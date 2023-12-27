Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тбилиси, где вы не только познакомитесь с древними традициями грузинского виноделия, но и ощутите атмосферу старинного города. В ходе экскурсии вы посетите Музей чачи, где вас ждет дегустация уникальных сортов напитка. Затем мы отправимся в исторические винные погреба, где вы сможете отведать до 14 видов изысканных вин. Вашему вниманию будут представлены как классические, так и эксклюзивные сорта, каждый из которых хранит в себе частичку грузинской истории. Помимо винных удовольствий, вы прогуляетесь по парадным Сололаки, где каждый дом расскажет свою уникальную историю. Узнайте о жизни знаменитых нефтяных и табачных магнатов, а также о великом художнике Нико Пиросмани. Эта экскурсия станет настоящим погружением в культуру и историю Тбилиси, оставив в вашей памяти яркие впечатления и знания о грузинском виноделии

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Описание

Что вас ожидает

Мир грузинского вина и чачи

Вы посетите Музей чачи, где хранится около 300 видов этого напитка — 3-4 вида вам предложат продегустировать. После отправимся в два винных погреба, один из которых — старейший в Тбилиси, он работает с 17 века! Вы познакомитесь с особенностями изготовления вина. И попробуете в общей сложности до 14 его видов.

По дороге вы услышите о национальных винных традициях и сакральной роли вина в жизни Грузии. А также узнаете яркие факты об истории, культуре и быте древнего и современного Тбилиси.

Парадные Сололаки

Вы посетите пять самых интересных парадных и ощутите дух тбилисской эпохи 19 века. Послушаете рассказы о владельцах особняков — нефтяных и табачных магнатах того времени. Рассмотрите архитектуру отреставрированных зданий, которые стали официальной частью культурного наследия города. И в числе прочего увидите дом, где жил грузинский художник Нико Пиросмани.

Организационные детали