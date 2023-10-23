Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Грузинская кухня не только знаменита изумительными вкусами и ароматами. Она стала яркой и влиятельной частью мировой гастрономической культуры.
В колоритной студии в старом тбилисском доме вы познакомитесь с нашими традициями и откроете секреты популярных блюд. Хинкали и хачапури сделаем обязательно, а третье блюдо — на выбор. И в конце — конечно, застолье!
В колоритной студии в старом тбилисском доме вы познакомитесь с нашими традициями и откроете секреты популярных блюд. Хинкали и хачапури сделаем обязательно, а третье блюдо — на выбор. И в конце — конечно, застолье!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся у метро «Авлабар» и отправимся пешком в студию — она находится неподалёку.
- В помещении, стилизованном под марани (хранилище вина), все необходимые ингредиенты, заготовки и полуфабрикаты уже будут на месте.
- Приступаем к мастер-классу! В процессе я расскажу о застольных традициях, гастрономических обычаях и культуре моей любимой Грузии. Поговорим о знаменитых винах и сырах. И, разумеется, под моим руководством вы будете следовать эталонным рецептам настоящей грузинской кухни. А в дополнение я поделюсь маленькими поварскими секретами.
- Когда всё будет готово, мы накроем стол и пообедаем или поужинаем в душевной обстановке, за уютными разговорами.
Я предлагаю четыре варианта меню на выбор. В каждом из них есть хинкали и хачапури, а третье блюдо вам нужно выбрать и сообщить мне при бронировании.
1. Сациви (холодное блюдо с ореховым соусом)
2. Чахохбили (блюдо из птицы и овощей)
3. Баклажаны с орехами
4. Шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе)
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса также включён хлеб, вино, чача, лимонад и вода
- Если вы хотите приготовить что-то не из числа предложенного, это возможно, но с ограничениями. Например, я не провожу мастер-класс по приготовлению супов и десертов, кроме чурчхелы. О своих пожеланиях напишите, пожалуйста, заранее, выбрав не более 3 блюд.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ст. метро «Авлабар»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каролина — ваш гид в Тбилиси
Я родилась и выросла в любимом Тбилиси. Профессиональный повар с более чем 25-летним стажем. Работала в крупных ресторанах, в том числе, международных сетях. Провожу мастер-классы по приготовлению блюд грузинской кухни для гостей столицы. Занятия проходят в помещении, стилизованном под марани (традиционное грузинское место для хранения вина). Жду вас в гости!
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