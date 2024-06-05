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вкусно:) Каролина заботилась о нас, как родных, все время была на связи, учла наши пожелания. Заранее подготовила заготовки, поэтому готовка прошла быстро и легко, и прислала подробные рецепты, чтобы мы могли уже дома самостоятельно повторить блюда. Ну а задушевный разговор за столом под бокальчик грузинского вина - просто отдельное удовольствие. Ощущение, что побывали у любимой родственницы. Рекомендую и тем, кто хочет научиться готовить грузинские блюда - Каролина профессиональный повар, и доходчиво все объясняет. И тем, кто хочет проникнуться настоящей домашней атмосферой и провести время за разговорами с местным жителем.