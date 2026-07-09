Есть два способа изготовления вина: европейский и грузинский. Уже этот факт говорит о многом. Вино здесь священно, а история местного виноделия — одна из старейших в мире. Вы попробуете качественное вино, отжатое из древних сортов винограда, и узнаете о традициях его производства. А эстетическим украшением прогулки станут пять парадных в районе, без которого не почувствовать колорит Тбилиси.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир грузинского вина и чачи

Вы посетите Музей чачи, где хранится около 300 видов этого напитка — 3-4 вида вам предложат продегустировать. После отправимся в два винных погреба, один из которых — старейший в Тбилиси, он работает с 17 века! Вы познакомитесь с особенностями изготовления вина. И попробуете в общей сложности до 14 его видов.

По дороге вы услышите о национальных винных традициях и сакральной роли вина в жизни Грузии. А также узнаете яркие факты об истории, культуре и быте древнего и современного Тбилиси.

Парадные Сололаки

Вы посетите пять самых интересных парадных и ощутите дух тбилисской эпохи 19 века. Послушаете рассказы о владельцах особняков — нефтяных и табачных магнатах того времени. Рассмотрите архитектуру отреставрированных зданий, которые стали официальной частью культурного наследия города. И в числе прочего увидите дом, где жил грузинский художник Нико Пиросмани.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали