение в Кахетии

Погрузитесь в атмосферу древнего искусства виноделия, познакомьтесь с традициями Велицихе – одной из самых аутентичных деревень в Кахетии.

Тур подарит вам возможность попробовать лучшие образцы кахетинского вина и узнать больше о процессе его создания.
4.98
40 отзывов
От лозы до бокала: винное приключение в Кахетии
От лозы до бокала: винное приключение в Кахетии
От лозы до бокала: винное приключение в Кахетии
Ближайшие даты:
26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая2
мая
Время начала: 09:15

Описание мастер-класса

Погружение в грузинскую атмосферу

Откройте для себя аутентичную грузинскую атмосферу с дегустацией в двух традиционных винных погребах. Здесь вам предложат премиальные вина, ароматную чачу и нежный грузинский коньяк. Оцените уникальные вкусы местного меда и сыров, а также насладитесь мастер-классом по выпечке хлеба, где вы сможете создать традиционный грузинский хлеб, наполняющий воздух своим неповторимым ароматом.

Мастер-класс по приготовлению чурчхелы

Добавьте еще больше грузинского колорита, участвуя в мастер-классе по приготовлению чурчхелы! Создайте собственный «грузинский десерт» из виноградного сока и орехов — отличный сувенир на память о вашем путешествии.

Деревня Велисцихе — сердце кахетинского виноделия

Посетите одну из самых старых винодельческих деревень Грузии — Велисцихе, где традиции изготовления вина бережно хранятся веками. На экскурсии по винодельне вы узнаете секреты древнего кахетинского метода виноделия, познакомитесь с квеври — глиняными амфорами для выдержки вина, и попробуете лучшие сорта местного вина.

В Велисцихе был обнаружен уникальный артефакт — квеври, возраст которого составляет около 8000 лет. Этот древний сосуд, использовавшийся для хранения и ферментации вина, является ярким свидетельством того, что традиции виноделия в Грузии насчитывают тысячелетия.

Церковь Пресвятой Богородицы

Велисцихская церковь Пресвятой Богородицы, расположенная в деревне Велисцихе, является одним из старейших и важных памятников грузинской архитектуры. Церковь датируется VIII-IX веками и представляет собой типичный для того времени храм, построенный из камня. Она отличается строгой, но изящной архитектурой и считается одним из примеров раннесредневекового грузинского зодчества.

Внутреннее убранство церкви украшено старинными фресками, а сам храм служит важным духовным и историческим центром для региона.

Почему выбрать этот тур?

Этот тур — не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Грузии. От исторических памятников до кулинарного мастерства, каждый момент приглашает вас открыть для себя уникальные вкусы, пейзажи и культуру, которые делают Грузию незабываемой.

Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться днем, где история, культура и природа сливаются в одно чарующее приключение, приглашая вас полюбить Грузию с каждым шагом.

Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи Будьте пожалуйста на месте встречи в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манави
  • Бадиаури
  • Бодбе Монастырь
  • Сигнахи
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном спринтере/n
  • Услуги гида
  • Дегустация вина, чачи коньяка, меда и сыра
  • Бесплатный трансфер из отеля 2+ человек (в радиусе 2 км)
Что не входит в цену
  • Обед
  • Мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению чурчхелы - 5 лари/чел.
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи Будьте пожалуйста на месте встречи в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
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3
2
1
Г
7 апр 2025
Прекрасная экскурсия, с насыщенным интересным рассказом от гида Левана! Посетили много разных локаций, попробовали всё, что было заявлено в программе 😍
Очень душевно и уютно прошел день!
Однозначно рекомендую!
А
29 мар 2025
Отличная насыщенная поездка.
Гид Мариам хорошо владеет как русским, так и английским. Всё вовремя, без ожиданий транспорта, без накладок - рекомендую!
С
25 фев 2025
Впечатления невероятные! Экскурсия прошла превосходно спасибо гиду Гиоргию рассказывал очень интересно, попробовали вкусного вина и посетили множество красивых мест. однозначно рекомендую эту поездку
M
7 янв 2025
Тур наполненный и соответствует стоимости. Гид Николай очень интересно, грамотно и довольно развернуто рассказывал об истории Грузии, Кахетии и о виноделии, с удовольствием отвечал на наши вопросы. Мы посмотрели как пекут традиционный грузинский хлеб, поучаствовали в изготовлении чурчхелы, дважды была дигустация вина. Плюс прогулки по красивейшему городу с видом на Алазанскую долину- вот рецепт отлично проведенного дня! Экскурсию советую!
A
7 янв 2025
В целом очень понравилась экскурсия. Хорошо организованная и продуманная. Экскурсовод очередь внимательный к людям и знающий. Поставил бы пять звезд, Если бы побольше было исторических справо, было только очень общее
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представление о том, где мы едем. Ещё хотелось бы, чтобы четко предупредили, когда дегустировали вино, где сертифицированные, а где частные. Это?
Нужно сделать не в конце, а в начале экскурсии. Например, просто сказать Сначала мы будем Пробовать сертифицированные вина, они подороже, а потом частные, они по дешевле. . Может быть я что то и пропустил, но это помоему не было чётко освещено. В остальном отличная работа!

u
15 ноя 2024
Тур был потрясающим. Гид опытный и профессионал своего дела. Добрый и отзывчивый, когда это необходимо. Был рад увидеть Историю и удивительные места Кахетии. Честно говоря, вино было потрясающим (приобрёл немного для себя), и я был удивлен, что для всего была дегустация. Автомобиль был опрятным и уютным. Молодцы в организации. Спасибо, ребята, за потрясающую поездку
M
8 ноя 2024
это был отличный опыт. wooow. Организаторы были очень внимательны и всегда на связи, гид был очень интересным и познавательным. Я узнал так много, и самое крутое, что везде были дегустации и приятная атмосфера. Я вернусь к вам снова и буду рекомендовать вас своим друзьям. Вы подарили мне незабываемое путешествие, которое я буду помнить долго
S
2 ноя 2024
Это была замечательная поездка, гид был очень услужлив и оживлен. Мы узнали много нового о культуре Грузии. Экскурсия была обширной во всех отношениях. Рекомендую
K
30 окт 2024
Очень рекомендую! Особенно большая благодарность за такую интересную подачу информации гиду Бесо - весело, познавательно и душевно;)
S
28 окт 2024
Бесо был замечательным гидом и дал представление об истории и культуре этих мест, опыт дегустации был хорошим, и мы получили подробную информацию, связанную с историей вина в Грузии.
Г
25 окт 2024
Гид Майкл был просто великолепен! У него отличное чувство юмора, и его рассказы на русском и английском языках были интересными и захватывающими. Дегустация вина/ меда/ грузинских конфет была вкусной, программа интересной и время экскурсии пролетело быстро. С удовольствием посетил бы этот тур еще раз.
R
21 окт 2024
Тур в Кахетию был великолепен!!! Я люблю это! Экскурсовод-женщина (забыла имя), веселая и не скучная. Она была очень хорошо осведомлена об истории и культуре всех мест, которые мы посетили, и
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в то же время отпускала несколько шуток между ними. Будет много дегустаций вин и мастер-классов по приготовлению хлеба и чурчхелы. Я очень рекомендую эту поездку с такими красивыми пейзажами. Я хотел бы приехать сюда снова и привести с собой семью и друзей. .

K
10 окт 2024
Это лучшее туристическое агентство в Тбилиси. У них также очень приятные цены. Если вы хотите развлечься, посетите все на комфортабельном автобусе, выбирайте их!
M
24 июл 2024
Удивительный тур с очень компетентным гидом. Джорджем (Георгий). У нас была прекрасная возможность узнать не только о традициях виноделия и различных сортах винограда в Грузии, но и узнать немного больше
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о богатой истории страны. Несмотря на то, что нам в тот день не повезло с погодой, наш опытный гид превратил этот день в незабываемое путешествие. Он был очень любезен, заботился о нас на протяжении всей поездки, прекрасно говорил по-английски и по-русски, во время остановок и свободного времени был готов ответить на более подробные вопросы в частном порядке. Кроме того, водитель (в том числе Георгий) заставил нас чувствовать себя в безопасности и не вел машину с ума, как большинство людей в Грузии. Очень рекомендую их сервис!!!

D
19 июл 2024
Отличная поездка, самый лучший гид Роланд. Остались очень довольны. Спасибо за отличное настроение!

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