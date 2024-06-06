Музей Сталина в Тбилиси

Найдено 18 экскурсий в категории «Музей Сталина» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Музей Сталина в ГориВ городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Во второй части поездки по желанию группы можно посетить музей Сталина в его родном городе Гори (это недалеко от Уплисцихе)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
70 отзывов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
33 отзыва
Путешествие по святыням Грузии: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари
Исследуйте сердце грузинской истории и культуры, посещая древние города и святыни, ставшие символами страны
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$28 за человека
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Один день в Грузии. Путешествие в группе
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вход в музей Сталина — 15 лари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8727 за человека
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Билеты в музей Сталина не входят в стоимость — 15 лари с человека»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«А если будет желание, вы сможете посетить дом-музей Сталина, сотрудники которого проведут для вас познавательную часовую экскурсию»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Гори и Уплисцихе. История в камнях
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
«Дом-музей Сталина Как сказал известный писатель М»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 138 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
🚌 На автобусе
скидка
29%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
«При желании заглянем в музей Сталина»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$90 за всё до 3 чел.
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Музей Сталина Во второй части поездки по желанию группы вы можете посетить музей Сталина в его родном городе Гори»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
    читать дальше

    целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.
  • А
    Алтай
    27 мая 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.
    Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду РузаннеПоездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду РузаннеПоездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду РузаннеПоездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду РузаннеПоездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду РузаннеПоездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду РузаннеПоездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне
  • Ю
    Юра
    26 мая 2024
    Чиатура - город канаток + столп Кацхи
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
    Экскурсия интересная. Спасибо гиду - старалась, чтобы всем было комфортно. Единственное, на Уплисцихе хочется больше времени, чем 1 час осмотра. Я бы часа 2 закладывала на неспешную прогулку - посмотреть там есть, на что
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
    Ездили вчера на экскурсию, экскурсовод Бесо, вёл экскурсию на русском и английском языках, т. к. группа сборная, информации очень много
    читать дальше

    о достопримечательностях и Грузии вцелом. Храмы Джвари и Мцхеты поражают, Уплисцихе- пещерный город прикольно полазить, Гори- музей Сталина - много экспонатов, но экскурсовод- не интересный, тихо говорила,на вопросы не отвечала, в конце экскурсии приятный бонус дегустация вин и чачи это уже в Тбилиси, всем советую эту экскурсию

  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Гид, к сожалению, не понравилась. Девушка (Лала вроде) по Характеру строгая, на вопросы отвечает не хотя или сарказмом. Водитель хороший. Но именно к такому бы гиду не пошла больше, слишком строгая /серьезная:(

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музей Сталина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
  2. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  3. История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
  4. Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
  5. Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Музей Сталина" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 25 до 270 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 749 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Музей Сталина», 749 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам