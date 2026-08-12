Грузинская кухня не только знаменита изумительными вкусами и ароматами. Она стала яркой и влиятельной частью мировой гастрономической культуры.
В колоритной студии в старом тбилисском доме вы познакомитесь с нашими традициями и откроете секреты популярных блюд. Хинкали и хачапури сделаем обязательно, а третье блюдо — на выбор. И в конце — конечно, застолье!
В колоритной студии в старом тбилисском доме вы познакомитесь с нашими традициями и откроете секреты популярных блюд. Хинкали и хачапури сделаем обязательно, а третье блюдо — на выбор. И в конце — конечно, застолье!
Описание мастер-класса
- Мы встретимся у входа в отель “Khedi” и отправимся пешком в студию — она находится неподалёку
- В помещении, стилизованном под марани (хранилище вина), все необходимые ингредиенты, заготовки и полуфабрикаты уже будут на месте
- Приступаем к мастер-классу! В процессе я расскажу о застольных традициях, гастрономических обычаях и культуре моей любимой Грузии. Поговорим о знаменитых винах и сырах. И, разумеется, под моим руководством вы будете следовать эталонным рецептам настоящей грузинской кухни. А в дополнение я поделюсь маленькими поварскими секретами
- Когда всё будет готово, мы накроем стол и пообедаем или поужинаем в душевной обстановке за уютными разговорами
Я предлагаю четыре варианта меню на выбор. В каждом из них есть хинкали и хачапури, а третье блюдо вам нужно выбрать и сообщить мне при бронировании.
1. Сациви (холодное блюдо с ореховым соусом)
2. Чахохбили (блюдо из птицы и овощей)
3. Баклажаны с орехами
4. Шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе)
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса также включён хлеб, вино, чача, лимонад и вода
- Если вы хотите приготовить что-то не из числа предложенного, это возможно, но с ограничениями. Например, я не провожу мастер-класс по приготовлению супов и десертов, кроме чурчхелы. О своих пожеланиях напишите, пожалуйста, заранее, выбрав не более 3 блюд.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель Khedi (Хеди)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каролина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 335 туристов
Я родилась и выросла в любимом Тбилиси. Профессиональный повар с более чем 25-летним стажем. Работала в крупных ресторанах, в том числе, международных сетях. Провожу мастер-классы по приготовлению блюд грузинской кухни для гостей столицы. Занятия проходят в помещении, стилизованном под марани (традиционное грузинское место для хранения вина). Жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо Каролине и ее мужу за невероятно теплый прием и волшебно проведенный вечер! Все было вовремя, пожелания полностью учтены (одна участница - вегетарианка, и для нее были сделаны отдельные
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И
Каролина смогла не только организовать вкусное и яркое мероприятие, задействовав с одинаковым интересом как детей, так и взрослых, но и создать настоящую атмосферу теплого грузинского гостеприимства и увлекательного общения. А
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Максимально душевно, профессионально и вкусно. Пришли на мастер-класс в день рождения жены. И получили шикарный вечер. Приготовили хинкали, хачапури и сациви. За разговорами не заметили, как пронеслось время. Каролина создала очень теплую атмосферу. Нам показалось, что все очень просто;)
Мастер-класс проходит у Каролины в доме с потрасающими интерьерами - словно в музей сходили;)
Рекомендую!
Мастер-класс проходит у Каролины в доме с потрасающими интерьерами - словно в музей сходили;)
Рекомендую!
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М
Мне очень понравился мастер-класс Каролины. Всё было так по-домашнему. Каролина очень интересно рассказывает про грузинские блюда.
Мы душевно приготовили хинкали, хачапури и чахохбили))
Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
Мы душевно приготовили хинкали, хачапури и чахохбили))
Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
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В
Это было Потрясающе и супер вкусно 💫💛
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Быть в Грузии и не побывать на мастер классе по приготовлению грузинской еды - это огромная ошибка! Каролина и Георгий - потрясающие люди, такая теплота, доброта и забота от них
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