Вас ждет уникальный кулинарный опыт в Тбилиси! Под руководством опытного шеф-повара приготовьте традиционные грузинские сладости: чурчхелу и гозинаки. Узнайте, почему гозинаки готовят к Новому году и чем чурчхела отличается от джанджухи. В конце мероприятия насладитесь дегустацией с вином и чачей.
Все ингредиенты включены в стоимость, а также возможность задать вопросы о грузинской кухне и напитках
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍇 Уникальный опыт приготовления чурчхелы
- 🍯 Секреты создания идеальных гозинаки
- 🍷 Дегустация грузинских вин и чачи
- 🎓 Обучение от профессионального шеф-повара
- 🥳 Забавные истории и кулинарные факты
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Кафе-бар
Описание мастер-класса
Под руководством шеф-повара вы приготовите чурчхелу — лакомство из орехов и виноградного сока. И гозинаки — из грецких орехов и мёда. А в конце устроим дегустацию с вином, чачей и чурчхелой, чтобы оценить гастрономическое сочетание.
Вы узнаете интересные детали: зачем гозинаки готовят к Новому году, почему на десертах может образоваться белый налёт и чем чурчхела отличается от джанджухи. Зададите вопросы о традиционной кухне, грузинском вине, чаче, бренди и игристых винах.
Организационные детали
- В стоимость входят все ингредиенты для десертов, а ещё вино, чача и чурчхела для дегустации
- Вы сделаете по 2 чурчхелы на человека и 1 порцию гозинаки на 1–4 человек
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 4449 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
14 окт 2025
Отличный мастер- класс!!!были 3 детей 15.,14, 9 лет и взрослый. Все продумано, все проделали своими руками, повторить реально самостоятельно!!! было весело 😁!! и получилась отличная чурчхелла и восхитительные гозинаки!!!Спасибо!!!
А
Александра
18 авг 2025
Все прошло отлично!!!! Дети остались довольные!!! Нам прислали рецепты чурчхелы и Гозинак, поэтому теперь будем экспериментировать сами. Спасибо большое Александру и Нино!!!!
Viktoriia
23 июн 2025
Александр провел отличный мастер-класс, получили удовольствие, повеселились и сделали очень вкусные чурчхелы и гозинаки.
