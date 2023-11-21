Путешествие в прошлое город Мцхета вы ознакомитесь с нашей богатой историей о стране, которая начинается с ll тысячелетия до н. э. Мцхета, на протяжении многих веков была столицей Иберийского царства в Грузии, которая расположена у слияния рек Куры и Арагви, которой восхищались писатели. Мы окунемся в мир легенд и древних фактов во время нашего путешествия.

Наша первая остановка Джвари - монастырь первой половины Vll века, в котором св. Нина воздвигла крест,стараниями которой христианство как религии было провозглашено в l