1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от €26 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от €108 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от €68 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от €55 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€120 за человека
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от €96 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлия5 июня 2024Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
- ААртем30 мая 2024Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до
- ААлла26 мая 2024Это было здорово! Чудесная, добрая Ирина встретила меня у входа в свою квартиру. Всё рассказала, показала, научила нас, трёх учениц
- AAnastasiia25 мая 2024Александр, от всей души благодарю за отличный мастер-класс и душевную беседу! Впечатлений просто целый океан, все только положительные. Прошли все
- ЕЕлена16 мая 2024Были 13 мая вечером. Компания по добралась интересная, очень разношерстная. Мы с сестрой русские и остальные пятеро иностранцы кто откуда. Все было очень мирно и весело. Хозяйка Ирина невероятная женщина, объясняет очень доступно, шутит и ощущение, словно дома. Спасибо!!!
- ННаталья14 мая 2024Это, действительно, душевный мастер-класс. Не покидало ощущение, что готовим в семье с близкими людьми ☺️ И, конечно, Каролина - мастер своего дела, готовая делиться секретами кулинарного мастерства.
- EElena11 мая 2024I would consider the host to be the Georgian national treasure. She is warm, funny, accepting, full of love for
- VVetrova10 мая 2024Огромное спасибо Каролине за отличный мастер-класс и душевный вечер! Мы научились готовить хинкали, хачапури и сациви и все получилось очень
- ЮЮлия22 апреля 2024Были у Натальи на замечательном, вкусном и душевном мастер-классе, как будто в гостях у близких родственников. Наталья прекрасный, позитивный, дружелюбный,
- ММихаил9 апреля 2024Великолепная экскурсия о Грузинской кухне! Спасибо, Томаре, все отлично и мастер класс, и дегустация вина, и самостоятельно приготовленные хинкали!! Интересная подача материала об истории города, искусстве, интересных и талантливых людях! Очень понравилось! Спасибо большое!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 26 до 120 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 350 ⭐ отзывов, цены от €26. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август