Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет
И там, как только вы погрузитесь в историю и атмосферу старой столицы Грузии, вам предстоит найти символ любви и долголетия.
Квест будет непростым, но весёлым и поэтичным: мои загадки в стихах! А успешное прохождение мы отметим вином под грузинскую музыку и танцы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
История старого города
Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами. Вы побываете в монастыре Джвари на вершине горы, откуда открывается чудесный вид на Мцхету, и увидите храм Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень. Я расскажу вам истории о святой Нино, исцелявшей травами, о местном гордом крестьянине, который стрелял в своего господина, а после долго скрывался в лесах, а ещё дам небольшие подсказки для прохождения квеста.
Загадки в стихах
На то, чтобы отыскать символ, у вас будет всего 60 минут, поэтому придётся постараться и применить на практике только что полученные знания о Мцхете. Но скучно не будет: загадки сформулированы в стихах и содержат небольшое задание. В каждой из правильных локаций, которые вы отыщете в ходе игры, вам придётся делать памятные селфи. Переходя от загадки к загадке, вы медленно приблизитесь к ответу на главный вопрос квеста. Победитель получит в подарок кувшин вкусного домашнего вина. А при желании можно отметить завершение экскурсии в ресторанчике неподалёку.
Организационные детали
Обед в ресторанчике будет оплачиваться дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- заедем за вами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы попали под сильный дождь, поэтому Майя немного перестроила квест, чтобы мы не промокли и получили удовольствие от прогулки по Мцхете. Майя произвела впечатление распологающего к себе человека, впечатление от экскурсии осталось положительное, задумка с квестом интересная.
Есть некоторые нестыковки в задании квеста, их, конечно, надо бы исправить)
И очень мало времени, то есть к квесту я бы туристам добавила ещё час полтора времени, чтобы можно было не просто выполнять задания, но и изучить инсталлятор которых эти задания, прогуляться по улочкам, выпить кофе и, возможно, посмотреть сувениры.
Этого не хватило. . то есть четко зарегулированное время не даёт возможности хорошо посмотреть город и насладиться)
В целом задумка -супер! Если доработать ее, то будет просто класс!
А Майе за фантазию большущий респект)!