Тур подарит вам возможность попробовать лучшие образцы кахетинского вина и узнать больше о процессе его создания.
Описание мастер-класса
Погружение в грузинскую атмосферу
Откройте для себя аутентичную грузинскую атмосферу с дегустацией в двух традиционных винных погребах. Здесь вам предложат премиальные вина, ароматную чачу и нежный грузинский коньяк. Оцените уникальные вкусы местного меда и сыров, а также насладитесь мастер-классом по выпечке хлеба, где вы сможете создать традиционный грузинский хлеб, наполняющий воздух своим неповторимым ароматом.
Мастер-класс по приготовлению чурчхелы
Добавьте еще больше грузинского колорита, участвуя в мастер-классе по приготовлению чурчхелы! Создайте собственный «грузинский десерт» из виноградного сока и орехов — отличный сувенир на память о вашем путешествии.
Деревня Велисцихе — сердце кахетинского виноделия
Посетите одну из самых старых винодельческих деревень Грузии — Велисцихе, где традиции изготовления вина бережно хранятся веками. На экскурсии по винодельне вы узнаете секреты древнего кахетинского метода виноделия, познакомитесь с квеври — глиняными амфорами для выдержки вина, и попробуете лучшие сорта местного вина.
В Велисцихе был обнаружен уникальный артефакт — квеври, возраст которого составляет около 8000 лет. Этот древний сосуд, использовавшийся для хранения и ферментации вина, является ярким свидетельством того, что традиции виноделия в Грузии насчитывают тысячелетия.
Церковь Пресвятой Богородицы
Велисцихская церковь Пресвятой Богородицы, расположенная в деревне Велисцихе, является одним из старейших и важных памятников грузинской архитектуры. Церковь датируется VIII-IX веками и представляет собой типичный для того времени храм, построенный из камня. Она отличается строгой, но изящной архитектурой и считается одним из примеров раннесредневекового грузинского зодчества.
Внутреннее убранство церкви украшено старинными фресками, а сам храм служит важным духовным и историческим центром для региона.
Почему выбрать этот тур?
Этот тур — не просто экскурсия, а настоящее погружение в сердце Грузии. От исторических памятников до кулинарного мастерства, каждый момент приглашает вас открыть для себя уникальные вкусы, пейзажи и культуру, которые делают Грузию незабываемой.
Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться днем, где история, культура и природа сливаются в одно чарующее приключение, приглашая вас полюбить Грузию с каждым шагом.
Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи Будьте пожалуйста на месте встречи в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Бодбе Монастырь
- Сигнахи
Что включено
- Трансфер на комфортабельном спринтере/n
- Услуги гида
- Дегустация вина, чачи коньяка, меда и сыра
- Бесплатный трансфер из отеля 2+ человек (в радиусе 2 км)
Что не входит в цену
- Обед
- Мастер-классы по выпечке хлеба и изготовлению чурчхелы - 5 лари/чел.
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Отзывы и рейтинг
Очень душевно и уютно прошел день!
Однозначно рекомендую!
Гид Мариам хорошо владеет как русским, так и английским. Всё вовремя, без ожиданий транспорта, без накладок - рекомендую!