Мцхета, Гори и Уплисцихе

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Рекомендуем одеть спортивную обувь.
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Мцхета, Гори и Уплисцихе

Что вас ожидает:

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Собор Светицховели
  • Гори
  • Музей Сталина
  • Уплисцихе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Путешествие в прошлое город Мцхета вы ознакомитесь с нашей богатой историей о стране, которая начинается с ll тысячелетия до н. э. Мцхета, на протяжении многих веков была столицей Иберийского царства в Грузии, которая расположена у слияния рек Куры и Арагви, которой восхищались писатели. Мы окунемся в мир легенд и древних фактов во время нашего путешествия.

Наша первая остановка Джвари - монастырь первой половины Vll века, в котором св. Нина воздвигла крест,стараниями которой христианство как религии было провозглашено в l

V веке.

Мы посетим также собор Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, где находится место захоронения святынь христианства.

Продолжаем наше путешествие с заездом в Город Гори, где посетим музей Сталина, в котором хранятся важные моменты из его жизни.

Последней остановкой завораживающий Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец || - начало | тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Входные билеты: Музей Сталина - 15 лари с человека Пещера Уплисцихе - 15 лари с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Музеи
На весь день
Обзорные
История и культура
Уплисцихе
Выездные
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