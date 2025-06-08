Описание экскурсии
Тифлис через призму души
Погрузитесь в таинственный и эмоциональный мир древнего Тифлиса с гидом-психологом, который раскроет перед вами скрытые грани города и его истории. Это путешествие станет для вас уникальным опытом, позволяющим увидеть Тифлис с новой стороны.
Начало путешествия
Наше приключение начнётся с самого сердца старого Тифлиса – легендарного Мэйдана. Здесь вы ощутите атмосферу, пропитанную многовековыми традициями, и сможете глубже понять психологические аспекты жизни города.
Вершина горы Святого Ильи
Отправившись на вершину горы Святого Ильи, вы погрузитесь в мир древних ритуалов и обрядов, которые когда-то доминировали здесь. На этом месте возвышается величественный кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) — символ грузинского христианства. Мы покажем вам этот храм с высоты птичьего полета, открыв панорамные виды на Тифлис, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.
Театр марионеток Резо Габриадзе
Вы также посетите театр марионеток Резо Габриадзе – место, которое пленило своей эмоциональностью не одно поколение гостей Тифлиса. Резо Габриадзе, выдающийся психолог, театрал и сценарист, черпал здесь вдохновение, создавая свои непревзойденные произведения.
Завершение путешествия
Завершите своё путешествие на Мтацминде, где покоится Александр Грибоедов – великий дипломат, писатель и знаток психологических тонкостей человеческой души. В Пантеоне великих людей Грузии вы почтите память тех, чьи жизни и судьбы стали частью величественной истории этого города.
Каждый день в 13:00 и 16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мэйдан
- Гора Святого Ильи
- Собор Святой Троицы (Самеба)
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Мтацминде
Что включено
- Услуги гида
- Водичка каждому гостю
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Личные расходы