Что вас ожидает:
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Собор Светицховели
- Гори
- Музей Сталина
- Уплисцихе
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Путешествие в прошлое город Мцхета вы ознакомитесь с нашей богатой историей о стране, которая начинается с ll тысячелетия до н. э. Мцхета, на протяжении многих веков была столицей Иберийского царства в Грузии, которая расположена у слияния рек Куры и Арагви, которой восхищались писатели. Мы окунемся в мир легенд и древних фактов во время нашего путешествия.
Наша первая остановка Джвари - монастырь первой половины Vll века, в котором св. Нина воздвигла крест,стараниями которой христианство как религии было провозглашено в l
Мы посетим также собор Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, где находится место захоронения святынь христианства.
Продолжаем наше путешествие с заездом в Город Гори, где посетим музей Сталина, в котором хранятся важные моменты из его жизни.
Последней остановкой завораживающий Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец || - начало | тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед Входные билеты: Музей Сталина - 15 лари с человека Пещера Уплисцихе - 15 лари с человека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.