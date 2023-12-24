Как строили Тбилиси? Групповая прогулка

Групповая экскурсия в Тбилиси

Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен

Гуляя по Тбилиси, мы раскроем, что такое архитектурная реставрация, и найдём её интересные образцы.

Рассмотрим остатки крепостных стен: какой фрагмент оригинальный, а какой — недавний? Выясним, как советские архитекторы вписали в арку сохранившуюся колокольню снесённого Ванкского собора. А ещё увидим внутренние дворы караван-сараев и поговорим об их устройстве. И это далеко не всё!
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Ближайшие даты:
24
дек
2
янв
5
янв
14
янв
27
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

История тбилисских древностей неотделима от истории их реставрации. Столицу Грузии много раз разрушали завоеватели и отстраивали заново её жители. В последний раз город поднимался из руин после нашествия персов в 1795 году.

На экскурсии вы увидите:

  • Настоящие крепостные стены Тбилиси и туристическую реконструкцию
  • Древнейший храм города — Анчисхати, на стенах которого можно различить слои 6–20 веков
  • Внутреннее устройство двух сохранившихся караван-сараев
  • Улицу-лестницу Бетлеми, построенную в 19 веке на месте средневековой тропинки

И узнаете:

  • Чем отличается техническая реставрация от художественной
  • Почему старинные здания часто реставрируют не теми же материалами, из которых они построены
  • Как артефакты утраченных зданий становятся частями других построек
  • Почему у Сионского собора две колокольни в разных стилях

Организационные детали

  • По маршруту будет длинный подъём по лестнице. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
  • На экскурсии будут использоваться радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
  • Где заканчиваем: смотровая площадка у церкви Бетлеми
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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