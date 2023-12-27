Откройте для себя уникальный вкус грузинских вин и погрузитесь в историю Тбилиси с эксклюзивной экскурсией
Затем мы отправимся в исторические винные погреба, где вы сможете отведать до 14 видов изысканных вин.
Вашему вниманию будут представлены как классические, так и эксклюзивные сорта, каждый из которых хранит в себе частичку грузинской истории.
Помимо винных удовольствий, вы прогуляетесь по парадным Сололаки, где каждый дом расскажет свою уникальную историю. Узнайте о жизни знаменитых нефтяных и табачных магнатов, а также о великом художнике Нико Пиросмани.
Эта экскурсия станет настоящим погружением в культуру и историю Тбилиси, оставив в вашей памяти яркие впечатления и знания о грузинском виноделии
дек
дек
дек
дек
дек
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Мир грузинского вина и чачи
Вы посетите Музей чачи, где хранится около 300 видов этого напитка — 3-4 вида вам предложат продегустировать. После отправимся в два винных погреба, один из которых — старейший в Тбилиси, он работает с 17 века! Вы познакомитесь с особенностями изготовления вина. И попробуете в общей сложности до 14 его видов.
По дороге вы услышите о национальных винных традициях и сакральной роли вина в жизни Грузии. А также узнаете яркие факты об истории, культуре и быте древнего и современного Тбилиси.
Парадные Сололаки
Вы посетите пять самых интересных парадных и ощутите дух тбилисской эпохи 19 века. Послушаете рассказы о владельцах особняков — нефтяных и табачных магнатах того времени. Рассмотрите архитектуру отреставрированных зданий, которые стали официальной частью культурного наследия города. И в числе прочего увидите дом, где жил грузинский художник Нико Пиросмани.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустация вин и чачи — 30 лари с человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.