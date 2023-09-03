Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Проедем по знаменитому Крестовому перевалу, увидим средневековую цитадель и древние храмы и заглянем в Гудаури, где находится популярный горнолыжный курорт. Отправимся на 2 дегустации вин в Кахетию, заедем на завод и попробуем блюда национальной кухни.
Специально выделен один день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус — посетить пещерный город, каньон, музей или отправиться на фотосессию на улочках Тбилиси.
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Организационные детали
Гарантированно проводим все туры. Просьба до предоплаты уточнять наличие мест.
Программа тура по дням
Тбилиси
Мы организуем групповой трансфер до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Попробуем на обед традиционные грузинские блюда.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).
Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе. Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.
Казбеги, Ананури и Гудаури
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организаторЗавершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.