Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия

Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Тур подойдёт тем, кто хочет всё время жить в одном отеле, побольше посмотреть Тбилиси и подняться повыше — в высокогорную область Грузии.

Проедем по знаменитому Крестовому перевалу, увидим средневековую цитадель и древние храмы и заглянем в Гудаури, где находится популярный горнолыжный курорт. Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни.

Специально выделен один день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус — посетить пещерный город, каньон, музей или отправиться на фотосессию на улочках Тбилиси.
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Мы организуем групповой трансфер до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Попробуем на обед традиционные грузинские блюда.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).

Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Казбеги, Ананури и Гудаури

Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Казбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и ГудауриКазбеги, Ананури и Гудаури
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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