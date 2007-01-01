Богатство страны - это простые, свято хранящие законы гостеприимства и дружбы люди, с прекрасной...

Богатство страны — это простые, свято хранящие законы гостеприимства и дружбы люди, с прекрасной душой, традициями и уважением к своим гостям.

Здесь проходит Главный Кавказский хребет, а через него знаменитая Военно–Грузинская дорога.

Местность в Казбеги исключительно живописна, эти места известны своей девственной природой; здешние горы, ущелья, перевалы, реки и леса — вот шедевры региона.

Знакомство с Казбеги станет для Вас удивительным путешествием над облаками.
Казбек и ущелье Трусо
Казбек и ущелье Трусо
Казбек и ущелье Трусо
Казбек и ущелье Трусо
Казбек и ущелье Трусо
Казбек и ущелье Трусо

Что вы увидите 🤩

  • Казбеги
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Военно-Грузинская дорога
  • Источник минеральной воды
  • Арка дружбы народов
  • Степанцминда
  • Храм Святой Троицы в Гергети
  • Степанцминда
  • Гвелетский водопад
  • ущелье Труссо

Что вас ожидает:

    1 день
    Экскурсия в Казбеги. Жинвальское водохранилище
    Наш маршрут четко делится на три части — до Крестового перевала, сам Крестовый перевал и после Крестового перевала. Первая остановка— длительность 15 минут. Жинвальское водохранилище, располагается в сорока километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви и обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина — четыреста метров. Объем воды в водохранилище составляет более полумиллиарда кубических метров. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.
    Величественное сооружение феодальной эпохи Грузии
    Крепость Ананури расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Этот пункт защищал центральную часть эриставства, он прикрывал отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

    Источник минеральной воды

    Третья остановка — длительность 20-30 минут. У въезда в село Надибани. Холодная минеральная вода, необычайно богатая железом, в результате чего источник полностью покрыт ржавчиной красного цвета. Пить ее желательно на месте. Если взять ее с собой, то ввиду чрезмерной насыщенности железом вода быстро «заржавеет» и уже через полчаса станет мутной. Хотя при этом ее вкусовые качества не меняются.
    За какие-то 20-30 минут мы поднимемся вверх почти на 1200 метров.

    Арка дружбы народов и Степанцминда

    Четвертая остановка — длительность 20-30 минут. Арка Дружбы в Казбеги была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского тракта и во имя дружбы российского и грузинского народов. Георгиевский трактат — это договор от 1783 года между Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй. Это не самая высокая его точка, но именно отсюда открывается захватывающий вид на окрестности. Пятая остановка — Степанцминда.
    Административный центр района, в 1921—2007 годах носивший название Казбеги. Трансфер на джипах к храму Святой Троицы в Гергети —расположенной у подножья горы Казбег.
    Главной достопримечательностью Степанцминда является Троицкая церковь в Гергети, расположенная на высоте 2170 метров у подножья Казбека, прямо над городом Степанцминда. Довольно крутой серпантин, ведущий к храму представляет собой грунтовую дорогу, пройти которую возможно только на внедорожнике. Подъем и спуск занимают около часа. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нино. С храмом Гергетис Цминда Самеба связано одно очень значимое событие. Когда в 1795 году на Тбилиси напали персы, то именно здесь укрывали самую главную святыню Грузии – крест святой Нины. В наше время в 1989 году, 28 августа, на праздник Успения, когда скопилось невероятное число паломников, в течение 20 минут было явление Матери Божией. Главная святыня храма — чудотворная Гергетская икона Божией Матери. Обед в гостях у горцев — дегустация хинкали. Побывать на родине хинкали и не попробовать блюдо, приготовленное по старому рецепту просто не простительно!

    Экскурсия к Гвелетскому водопаду

    Гвелетский водопад, расположенный на небольшой речушке Гвелетисцкали в ущелье, прорезающем склоны горы Казбек — прекрасный памятник природы, который непременно стоит посетить, оказавшись в этом районе. Водопад находится в стороне от автомобильной дороги, соединяющей грузинские деревни Гвелети и Гергети. Оставив машину у шоссе, вам придется пройти примерно полтора километра по узкой горной тропинке, ведущей в ущелье. Мрачноватые стены ущелья сложены из андезита и темных сланцев. Обогнув очередной утёс, вы окажетесь прямо перед водопадом, который двумя мощными потоками срывается с высоты двадцати пяти метров. Ширина верхней части водопада около двух метров, внизу ширина потока составляет четыре метра. У основания водопада падающая вода выбила в скалистом дне реки глубокую купель. Размещение в гостевом доме в Казбеги. Ужин в гостевом доме.
    2 день

    Долина нарзанов

    Завтрак в гостевом доме. Что такое Трусо? Великолепная природа, развалины древних башен и осетинских сел, минеральные источники, благодаря которым здешние места называют Долиной нарзанов, голубое «бездонное» нарзанное озеро, то и дело выпускающее пузырьки природного газа, река Терек, начинающая свой бег неподалеку, из ледников горы Казбек… На самом деле ущелье Труссо — это долина. Когда-то давно здесь поселились осетины — потомки древних скифов. Места компактного проживания они покинули уже в наше время. Поэтому здешние поселки необитаемы.
    Согласно горской традиции? в ущельях строились родовые башни. Несколько таких башен встретится на нашем пути. В зависимости от регионов они имели свои особенности. Например, здесь в ущелье Трусо башни были обитаемы. Первый этаж отводился для скота, второй для проживания семьи, третий для обороны. Увиденные нами фортификационные постройки, относятся в основном к XVII веку, а крепость Закагори к XIV в. Питались местные жители молочными продуктами, сыром, свеклой, картофелем, и варили… пиво. Ячмень — единственный хлебный злак, растущий в условиях высокогорья. Местные осетины долго оставались язычниками, в каждом селе до сих пор можно найти остатки святилищ. Впоследствии они приняли христианство и «крестили» свои божества.
    Сегодня в Трусо ездят туристы. Многие, особенно иностранцы-европейцы и бродят пешком по этим красивым местам. Ущелье Трусо очаровательно даже в плохую погоду, когда одни облака лежат на земле, а другие цепляются за вершины гор. Трава здесь кажется вечно зеленой, а красные травертиновые отложения создают невероятно красивый контраст зеленых, красных, серых пятен. Обед в ресторане по маршруту. Трансфер в Тбилиси

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Цены на экскурсию

    Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-5 человек
    Взрослые
    $390
    $310
    $280
    $250
    $220
    Дети до 4 лет

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Размещение в гостевом доме Казбеги (DBL) — 1 ночь (завтрак вкл. )
    • Трансферы на комфортабельном транспорте
    • Сопровождающий гид
    • Входные и проездные билеты
    • Дегустация хинкали
    • 1 ужин в гостевом доме
    • 1 обед
    • Внедорожники по программе
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно
    Что не входит
    • Расходы не связанные с туром
    Где начинаем и завершаем
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Роберт О.
    Роберт О.
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