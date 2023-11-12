Приглашаю вас в своё кафе, где вы научитесь делать популярные грузинские блюда. А потом под весёлые тосты и местное вино постараетесь их съесть! В процессе приготовления вы узнаете множество технологических секретов, интересных кулинарных фактов и забавных историй.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы приготовим 2 блюда на ваш выбор из этого списка:

Хинкали с мясом, грибами или сыром

Хачапури по-аджарски или по-мегрельски

Кубдари — сванский «хачапури» с мясом

Чахракини — сезонный хачапури с зеленью

Грибы с сыром, жареные на глиняной сковородке кеци

Нашему шеф-повару вы сможете задать любые вопросы, связанные с грузинской кухней. А я отвечу на все вопросы о грузинском вине и чаче.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд (по 5 хинкали на человека и одно блюдо на 1-4 человек). А также вино и чача для дегустации.