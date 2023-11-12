Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации

Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами

Описание
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Ответы на вопросы
Грузия любит встречать гостей, вкусно кормить, восхищать видами и сможет порадовать вас роскошным отдыхом в Кахетии.

Мы поживём и в Тбилиси, чтобы познакомиться с культурой и историей страны и увидеть важнейшие достопримечательности, и остановимся на 2 ночи в загородном гольф-комплексе, где вы сможете расслабиться в бассейне и выбрать занятие по душе. Заедем на винодельню и завод, чтобы попробовать напиток-символ страны прямо из цистерн. Попробуем национальную кухню на традиционном обеде и знаменитую минеральную воду в Боржоми.
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Попробуем на обед традиционные грузинские блюда.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

VIP-отдых в Кахетии

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в Кахетию, где остановимся в 5-звёздочном гольф-комплексе на 2 ночи. На территории есть всё необходимое для вашего роскошного отдыха. Здесь вы сможете выбрать занятия по душе: поиграть в гольф, спортивные игры, боулинг, бильярд, попариться в сауне, сходить на массаж и SPA-процедуры, поплавать в открытых и закрытых бассейнах, пострелять в стрельбище и многое другое. У гольф-комплекса есть своя винодельня, фитнес-центр и приятная прогулочная зона. В баре вы сможете попробовать вина местного производства.

VIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в Кахетии
4 день

День в вашем распоряжении

Отдохнём на территории загородного комплекса в винодельческом регионе Грузии. Каждый выберёт занятия на свой вкус.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Возвращение в Тбилиси

После завтрака возвращаемся в Тбилиси и заселяемся в отель.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси
6 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).

Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
7 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.

На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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