На прогулке по Старому городу вы полюбуетесь малоизвестными парадными и выразительными маскаронами на фасадах. Узнаете, какие секреты таят эти персонажи и какова их роль в тбилисской культуре.
Разберётесь в зарождении исторического романтизма в грузинской архитектуре и выясните, как зодчие начала 20 века создавали незабываемый облик стиля декаданс.
Разберётесь в зарождении исторического романтизма в грузинской архитектуре и выясните, как зодчие начала 20 века создавали незабываемый облик стиля декаданс.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Доходный дом Теймуразянца. Его построил один из самых известных тбилисских архитекторов Михаил Оганджанов.
- Дом Корнелия Татищева. Мы поможем разобраться, что такое парадная. Или парадное?
- Дом Эвелины Тер-Акоповой. Вы рассмотрите этот образец архитектурного стиля beaux-arts — он же историзм.
- Тифлисское Общество взаимного кредитования — снова работа Оганджанова. Это одно из самых новаторских зданий своего времени.
- Дом Сейлановых. Вы полюбуетесь великолепными росписями его вестибюля.
И это далеко не все примечательные постройки атмосферного района Сололаки!
Организационные детали
- Вы получите радиогиды с наушниками. По желанию можете использовать свои проводные наушники (разъём Mini Jack 3.5 mm).
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но на ваше усмотрение и под вашу ответственность вы можете взять с собой детей. Детям от 7 лет нужно покупать отдельный билет. Детям до 7 лет, если они хотят радиогид, — тоже.
- Экскурсию проведёт гид компании «Тбилиси глазами инженера» — профессиональный архитектор
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ннедалеко от площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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