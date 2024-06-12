Грузинская кухня — это не только хинкали и шашлык. На нашем столе круглый год много овощей и фруктов, да и постные грузинские блюда очень разнообразны. Вы приготовите горячее лобио по старинному рецепту моей прабабушки, испечёте мчади — пресные лепешки из безглютеновой кукурузной муки, сделаете салат с ореховой заправкой и одно сезонное блюдо из овощей.

за 1-3 человека или €32 за человека, если вас больше

от €96 за 1-3 человека или €32 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В гостеприимной домашней обстановке вы погрузитесь в мир грузинской еды с её невероятными вкусами и ароматами. Приготовите четыре вкуснейших блюда — я буду рядом и помогу на каждом этапе.

Я расскажу о семейных рецептах, необычных ингредиентах и региональных отличиях постной кухни. А ещё мы обсудим тему грузинских специй — именно они делают блюда столь восхитительными и яркими.

Кому подойдёт мастер-класс

Всем любителям грузинской кухни, постящимся, вегетарианцам и веганам, людям с непереносимостью лактозы и глютена.

Организационные детали

Я предоставлю вам всё необходимое для готовки. Но возьмите с собой контейнеры на случай, если что-то из приготовленного не съедите на месте и захотите забрать с собой.