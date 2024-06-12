Грузинская кухня — это не только хинкали и шашлык. На нашем столе круглый год много овощей и фруктов, да и постные грузинские блюда очень разнообразны.
Вы приготовите горячее лобио по старинному рецепту моей прабабушки, испечёте мчади — пресные лепешки из безглютеновой кукурузной муки, сделаете салат с ореховой заправкой и одно сезонное блюдо из овощей.
Вы приготовите горячее лобио по старинному рецепту моей прабабушки, испечёте мчади — пресные лепешки из безглютеновой кукурузной муки, сделаете салат с ореховой заправкой и одно сезонное блюдо из овощей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
В гостеприимной домашней обстановке вы погрузитесь в мир грузинской еды с её невероятными вкусами и ароматами. Приготовите четыре вкуснейших блюда — я буду рядом и помогу на каждом этапе.
Я расскажу о семейных рецептах, необычных ингредиентах и региональных отличиях постной кухни. А ещё мы обсудим тему грузинских специй — именно они делают блюда столь восхитительными и яркими.
Кому подойдёт мастер-класс
Всем любителям грузинской кухни, постящимся, вегетарианцам и веганам, людям с непереносимостью лактозы и глютена.
Организационные детали
Я предоставлю вам всё необходимое для готовки. Но возьмите с собой контейнеры на случай, если что-то из приготовленного не съедите на месте и захотите забрать с собой.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Грмагеле»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalie — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 811 туристов
Я родилась в Тбилиси в конце прошлого тысячелетия, с тех пор живу тут. Кроме русского и грузинского, владею ещё английским и испанским. Кулинария — моё давнее хобби, которым мне нравится делиться. Пытаюсь переводить рецепты из старинных грузинских кулинарных книг и наблюдать за тем, насколько сильно меняются традиционные рецепты с течением времени. Кулинарное путешествие — это неисчерпаемое и захватывающее дух путешествие.Задать вопрос
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