Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Тбилиси

Найдено 10 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Тбилиси, цены от €13, скидки до 70%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
3 часа
214 отзывов
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
Завтра в 11:00
14 дек в 10:00
от €33 за человека
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
5 часов
74 отзыва
Индивидуальная
Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Начало: У метро «Авлабари»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €55 за человека
По невероятной Кахетии - из Тбилиси
На машине
10 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По невероятной Кахетии - из Тбилиси
Красота и колорит родины культурного виноградарства
Начало: У вашего отеля
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
€193 за всё до 3 чел.
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
-
53%
1029 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€18€38 за человека
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
На автобусе
11 часов
-
50%
39 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Начало: На улице Георгия Леонидзе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€13€26 за человека
Путешествие в Мцхету - в группе
На автобусе
5 часов
-
63%
290 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Мцхету - в группе
Познакомиться с историей первой столицы Грузии и посетить её важнейшие святыни
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€14€38 за человека
Один день в Грузии. Путешествие в группе
На автобусе
10 часов
-
70%
53 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Насладитесь уникальной культурой и историей Грузии. Погрузитесь в атмосферу древних городов и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€20€66 за человека
Святая Мцхета: экскурсия в небольшой группе
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
-
70%
373 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€14€46 за человека
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Джиппинг
На машине
11 часов
-
28%
579 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€18€25 за человека
Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
-
29%
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Парадные Сололаки с архитектором
Исследуйте фешенебельный район Тбилиси, наслаждаясь архитектурой модерна и уникальными деталями прошлых эпох. Прогулка с архитектором
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€91€129 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
  2. Радушная Грузия: праздничный ужин в тбилисской семье
  3. По невероятной Кахетии - из Тбилиси
  4. Кахетия - родина вина, чачи и красоты
  5. Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Кахетия
  3. Серные бани
  4. Монастырь Джвари
  5. Площадь Свободы
  6. Крепость Нарикала
  7. Мост мира
  8. Сигнахи
  9. Собор Светицховели
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в декабре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Для иностранцев" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 13 до 193 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 2687 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Тбилиси на 2025 год для иностранцев, 2687 ⭐ отзывов, цены от €13. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль