Экскурсия в Казбеги предлагает уникальную возможность увидеть Жинвальское водохранилище и Ананурскую крепость. В деревне гости смогут попробовать горный мед и чачу. Посещение Гудаури и Арки Дружбы подарит незабываемые панорамы. Завершает путешествие Гергетский монастырь, расположенный на фоне величественного Казбека. Эта поездка - шанс насладиться природой и историей Кавказа в полной мере
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏰 Исторические крепости
- 🍯 Дегустация местных деликатесов
- 🚙 Увлекательные поездки на внедорожниках
- ⛪ Величественные монастыри
Что можно увидеть
- Жинвальское водохранилище
- Ананурская крепость
- Арка Дружбы
- Гергетская церковь
Описание экскурсии
Необъятные водные просторы и древняя крепость • Жинвальское водохранилище — голубая гладь воды и горный пейзаж создают идеальный фон для утренних фото и заряда энергии.
- Ананурская крепость — древние башни, крепостные стены и легенды о смелых князьях — история оживает на каждом шагу.
- Слияние Чёрной и Белой Арагви — две реки, одна судьба. Здесь природа творит уникальное зрелище, которое стоит увидеть своими глазами. Дегустация мёда и впечатляющие панорамы гор • Деревня с радушными жителями — истинное гостеприимство: дегустация домашнего мёда, чачи и местных деликатесов в уютной атмосфере.
- Арка дружбы народов — впечатляющая панорама, где горы и небо сливаются в едином дыхании, символизируя единство разных культур.
Степанцминда и Гергетская церковь (Цминда Самеба) — вершина экскурсии: подъем на внедорожниках к культовому монастырю, который на фоне Казбека выглядит как картина, нарисованная природой. Важная информация:.
• Степанцминда и Гергетская церковь (Цминда Самеба) — вершина экскурсии: подъем на внедорожниках к культовому монастырю, который на фоне Казбека выглядит как картина, нарисованная природой. Важная информация:
- Пожалуйста, предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию.
- Надевайте комфортную обувь и учитывайте что погода в горах изменчива • Напоминаем, что в период с октября по апрель в горах возможны резкие изменения погоды. Иногда дорога в Казбеги после Гудаури закрывается из-за снегопадов. Такие решения принимаются в день поездки и не поддаются точному прогнозу. Спасибо за понимание.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Ананурская крепость
- Слияние Черной и Белой Арагви
- Деревня Сетуреби
- Гудаури
- Арка Дружбы
- Степанцминда
- Гергетский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Дегустация горного меда и чачи
Что не входит в цену
- Обед: от 15$
- Джип на Гергетский монастырь: 20 лари
- Личные расходы
Место начала и завершения?
1-й туп. Абано, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию
- Надевайте комфортную обувь и учитывайте что погода в горах изменчива
- Напоминаем, что в период с октября по апрель в горах возможны резкие изменения погоды. Иногда дорога в Казбеги после Гудаури закрывается из-за снегопадов. Такие решения принимаются в день поездки и не поддаются точному прогнозу. Спасибо за понимание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
4 ноя 2025
Хорошая организация, красивые места. На переездах между локациями - много интересного про Грузию. Спасибо гиду Тамара.
Н
Наталья
1 ноя 2025
Отличный гид Красавчик)
Водитель очень комфортно вёз.
Экскурсия 🔥
М
Мария
31 окт 2025
M
Mariia
31 окт 2025
Н
Наталия
26 окт 2025
Мне понравились горы, что было бы лучше - побольше времени на осмотр достопримечательностей, поменьше на обед
В
Владислав
24 окт 2025
Виды просто потрясающие. Поездка, которая моментально влюбила нас в страну. Отдельная благодарность гидам Луке и Михо за шикарную атмосферу за все время нашего небольшого путешествия.
А
Анастасия
22 окт 2025
А
Алина
19 окт 2025
Тамара и ее водитель - крутая команда! Спасибо Вам большое за экскурсию ❤️
Весь материал подробно структурировано рассказан ❤️ Везде останавливались и маршрут составлен так, что хватило необходимое количество времени для впечатлений ❤️
О
Ольга
17 окт 2025
Отличная экскурсия, потрясающие виды. Наш экскурсовод Тамара самая лучшая из всех с кем нам пришлось быть на экскурсиях, спасибо ей большое за интересный рассказ о Грузии. И с водителем нам тоже повезло, мастер своего дела!
А
Артём
15 окт 2025
Все понравилось
U
Uladzimir
12 окт 2025
Очень хорошая экскурсия, всем советую!
Л
Любовь
9 окт 2025
Очень красивые места, наслаждение для глаз! Нам очень повезло с погодой и гидом. Ездили с Тамарой на две экскурсии, она классная, ребёнок теперь цитирует ее шутки.) Спасибо за впечатления!
Р
Равия
8 окт 2025
Отличная экскурсия, какие виды панорама,а гид Тамара-царица,и поёт и танцует, человек-праздник, водитель Вако- асс своего дела нае страшно с ним на серпантинах дорог, впечатлений вагон и тележка,спасибо!!!
С
Светлана
7 окт 2025
Казбек хотела увидеть и увидела! Да, время мало чтоб и им насладится и фрески церкви Гаргети узреть… Но как говорится Цигаль- Цигаль- ай- лю-лю…
Водохранилище впечатляющее, если убрать "мусор" в виде точек продаж… вообще другое восприятие будет!
Гид-Лука, молодой позитивный человечек!
П
Павел
7 окт 2025
Был хороший гид Омар. Все дружелюбно и по существу. Бронирую экскурсию можно попасть и на менее коммуникабельность гида. Напр след экскурсия в кахетию не повезло. Флегматичная Кати выдавала по одной
