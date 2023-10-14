Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Встретившись на улице Пушкина, мы отправимся в небольшое путешествие на фаэтоне по старым районам Тбилиси.

Во время поездки мы прокатимся по бывшему Головинскому Проспекту и насладимся архитектурой зданий, проедем старый район Авлабар, который был воспет в экранизации спектакля «Ханума», увидим памятник героям фильма «Мимино» и, конечно же, побываем в Банном Квартале — Абанотубани.
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Прогулка по старым районам Тифлиса на Фаэтоне
Ближайшие даты:
14
окт
18
окт
21
окт
25
окт
28
окт
1
ноя
4
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Головинский проспект
  • Авлабар
  • Банный квартал
  • Сквер Алиева
  • Речка Дабаханка
  • Инжировое ущелье
  • Пушкинская баня
  • Хлебная площадь
  • Торговые ряды
  • Сквер с Платанами
  • Ковровый ряд
  • Храм Сиони
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия на фаэтоне выходит очень приятной и совсем не утомительной, так как передвигаться на таком транспорте гораздо прохладнее, плюс мы можем увидеть те районы, которые нереально посетить за день при пешеходной прогулке. А также проедем по улочкам, по которым не проедет другой транспорт.
  • В районе Абанотубани начнется пешая часть нашей прогулки: мы увидим Банный квартал, Сквер Алиева, речку Дабаханку, Инжировое ущелье, Пушкинскую баню, Хлебную площадь, Торговые ряды, Сквер с платанами, Ковровый ряд, Храм Сиони.
  • Если у вас возникнет желание купить вино, мы можем зайти на винную дегустацию. Я с радость покажу вам лучший винный погреб.
  • По желанию группы, приятным дополнением экскурсии может стать прогулка на лодочке по реке Куре.

Среда и суббота в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогула на электромобиле
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Винная дегустация
  • Обед
  • Прогулка на лодке по Куре
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Пушкина, 1
Завершение: ул. Сиони, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Собор Сиони
Популярные места
Святые места
Памятник Пушкину

Похожие туры из Тбилиси

Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
195 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
у станции метро Авлабари
Сегодня
Завтра
18 окт
20 окт
от 63 за всё до 3 чел.
Все дороги ведут в Тифлис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Все дороги ведут в Тифлис
Прогулка с потомственным тифлисцем из древнего рода Калантаровых
на площади Свободы
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
от 75 за всё до 2 чел.
Старый Тифлисъ в домах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
131 отзыв
Старый Тифлисъ в домах и судьбах
Авторская экскурсия по задворкам Старого Тбилиси и историческим улицам
Площадь Свободы
20 окт
22 окт
23 окт
24 окт
63 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ