Квест: найти символ любви и долголетия

Индивидуальный квест в Тбилиси

Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет

4.8
4 отзыва
Я отвезу вас в чудный край — к месту слияния рек Арагви и Куры, в старый колоритный городок Мцхета, где на мощёных улочках живут приветливые и очень верующие люди.

И там, как только вы погрузитесь в историю и атмосферу старой столицы Грузии, вам предстоит найти символ любви и долголетия.

Квест будет непростым, но весёлым и поэтичным: мои загадки в стихах! А успешное прохождение мы отметим вином под грузинскую музыку и танцы.
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

История старого города

Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами. Вы побываете в монастыре Джвари на вершине горы, откуда открывается чудесный вид на Мцхету, и увидите храм Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень. Я расскажу вам истории о святой Нино, исцелявшей травами, о местном гордом крестьянине, который стрелял в своего господина, а после долго скрывался в лесах, а ещё дам небольшие подсказки для прохождения квеста.

Загадки в стихах

На то, чтобы отыскать символ, у вас будет всего 60 минут, поэтому придётся постараться и применить на практике только что полученные знания о Мцхете. Но скучно не будет: загадки сформулированы в стихах и содержат небольшое задание. В каждой из правильных локаций, которые вы отыщете в ходе игры, вам придётся делать памятные селфи. Переходя от загадки к загадке, вы медленно приблизитесь к ответу на главный вопрос квеста. Победитель получит в подарок кувшин вкусного домашнего вина. А при желании можно отметить завершение экскурсии в ресторанчике неподалёку.

Организационные детали

Обед в ресторанчике будет оплачиваться дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
заедем за вами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
13 мая 2019
Экскурсия началась прямо от нашего дома - Майя с водителем заехали за нами. Майя приятный рассказчик, не устаешь от материала. Мы были с пятилетней дочкой, она тоже не утомилась.
Мы попали под сильный дождь, поэтому Майя немного перестроила квест, чтобы мы не промокли и получили удовольствие от прогулки по Мцхете. Майя произвела впечатление распологающего к себе человека, впечатление от экскурсии осталось положительное, задумка с квестом интересная.
А
28 мар 2019
Добрый вечер! Были на экскурсии с Майей 26.03, остались очень довольны. История и легенды о Грузии и грузинах очень занимательны. Квест очень понравился детям. Большое спасибо Майе за интересную программу!
В
13 июня 2018
Замечательная экскурсия. Майя большой профессионал.
В
12 мая 2018
Сама задумка чудесна, мы, правда, попали под ливень и последнее задание квеста не выполнили, ещё и заблудились))) места чудные! Майя-очень Хороший рассказчик! И с ней весело!)
Есть некоторые нестыковки в задании квеста, их, конечно, надо бы исправить)
И очень мало времени, то есть к квесту я бы туристам добавила ещё час полтора времени, чтобы можно было не просто выполнять задания, но и изучить инсталлятор которых эти задания, прогуляться по улочкам, выпить кофе и, возможно, посмотреть сувениры.
Этого не хватило. . то есть четко зарегулированное время не даёт возможности хорошо посмотреть город и насладиться)
В целом задумка -супер! Если доработать ее, то будет просто класс!
А Майе за фантазию большущий респект)!

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