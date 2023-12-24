Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Гуляя по Тбилиси, мы раскроем, что такое архитектурная реставрация, и найдём её интересные образцы.
Рассмотрим остатки крепостных стен: какой фрагмент оригинальный, а какой — недавний? Выясним, как советские архитекторы вписали в арку сохранившуюся колокольню снесённого Ванкского собора. А ещё увидим внутренние дворы караван-сараев и поговорим об их устройстве. И это далеко не всё!
Рассмотрим остатки крепостных стен: какой фрагмент оригинальный, а какой — недавний? Выясним, как советские архитекторы вписали в арку сохранившуюся колокольню снесённого Ванкского собора. А ещё увидим внутренние дворы караван-сараев и поговорим об их устройстве. И это далеко не всё!
Ближайшие даты:
24
дек
дек
2
янв
янв
5
янв
янв
14
янв
янв
27
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
История тбилисских древностей неотделима от истории их реставрации. Столицу Грузии много раз разрушали завоеватели и отстраивали заново её жители. В последний раз город поднимался из руин после нашествия персов в 1795 году.
На экскурсии вы увидите:
- Настоящие крепостные стены Тбилиси и туристическую реконструкцию
- Древнейший храм города — Анчисхати, на стенах которого можно различить слои 6–20 веков
- Внутреннее устройство двух сохранившихся караван-сараев
- Улицу-лестницу Бетлеми, построенную в 19 веке на месте средневековой тропинки
И узнаете:
- Чем отличается техническая реставрация от художественной
- Почему старинные здания часто реставрируют не теми же материалами, из которых они построены
- Как артефакты утраченных зданий становятся частями других построек
- Почему у Сионского собора две колокольни в разных стилях
Организационные детали
- По маршруту будет длинный подъём по лестнице. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
- На экскурсии будут использоваться радиогиды, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
- Где заканчиваем: смотровая площадка у церкви Бетлеми
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Площадь Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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