Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
Завтра в 11:00
14 дек в 10:00
от €33 за человека
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Начало: У метро «Авлабари»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €55 за человека
По невероятной Кахетии - из Тбилиси
Красота и колорит родины культурного виноградарства
Начало: У вашего отеля
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€193 за всё до 3 чел.
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€18
€38 за человека
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Начало: На улице Георгия Леонидзе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€13
€26 за человека
Путешествие в Мцхету - в группе
Познакомиться с историей первой столицы Грузии и посетить её важнейшие святыни
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€14
€38 за человека
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Насладитесь уникальной культурой и историей Грузии. Погрузитесь в атмосферу древних городов и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€20
€66 за человека
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€14
€46 за человека
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€18
€25 за человека
Парадные Сололаки с архитектором
Исследуйте фешенебельный район Тбилиси, наслаждаясь архитектурой модерна и уникальными деталями прошлых эпох. Прогулка с архитектором
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€91
€129 за всё до 6 чел.
