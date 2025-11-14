Отправьтесь по историческим тропам Грузии, где духовность, наследие и древние города переплетаются в единое путешествие. Начнем с Мцхеты, духовной столицы, с её святынями и собором Светицховели. Затем посетим монастырь Джвари с потрясающими видами и историей христианства в Грузии. Погрузимся в советское наследие в Гори, исследуя музей Сталина. Завершим путь в Уплисцихе, древнем городе, высеченном в скале, открывая тайны прошлого.
Описание экскурсииПутешествие во времени Отправьтесь по древним историческим тропам Грузии, где духовность, наследие и древние города переплетаются в единое путешествие. Этот тур — словно путешествие во времени, где каждый уголок расскажет вам уникальную историю страны. Мцхета – духовная столица Грузии Наше приключение начинается в Мцхете — одном из древнейших городов страны, считающемся духовным и историческим сердцем Грузии. Мы посетим:
- Светицховели — грандиозный кафедральный собор XI века, главная святыня грузинского народа, где, по преданию, покоится хитон Иисуса Христа. Прогуляйтесь по узким улочкам старого города, почувствуйте его атмосферу и прикоснитесь к древним святыням.
- Монастырь Джвари — святыня веков и потрясающие виды. Один из древнейших монастырей Грузии, возведённый в VI веке. Отсюда открывается легендарный вид на слияние рек Куры и Арагви, воспетый Лермонтовым и известный путешественникам по всему миру. Согласно преданию, именно здесь Святая Нино установила первый христианский крест, положивший начало христианству в Грузии. Гори — наследие советской эпохи Историческое путешествие продолжается в Гори, где нас ждёт музей самой известной личности советской Грузии — Иосифа Сталина.
- Дом-музей Сталина — место, хранящее подлинные артефакты из жизни советского лидера: личные вещи, редкие фотографии, бронированный вагон и даже дом, в котором он родился. Узнайте больше о советской истории Грузии и мифах, связанных с эпохой Сталина. Уплисцихе — тайны высеченного в скале города • Финальная точка тура — Уплисцихе, древний город, высеченный в скале более 3000 лет назад. Исследуйте загадочные туннели, пещерные залы и древние храмы, где когда-то жили правители, купцы и воины. Откройте для себя, как развивался город от языческого центра до важного христианского поселения Грузии. Это уникальное место перенесёт вас в прошлое, где скальные города были полны жизни и величия. Этот тур покажет вам три величайших культурных центра Грузии, хранящих следы разных эпох и великих цивилизаций. Один день — три уникальные истории: священные храмы, политическое наследие и древняя цивилизация. Отправляйтесь с нами и почувствуйте всю грандиозность Золотого пути Грузии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Храм Светисцховели
- Гори (музей Сталина)
- Пещера Уплисцихе
Что включено
- Трансфер
- Обслуживание гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты: /nв музей Сталина - 15 лари/nпещера Уплисцихе - 15 лари.
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, д 26
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия будет каждый день в 09:20
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
