Вы посетите Музей чачи, где хранится около 300 видов этого напитка — 3-4 вида вам предложат продегустировать. После отправимся в два винных погреба, один из которых — старейший в Тбилиси, он работает с 17 века! Вы познакомитесь с особенностями изготовления вина. И попробуете в общей сложности до 14 его видов.
По дороге вы услышите о национальных винных традициях и сакральной роли вина в жизни Грузии. А также узнаете яркие факты об истории, культуре и быте древнего и современного Тбилиси.
Парадные Сололаки
Вы посетите пять самых интересных парадных и ощутите дух тбилисской эпохи 19 века. Послушаете рассказы о владельцах особняков — нефтяных и табачных магнатах того времени. Рассмотрите архитектуру отреставрированных зданий, которые стали официальной частью культурного наследия города. И в числе прочего увидите дом, где жил грузинский художник Нико Пиросмани.
А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.
Организационные детали
Дополнительные расходы: дегустация вин и чачи — 30 лари с человека
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 25728 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия построена очень грамотно. Начать её с дегустации чачи - было очень мудрым решением.
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Яна
Экскурсия "Колорит Тбилиси, винное путешествие и парадные" оставила очень приятные впечатления. Особенно понравилась дегустация вина и чачи — всё прошло тепло, душевно и очень информативно. Муж до сих пор под читать дальшеуменьшить
впечатлением 😊😂
Цены на вино, конечно, немного завышены, но покупать никто не заставляет, всё абсолютно ненавязчиво. Атмосфера была отличная, узнали много интересного о грузинском виноделии и традициях.
Любителям вина и душевных экскурсий однозначно рекомендую!
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Екатерина
Хочу выразить огромную благодарность Токо за проведенную пешеходную экскурсию по Тбилиси, которая превзошла все наши ожидания. Это было не просто знакомство с городом, а настоящее погружение в грузинскую историю, культуру читать дальшеуменьшить
и, конечно же, гостеприимство! Токо — настоящий профессионал и, что самое важное, невероятно харизматичный рассказчик. Он сумел оживить старые улицы и легенды Тбилиси, подавая исторические факты с отличным чувством юмора и глубоким знанием предмета. Маршрут был составлен идеально, мы увидели не только главные достопримечательности, но и уютные, скрытые дворики, которые сами никогда бы не нашли. Отдельного упоминания заслуживает часть с дегустациями. Токо позаботился о том, чтобы мы попробовали настоящее грузинское вино и чачу в аутентичном месте. Это была полноценная, очень душевная часть экскурсии, где мы почувствовали истинный грузинский дух. Токо великолепно ориентируется в местных традициях и знает, где найти лучшие вкусы. Если вы ищете гида, который сделает вашу поездку в Тбилиси незабываемой, выбирайте Токо. Его энтузиазм, внимание к деталям и желание поделиться любовью к своему городу делают его лучшим в своем деле. Настоятельно рекомендую!
+2
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М
Мария
Все чудесно, организатор и гид, и места для посещения, и дегустация чачи и вина, и традиционное грузинское гостеприимство на высшем уровне. Обязательно возьмите эту экскурсию!
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Е
Елена
Нашим гидом был Токо - получили максимум удовольствия, чувствовали себя, как со старым другом. Очень советуем и саму экскурсию, и Токо, как гида.
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Николай
Экскурсия по Винным погребам очень понравилась. Продегустировали около 15 видов вина и 8-10 видов чачи. Так как экскурсия была с 14:00 и в первую очередь идут винные погреба и музей читать дальшеуменьшить
чачи, то на парадные время останется на вечер, а в некоторых парадных нет освещения и из-за этого плохо видно. Экскурсию советую всем, но берите лучше в первой половине дня или летом, чтобы день был длиннее и все можно было увидеть в парадных. Мы брали в январе.
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