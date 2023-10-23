Грузинская кухня не только знаменита изумительными вкусами и ароматами. Она стала яркой и влиятельной частью мировой гастрономической культуры. В колоритной студии в старом тбилисском доме вы познакомитесь с нашими традициями и откроете секреты популярных блюд. Хинкали и хачапури сделаем обязательно, а третье блюдо — на выбор. И в конце — конечно, застолье!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у метро «Авлабар» и отправимся пешком в студию — она находится неподалёку.

В помещении, стилизованном под марани (хранилище вина), все необходимые ингредиенты, заготовки и полуфабрикаты уже будут на месте.

Приступаем к мастер-классу! В процессе я расскажу о застольных традициях, гастрономических обычаях и культуре моей любимой Грузии. Поговорим о знаменитых винах и сырах. И, разумеется, под моим руководством вы будете следовать эталонным рецептам настоящей грузинской кухни. А в дополнение я поделюсь маленькими поварскими секретами.

Когда всё будет готово, мы накроем стол и пообедаем или поужинаем в душевной обстановке, за уютными разговорами.

Я предлагаю четыре варианта меню на выбор. В каждом из них есть хинкали и хачапури, а третье блюдо вам нужно выбрать и сообщить мне при бронировании.

1. Сациви (холодное блюдо с ореховым соусом)

2. Чахохбили (блюдо из птицы и овощей)

3. Баклажаны с орехами

4. Шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе)

Организационные детали