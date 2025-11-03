Отправьтесь в незабываемое индивидуальное путешествие по Кавказу! Мы начнем с древней крепости Ананури и насладимся величественными пейзажами гор.
Далее направимся в Гудаури — горнолыжный курорт, где в любое время года вас порадуют захватывающие виды на Кавказские вершины. Завершением экскурсии станет поездка в Казбеги.
Далее направимся в Гудаури — горнолыжный курорт, где в любое время года вас порадуют захватывающие виды на Кавказские вершины. Завершением экскурсии станет поездка в Казбеги.
Описание экскурсииВас ждет увлекательная экскурсия по живописным уголкам Грузии, где каждое место наполнено историей, природной красотой и уникальными традициями. Наше путешествие начнется с посещения Жинвальского водохранилища, окруженного величественными горами и лесами, создающими невероятные пейзажи. Следующим пунктом будет крепость Ананури, расположенная на слиянии рек Черной и Белой Арагви. После этого мы отправимся в горы Грузии в Гудаури — знаменитый горнолыжный курорт. Здесь вас ждет Арка дружбы с великолепными панорамными видами на кавказские вершины, символизирующая дружбу Грузии и России. Между Черной и Белой Арагви, на пути к Гудаури, мы остановимся для дегустации меда в деревне Сетуреби. Местные пчеловоды поделятся секретами производства меда, а вы сможете попробовать разнообразные сорта, созданные с использованием лучших горных растений. Затем путешествие продолжится в Степанцминду, где на высоте 2170 метров расположен Гергетский монастырь — один из самых красивых и значимых храмов Грузии. Здесь вас ждет не только духовное вдохновение, но и уникальные виды на гору Казбек. Важная информация: Экскурсия индивидуальная, максимальное количество участников — 7 человек. На частном микроавтобусе возможный размер группы — 19 человек (выбирайте соответствующий билет). Позаботьтесь об удобной обуви и комфортной одежде по погоде. Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 09:00 (возможность подобрать время начала экскурсии под вас)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Ананурская крепость
- Черная и Белая Арагви
- Гудаури
- Арка Дружбы
- Степанцминда
- Гергетский монастырь (по желанию)
Что включено
- Русско или англоязычнй водитель
- Услуги гида по запросу
- Комфортабельный минивэн
- Дегустации горного меда и чачи
Что не входит в цену
- Обед: от 15$
- Внедорожник до Гергетского монастыря: 100 лари за 1 внедорожник
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Тбилиси
Завершение: Любое место в Тбилиси (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00 (возможность подобрать время начала экскурсии под вас)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная, максимальное количество участников - 7 человек. На частном микроавтобусе возможный размер группы - 19 человек (выбирайте соответствующий билет)
- Позаботьтесь об удобной обуви и комфортной одежде по погоде
- Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
3 ноя 2025
С нами был экскурсовод Давид. Внимательный, доброжелательный собеседник. Всегда приезжал раньше других групп, поэтому на локациях были практически одни. Учитывал наши интересы. На обратном пути завез в хороший ресторан. Остались довольны. Экскурсия очень красивая.
С
Сергей
27 сен 2025
Был с семьёй, очень понравилось. Гид Давид (очень рекомендую) рассказал о многих интересных местах, много позитивных моментов и впечатлений от Кавказских гор. Не всё удаётся увидеть из-за погоды(предсказать очень тяжело), но гид старается подстроить маршрут под вас, чтобы максимально насладиться прекрасными видами.
А
Анастасия
15 мая 2025
Мы ездили с гидом Тамарой и водителем Георгием. Тамара очень интересно рассказывала об истории Грузии, а Георгий безопасно довез туда и обратно. Микроавтобус комфортабельный.
Во время экскурсии открываются прекрасные виды на Кавказ. К сожалению, Казбек мы не увидели из-за снега, но к этому надо быть готовым, потому что на высоте 2000 метров погода непредсказуемая.
Во время экскурсии открываются прекрасные виды на Кавказ. К сожалению, Казбек мы не увидели из-за снега, но к этому надо быть готовым, потому что на высоте 2000 метров погода непредсказуемая.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
43%
Групповая
до 17 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€17
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Грузии: Мцхета, Жинвали, Казбек
Погрузитесь в историю Грузии, посетив древние монастыри, крепости и горные перевалы. Узнайте о культуре и традициях горцев, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Тбилиси
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€193 за всё до 3 чел.
-
35%
Групповая
до 17 чел.
Казбеги - приключение в облаках
Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Жинвальское водохранилище, древние крепости и величественные горы ждут вас на этом удивительном маршруте
Начало: 1-й туп. Абано, 5
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$17.60
$27 за человека