Путешествие в мир эмоций и впечатлений: Тифлис с гидом-психологом

Путешествие в мир эмоций и впечатлений
Откройте для себя тайные стороны древнего Тифлиса вместе с гидом-психологом! Вас ждут эмоциональные истории на Мэйдане, древние обряды на горе Святого Ильи, чарующая атмосфера театра Резо Габриадзе и посещение Пантеона на Мтацминде.
Путешествие в мир эмоций и впечатлений: Тифлис с гидом-психологом
Путешествие в мир эмоций и впечатлений: Тифлис с гидом-психологом
Путешествие в мир эмоций и впечатлений: Тифлис с гидом-психологом
Ближайшие даты:
8
июн9
июн10
июн11
июн12
июн13
июн14
июн
Время начала: 13:00, 16:30

Описание экскурсии

Тифлис через призму души

Погрузитесь в таинственный и эмоциональный мир древнего Тифлиса с гидом-психологом, который раскроет перед вами скрытые грани города и его истории. Это путешествие станет для вас уникальным опытом, позволяющим увидеть Тифлис с новой стороны.

Начало путешествия

Наше приключение начнётся с самого сердца старого Тифлиса – легендарного Мэйдана. Здесь вы ощутите атмосферу, пропитанную многовековыми традициями, и сможете глубже понять психологические аспекты жизни города.

Вершина горы Святого Ильи

Отправившись на вершину горы Святого Ильи, вы погрузитесь в мир древних ритуалов и обрядов, которые когда-то доминировали здесь. На этом месте возвышается величественный кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) — символ грузинского христианства. Мы покажем вам этот храм с высоты птичьего полета, открыв панорамные виды на Тифлис, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Вы также посетите театр марионеток Резо Габриадзе – место, которое пленило своей эмоциональностью не одно поколение гостей Тифлиса. Резо Габриадзе, выдающийся психолог, театрал и сценарист, черпал здесь вдохновение, создавая свои непревзойденные произведения.

Завершение путешествия

Завершите своё путешествие на Мтацминде, где покоится Александр Грибоедов – великий дипломат, писатель и знаток психологических тонкостей человеческой души. В Пантеоне великих людей Грузии вы почтите память тех, чьи жизни и судьбы стали частью величественной истории этого города.

Каждый день в 13:00 и 16:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мэйдан
  • Гора Святого Ильи
  • Собор Святой Троицы (Самеба)
  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Мтацминде
Что включено
  • Услуги гида
  • Водичка каждому гостю
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, «I LOVE TBILISI»
Завершение: Мтацминда
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 13:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Тбилиси

Кулинарная симфония старого Тифлиса
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Кулинарная симфония старого Тифлиса
Добро пожаловать на мастер-класс по грузинской кухне в сердце Тбилиси! Узнайте секреты хинкали и хачапури от коренных жителей в уютной атмосфере
Начало: В районе Сололаки
Завтра в 12:30
10 июн в 12:30
€61 за всё до 2 чел.
Все дороги ведут в Тифлис
Пешая
4 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все дороги ведут в Тифлис: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Посидите на террасе с видом на Тбилиси, выпейте вина и отправьтесь на прогулку по городу с местным жителем. Узнайте истории и байки о Тифлисе
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Знакомство с Тифлисом
Пешая
4 часа
-
20%
218 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Узнайте историю и культуру Тбилиси с восточной точки зрения. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу многокультурного города
Начало: У станции метро Авлабари
18 июн в 09:30
20 июн в 09:30
от €72€90 за всё до 8 чел.