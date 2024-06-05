Грузия – это … – экскурсии в Тбилиси

Найдено 16 экскурсий в категории «Грузия – это …» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Мцхета - колыбель грузинского христианства
🚗 На машине
Групповая
4 часа
452 отзыва
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
93 отзыва
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
106 отзывов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Мцхета от язычества до христианства
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4.5 часа
62 отзыва
Мцхета: от древнего язычества до зарождения христианства в Грузии
Загляните в удивительный мир древнего Мцхета, где переплетаются истории царей, святых и архитектурных шедевров
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
19 июня в 08:30
от 160120 за всё до 8 чел.
Мцхета - душа Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
111 отзывов
Мцхета - путешествие в душу Сакартвело, экскурсия из Тбилиси
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый камень рассказывает о богатой истории и культуре Грузии
Начало: Удобное вам
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
от 105 за всё до 6 чел.
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
13 часов
31 отзыв
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4844 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2416 за человека
Путешествие в Мцхету - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
5 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2515 за человека
Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
98 отзывов
Историческое путешествие: Боржоми, Вардзия, Рабат на день из Тбилиси
Откройте для себя дух древней Грузии, посетив знаменитые исторические места с комфортом и экспертным рассказом гида
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
9045 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
🚗 На машине
Групповая
10 часов
203 отзыва
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    В описании заявлено, что группа максимум 9 человек, а в реальности было 17. Гид Тамара без нареканий, а вот транспорт с очень слабым кондиционером. Градусник в салоне показывал 33!!!
  • a
    aleksandra
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
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    доехали под грузинское техно до Рабата, далее до Вардзии, где вместе с Георгием полазили по пещерам и тоннелям, пообедали в очень вкусном месте, побывали в Боржоми. Там очень советую вместо фуникулера на электрокаре от парка подняться наверх на гору, пройтись по лесочку у церкви Серафима Саровского и выпить глинтвейна из хванчкары на обратном пути.

  • a
    anna
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
  • n
    natasha
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
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    Хачапури по аджарски-1 бал из10: тесто сырое,начинка, вообще не съедобная. Хинкали- на троечку: если начинка на пять, то тесто толстое,к зубам прилипает. Это была худшая еда,что я ел в Тбилиси за мои 30 дней проживания здесь. Ребята,меняйте ресторан!!!!!

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Боржоми, Вардзия и крепость Рабат на микроавтобусе
    Очень приятная экскурсия в формате трансфера. Долгая дорога, но благодаря потрясающим грузинским пейзажам и обилием достопримечательностей, она пролетает незаметно. Транспорт
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    с кондиционером. Гид очень хорошо владеет как русским, так и английским языком, очень интересно рассказывает, но не стоит сильно надеятся, в интернете гораздо больше информации в более структурированном виде. Крепость Рабат потрясает своим величием, очень хорошее место, можно сделать много красивых снимков и полюбоваться пейзажами. Вардзиа - одно из самых удивительных и захватывающих мест Грузии, которое обязательно надо посетить и желательно подольше, чем того позволяет программа тура. Жилые пещеры 12-го века в скалах - это просто фантастика! В Боржоми можно пройтись по парку и попить (и набрать с собой) лечебной воды. Два источника - теплый (в парке) и холодный. Для экскурсии одного дня - отличный вариант провести время и привезти много фотографий и впечатлений.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую
  • L
    Lina
    3 июня 2024
    Мцхета - душа Сакартвело
    Экскурсия с Константином - это одно из самых сильных впечатлений от нашего путешествия. Умный, знающий, с прекрасным чувством юмора Костя навсегда "влюбил" нас в прекрасную Георгию. Спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Грузия – это …»

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  1. Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
  2. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  3. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  4. Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
  5. Мцхета - колыбель грузинского христианства
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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