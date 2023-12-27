Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Откройте для себя уникальный вкус грузинских вин и погрузитесь в историю Тбилиси с эксклюзивной экскурсией

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тбилиси, где вы не только познакомитесь с древними традициями грузинского виноделия, но и ощутите атмосферу старинного города. В ходе экскурсии вы посетите Музей чачи, где вас ждет дегустация уникальных сортов напитка.

Затем мы отправимся в исторические винные погреба, где вы сможете отведать до 14 видов изысканных вин.

Вашему вниманию будут представлены как классические, так и эксклюзивные сорта, каждый из которых хранит в себе частичку грузинской истории.

Помимо винных удовольствий, вы прогуляетесь по парадным Сололаки, где каждый дом расскажет свою уникальную историю. Узнайте о жизни знаменитых нефтяных и табачных магнатов, а также о великом художнике Нико Пиросмани.

Эта экскурсия станет настоящим погружением в культуру и историю Тбилиси, оставив в вашей памяти яркие впечатления и знания о грузинском виноделии
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Колорит Тбилиси: винный тур и бонусом - парадные Сололаки
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мир грузинского вина и чачи

Вы посетите Музей чачи, где хранится около 300 видов этого напитка — 3-4 вида вам предложат продегустировать. После отправимся в два винных погреба, один из которых — старейший в Тбилиси, он работает с 17 века! Вы познакомитесь с особенностями изготовления вина. И попробуете в общей сложности до 14 его видов.

По дороге вы услышите о национальных винных традициях и сакральной роли вина в жизни Грузии. А также узнаете яркие факты об истории, культуре и быте древнего и современного Тбилиси.

Парадные Сололаки

Вы посетите пять самых интересных парадных и ощутите дух тбилисской эпохи 19 века. Послушаете рассказы о владельцах особняков — нефтяных и табачных магнатах того времени. Рассмотрите архитектуру отреставрированных зданий, которые стали официальной частью культурного наследия города. И в числе прочего увидите дом, где жил грузинский художник Нико Пиросмани.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация вин и чачи — 30 лари с человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеГастрономическиеПодъезды и парадныеСтарый ТбилисиВинные турыПлощадь СвободыПопулярные местаСололаки

Похожие туры из Тбилиси

Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
316 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
в районе метро «Руставели»
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
от 50 за всё до 30 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
284 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
по договорённости
Сегодня
Завтра
29 дек
31 дек
175 за всё до 4 чел.
Обзорный винный тур по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Обзорный винный тур по Тбилиси
1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ