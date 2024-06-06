1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Музей Сталина в ГориВ городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Во второй части поездки по желанию группы можно посетить музей Сталина в его родном городе Гори (это недалеко от Уплисцихе)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Групповая
9 часов
Путешествие по святыням Грузии: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари
Исследуйте сердце грузинской истории и культуры, посещая древние города и святыни, ставшие символами страны
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$28 за человека
Индивидуальная
9 часов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вход в музей Сталина — 15 лари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
87€27 за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Билеты в музей Сталина не входят в стоимость — 15 лари с человека»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«А если будет желание, вы сможете посетить дом-музей Сталина, сотрудники которого проведут для вас познавательную часовую экскурсию»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
«Дом-музей Сталина Как сказал известный писатель М»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от €138 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
8 часов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
«При желании заглянем в музей Сталина»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$90 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Музей Сталина Во второй части поездки по желанию группы вы можете посетить музей Сталина в его родном городе Гори»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
- ММарина3 июня 2024Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
- ААндрей28 мая 2024Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.
- ААлтай27 мая 2024Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.
- ЮЮра26 мая 2024Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
- ООльга23 мая 2024Экскурсия интересная. Спасибо гиду - старалась, чтобы всем было комфортно. Единственное, на Уплисцихе хочется больше времени, чем 1 час осмотра. Я бы часа 2 закладывала на неспешную прогулку - посмотреть там есть, на что
- ННаталья20 мая 2024Ездили вчера на экскурсию, экскурсовод Бесо, вёл экскурсию на русском и английском языках, т. к. группа сборная, информации очень много
- ООльга16 мая 2024Нам все очень понравилось, я бы сказала, что это обязательная экскурсия из Тбилиси Не далеко, не утомительно, разнообразно и интересно
- ВВиктория15 мая 2024Гид, к сожалению, не понравилась. Девушка (Лала вроде) по Характеру строгая, на вопросы отвечает не хотя или сарказмом. Водитель хороший. Но именно к такому бы гиду не пошла больше, слишком строгая /серьезная:(
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музей Сталина»
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