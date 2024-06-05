Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Тбилиси

Найдено 10 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» в Тбилиси, цены от €26, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
50 за человека
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
45 за человека
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 68 за всё до 8 чел.
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 55 за всё до 15 чел.
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
120 за человека
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15075 за человека
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от 96 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
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    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • А
    Артем
    30 мая 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до
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    конца, когда понимаешь как тяжело делать тесто для хинкали). Все под вино и в конце совместный обед еще и с рюмкой чачи. Большое спасибо Александру и Виктории!

  • А
    Алла
    26 мая 2024
    Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
    Это было здорово! Чудесная, добрая Ирина встретила меня у входа в свою квартиру. Всё рассказала, показала, научила нас, трёх учениц
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    из разных стран готовить обалденно вкусные хинкали и хачапури. Она, как добрая бабушка, окружила нас такой заботой и теплом, напоила горячим чаем и вином. Мне очень понравился этот чудесный, душевный МК! Очень рекомендую сходить к Ирине, посидеть на её кухне, в старинном доме в центре старого города.

  • A
    Anastasiia
    25 мая 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Александр, от всей души благодарю за отличный мастер-класс и душевную беседу! Впечатлений просто целый океан, все только положительные. Прошли все
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    этапы приготовления хинкали от замеса теста до варки, узнала для себя много нового. Получились красивые и очень вкусные))) Теперь с удовольствием буду удивлять родных. Также приготовили хачапури, не думала, что это так легко.

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
    Были 13 мая вечером. Компания по добралась интересная, очень разношерстная. Мы с сестрой русские и остальные пятеро иностранцы кто откуда. Все было очень мирно и весело. Хозяйка Ирина невероятная женщина, объясняет очень доступно, шутит и ощущение, словно дома. Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
    Это, действительно, душевный мастер-класс. Не покидало ощущение, что готовим в семье с близкими людьми ☺️ И, конечно, Каролина - мастер своего дела, готовая делиться секретами кулинарного мастерства.
  • E
    Elena
    11 мая 2024
    Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
    I would consider the host to be the Georgian national treasure. She is warm, funny, accepting, full of love for
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    both humans and animals, and has a deep knowledge of the Georgian culinary art. If you want to meet a person who is capable to love humans under the pressure, this is it. Humans like our host made our trip to Georgia unforgettable.

  • V
    Vetrova
    10 мая 2024
    Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
    Огромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сациви и все получилось очень
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    вкусно:) Каролина заботилась о нас, как родных, все время была на связи, учла наши пожелания. Заранее подготовила заготовки, поэтому готовка прошла быстро и легко, и прислала подробные рецепты, чтобы мы могли уже дома самостоятельно повторить блюда. Ну а задушевный разговор за столом под бокальчик грузинского вина - просто отдельное удовольствие. Ощущение, что побывали у любимой родственницы. Рекомендую и тем, кто хочет научиться готовить грузинские блюда - Каролина профессиональный повар, и доходчиво все объясняет. И тем, кто хочет проникнуться настоящей домашней атмосферой и провести время за разговорами с местным жителем.

    Огромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сацивиОгромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сацивиОгромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сацивиОгромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сацивиОгромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сацивиОгромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сациви
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Кулинарный мастер-класс
    Были у Натальи на замечательном, вкусном и душевном мастер-классе, как будто в гостях у близких родственников. Наталья прекрасный, позитивный, дружелюбный,
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    чудесный человек!! Не хотели уходить совсем. . А как все было вкусно.. пальчики оближешь. . Еще оказалось, что наша дочь была 6 лет назад у Натальи с одноклассниками на мастер-классе ❤❤❤❤❤❤❤ Увезли с собой теплые воспоминания о нашем вечере, рецепты и навыки приготовления наших любимых блюд. Обязательно советуем к посещению и очень рекомендуем!! Огромное спасибо❤

  • М
    Михаил
    9 апреля 2024
    Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
    Великолепная экскурсия о Грузинской кухне! Спасибо, Томаре, все отлично и мастер класс, и дегустация вина, и самостоятельно приготовленные хинкали!! Интересная подача материала об истории города, искусстве, интересных и талантливых людях! Очень понравилось! Спасибо большое!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кулинарные мастер-классы»

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  7. Собор Светицховели
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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