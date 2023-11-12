Научиться готовить традиционные грузинские блюда с опытным шеф-поваром
Приглашаю вас в своё кафе, где вы научитесь делать популярные грузинские блюда.
А потом под весёлые тосты и местное вино постараетесь их съесть! В процессе приготовления вы узнаете множество технологических секретов, интересных кулинарных фактов и забавных историй.
А потом под весёлые тосты и местное вино постараетесь их съесть! В процессе приготовления вы узнаете множество технологических секретов, интересных кулинарных фактов и забавных историй.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы приготовим 2 блюда на ваш выбор из этого списка:
- Хинкали с мясом, грибами или сыром
- Хачапури по-аджарски или по-мегрельски
- Кубдари — сванский «хачапури» с мясом
- Чахракини — сезонный хачапури с зеленью
- Грибы с сыром, жареные на глиняной сковородке кеци
Нашему шеф-повару вы сможете задать любые вопросы, связанные с грузинской кухней. А я отвечу на все вопросы о грузинском вине и чаче.
Организационные детали
В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления блюд (по 5 хинкали на человека и одно блюдо на 1-4 человек). А также вино и чача для дегустации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от м. Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksandre — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 2667 туристов
Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
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