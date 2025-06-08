Откройте для себя тайные стороны древнего Тифлиса вместе с гидом-психологом! Вас ждут эмоциональные истории на Мэйдане, древние обряды на горе Святого Ильи, чарующая атмосфера театра Резо Габриадзе и посещение Пантеона на Мтацминде.

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Описание экскурсии

Тифлис через призму души

Погрузитесь в таинственный и эмоциональный мир древнего Тифлиса с гидом-психологом, который раскроет перед вами скрытые грани города и его истории. Это путешествие станет для вас уникальным опытом, позволяющим увидеть Тифлис с новой стороны.

Начало путешествия

Наше приключение начнётся с самого сердца старого Тифлиса – легендарного Мэйдана. Здесь вы ощутите атмосферу, пропитанную многовековыми традициями, и сможете глубже понять психологические аспекты жизни города.

Вершина горы Святого Ильи

Отправившись на вершину горы Святого Ильи, вы погрузитесь в мир древних ритуалов и обрядов, которые когда-то доминировали здесь. На этом месте возвышается величественный кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) — символ грузинского христианства. Мы покажем вам этот храм с высоты птичьего полета, открыв панорамные виды на Тифлис, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Вы также посетите театр марионеток Резо Габриадзе – место, которое пленило своей эмоциональностью не одно поколение гостей Тифлиса. Резо Габриадзе, выдающийся психолог, театрал и сценарист, черпал здесь вдохновение, создавая свои непревзойденные произведения.

Завершение путешествия

Завершите своё путешествие на Мтацминде, где покоится Александр Грибоедов – великий дипломат, писатель и знаток психологических тонкостей человеческой души. В Пантеоне великих людей Грузии вы почтите память тех, чьи жизни и судьбы стали частью величественной истории этого города.