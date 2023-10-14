Встретившись на улице Пушкина, мы отправимся в небольшое путешествие на фаэтоне по старым районам Тбилиси.
Во время поездки мы прокатимся по бывшему Головинскому Проспекту и насладимся архитектурой зданий, проедем старый район Авлабар, который был воспет в экранизации спектакля «Ханума», увидим памятник героям фильма «Мимино» и, конечно же, побываем в Банном Квартале — Абанотубани.
Во время поездки мы прокатимся по бывшему Головинскому Проспекту и насладимся архитектурой зданий, проедем старый район Авлабар, который был воспет в экранизации спектакля «Ханума», увидим памятник героям фильма «Мимино» и, конечно же, побываем в Банном Квартале — Абанотубани.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
18
окт
окт
21
окт
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окт
окт
28
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1
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Головинский проспект
- Авлабар
- Банный квартал
- Сквер Алиева
- Речка Дабаханка
- Инжировое ущелье
- Пушкинская баня
- Хлебная площадь
- Торговые ряды
- Сквер с Платанами
- Ковровый ряд
- Храм Сиони
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия на фаэтоне выходит очень приятной и совсем не утомительной, так как передвигаться на таком транспорте гораздо прохладнее, плюс мы можем увидеть те районы, которые нереально посетить за день при пешеходной прогулке. А также проедем по улочкам, по которым не проедет другой транспорт.
- В районе Абанотубани начнется пешая часть нашей прогулки: мы увидим Банный квартал, Сквер Алиева, речку Дабаханку, Инжировое ущелье, Пушкинскую баню, Хлебную площадь, Торговые ряды, Сквер с платанами, Ковровый ряд, Храм Сиони.
- Если у вас возникнет желание купить вино, мы можем зайти на винную дегустацию. Я с радость покажу вам лучший винный погреб.
- По желанию группы, приятным дополнением экскурсии может стать прогулка на лодочке по реке Куре.
Среда и суббота в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогула на электромобиле
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Винная дегустация
- Обед
- Прогулка на лодке по Куре
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Пушкина, 1Завершение: ул. Сиони, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда и суббота в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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