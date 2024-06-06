Е Елена Один день в Грузии. Путешествие в группе читать дальше целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО. Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить

Е Елена Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо

М Марина Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.

А Андрей Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.

А Алтай Один день в Грузии. Путешествие в группе Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.

Ю Юра Чиатура - город канаток + столп Кацхи Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!

О Ольга Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари Экскурсия интересная. Спасибо гиду - старалась, чтобы всем было комфортно. Единственное, на Уплисцихе хочется больше времени, чем 1 час осмотра. Я бы часа 2 закладывала на неспешную прогулку - посмотреть там есть, на что

Н Наталья Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари читать дальше о достопримечательностях и Грузии вцелом. Храмы Джвари и Мцхеты поражают, Уплисцихе- пещерный город прикольно полазить, Гори- музей Сталина - много экспонатов, но экскурсовод- не интересный, тихо говорила,на вопросы не отвечала, в конце экскурсии приятный бонус дегустация вин и чачи это уже в Тбилиси, всем советую эту экскурсию Ездили вчера на экскурсию, экскурсовод Бесо, вёл экскурсию на русском и английском языках, т. к. группа сборная, информации очень много

О Ольга Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно