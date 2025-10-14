Вас ждет уникальный кулинарный опыт в Тбилиси! Под руководством опытного шеф-повара приготовьте традиционные грузинские сладости: чурчхелу и гозинаки. Узнайте, почему гозинаки готовят к Новому году и чем чурчхела отличается от джанджухи. В конце мероприятия насладитесь дегустацией с вином и чачей. Все ингредиенты включены в стоимость, а также возможность задать вопросы о грузинской кухне и напитках

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Под руководством шеф-повара вы приготовите чурчхелу — лакомство из орехов и виноградного сока. И гозинаки — из грецких орехов и мёда. А в конце устроим дегустацию с вином, чачей и чурчхелой, чтобы оценить гастрономическое сочетание.

Вы узнаете интересные детали: зачем гозинаки готовят к Новому году, почему на десертах может образоваться белый налёт и чем чурчхела отличается от джанджухи. Зададите вопросы о традиционной кухне, грузинском вине, чаче, бренди и игристых винах.

Организационные детали