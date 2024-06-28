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Авторский тур
7 дней
Винная перезаГРУЗИЯ
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
«Троицкая церковь в Гергети на высоте 2170 м, куда поднимемся на джипах и увидим великолепные пейзажи»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$1 100 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, утро
«Увидим места съёмок советской комедии «Мимино», посетим Троицкую церковь 19 века»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
«Осмотрим средневековую крепость Ананури и Троицкую церковь в Гергети, которая благодаря расположению входит в мировую шестёрку красивейших соборов»
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
655€590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Троицкая церковь»
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