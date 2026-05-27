Вы шагнёте в один из малоизвестных районов Тбилиси, которым правили криминальные боссы. Выживание в нём зависело от молчания, лояльности и страха. С вами будет местный гид, который вырос именно здесь. Он поделится личными воспоминаниями и городскими легендами. Эти истории редко записывают — их помнят местные и пересказывают только своим.
Описание экскурсии
На маршруте нам встретятся:
- бывшие дома влиятельных преступных лидеров.
- тайные уголки и скрытые проходы, где повседневная жизнь существовала рядом с теневым миром.
- заброшенные постройки, где криминальные боссы встречались и решали свои дела.
- правительственное здание района, которое смогло на время стать независимым от Российской империи.
Вы услышите истории:
- о могущественных криминальных боссах, контролировавших свои территории.
- негласных правилах подпольного мира.
- сложных взаимоотношениях между бандами, полицией и обычными жителями.
- местах и зданиях в районе, которые были ключевыми для преступных встреч.
- выживании простых горожан в те опасные годы.
Организационные детали
- Участники младше 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€22
|Дети до 12 лет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Надзаладеви»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Тбилиси всю жизнь и уже более 8 лет работаю в туризме. Я вырос в советском криминальном районе и с ранних лет видел разные стороны жизни — в
