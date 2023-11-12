Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный

Научиться готовить традиционные грузинские блюда с опытным шеф-поваром

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в своё кафе, где вы научитесь делать популярные грузинские блюда.

А потом под весёлые тосты и местное вино постараетесь их съесть! В процессе приготовления вы узнаете множество технологических секретов, интересных кулинарных фактов и забавных историй.
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Ближайшие даты:
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы приготовим 2 блюда на ваш выбор из этого списка:

  • Хинкали с мясом, грибами или сыром
  • Хачапури по-аджарски или по-мегрельски
  • Кубдари — сванский «хачапури» с мясом
  • Чахракини — сезонный хачапури с зеленью
  • Грибы с сыром, жареные на глиняной сковородке кеци

Нашему шеф-повару вы сможете задать любые вопросы, связанные с грузинской кухней. А я отвечу на все вопросы о грузинском вине и чаче.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд (по 5 хинкали на человека и одно блюдо на 1-4 человек). А также вино и чача для дегустации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от м. Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Индивидуальные
Можно с детьми
Мастер-классы
Гастрономические
В помещении
Почувствовать себя местным

Похожие туры из Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
377 отзывов
Грузинская кухня: готовим и едим
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
в ресторане
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
от 28 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
9 отзывов
Экскурсия по Тбилиси и Супра - погружение в грузинское гостеприимство
Площадь Горгасали
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
$100 за человека
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
в поселке Загэс (окраина Тбилиси)
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя
50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ