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исходит. Как будто мы попали в семью своих друзей. Душевные разговоры на разные темы за столом - это именно то, что у меня всегда ассоциируется с Грузией! Каролина прекрасно все объяснила по приготовлению блюд, какие пропорции, как правильно что добавить / сделать/ слепить. Вдохновившись приготовленными блюдами, мы привезли с собой эти навыки, которыми обязательно будем пользоваться у себя в России. Чтобы почувствовать Грузию до конца, однозначно советую посетить данный мастер класс. Спасибо вам, Каролина и Георгий.