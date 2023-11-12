Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Мы поживём и в Тбилиси, чтобы познакомиться с культурой и историей страны и увидеть важнейшие достопримечательности, и остановимся на 2 ночи в загородном гольф-комплексе, где вы сможете расслабиться в бассейне и выбрать занятие по душе. Заедем на винодельню и завод, чтобы попробовать напиток-символ страны прямо из цистерн. Попробуем национальную кухню на традиционном обеде и знаменитую минеральную воду в Боржоми.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
дек
дек
даты
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Попробуем на обед традиционные грузинские блюда.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.
VIP-отдых в Кахетии
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в Кахетию, где остановимся в 5-звёздочном гольф-комплексе на 2 ночи. На территории есть всё необходимое для вашего роскошного отдыха. Здесь вы сможете выбрать занятия по душе: поиграть в гольф, спортивные игры, боулинг, бильярд, попариться в сауне, сходить на массаж и SPA-процедуры, поплавать в открытых и закрытых бассейнах, пострелять в стрельбище и многое другое. У гольф-комплекса есть своя винодельня, фитнес-центр и приятная прогулочная зона. В баре вы сможете попробовать вина местного производства.
День в вашем распоряжении
Отдохнём на территории загородного комплекса в винодельческом регионе Грузии. Каждый выберёт занятия на свой вкус.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака возвращаемся в Тбилиси и заселяемся в отель.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).
Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Боржоми и Уплисцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.
На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дняЗавершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.