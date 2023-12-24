Гуляя по Тбилиси, мы раскроем, что такое архитектурная реставрация, и найдём её интересные образцы.



Рассмотрим остатки крепостных стен: какой фрагмент оригинальный, а какой — недавний? Выясним, как советские архитекторы вписали в арку сохранившуюся колокольню снесённого Ванкского собора. А ещё увидим внутренние дворы караван-сараев и поговорим об их устройстве. И это далеко не всё!