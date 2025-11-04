Необъятные водные просторы и древняя крепость • Жинвальское водохранилище — голубая гладь воды и горный пейзаж создают идеальный фон для утренних фото и заряда энергии.

Ананурская крепость — древние башни, крепостные стены и легенды о смелых князьях — история оживает на каждом шагу.

Слияние Чёрной и Белой Арагви — две реки, одна судьба. Здесь природа творит уникальное зрелище, которое стоит увидеть своими глазами. Дегустация мёда и впечатляющие панорамы гор • Деревня с радушными жителями — истинное гостеприимство: дегустация домашнего мёда, чачи и местных деликатесов в уютной атмосфере.

Арка дружбы народов — впечатляющая панорама, где горы и небо сливаются в едином дыхании, символизируя единство разных культур.

Степанцминда и Гергетская церковь (Цминда Самеба) — вершина экскурсии: подъем на внедорожниках к культовому монастырю, который на фоне Казбека выглядит как картина, нарисованная природой. Важная информация:.

