Что вас ожидает

Дух Пиросмани

Мы пройдём по тбилисским улочкам, которые ещё хранят колорит Старого города, от парка Муштаид до улицы Пиросмани. Если по пути вам захочется сделать какую-нибудь зарисовку — прекрасно! Пиросмани никто не учил рисовать, он был примитивистом. И он точно одобрил бы ваш порыв:).

Наша экскурсия включает лёгкие элементы флэшмоба, так что не удивляйтесь, если на улицах или в тбилисских двориках мы встретим пару персонажей, сошедших с картин Нико Пиросмани. Пообщаемся с ними и, может быть, услышим пару неизвестных историй о мастере.

Мы посетим:

Парк Муштаид , основанный в первой половине 19 века. Именно здесь майским тёплым вечером художник встретил свою любовь — ту самую, которой преподнёс миллион алых роз. Вспомним самые романтичные эпизоды, связанные с парком.

, основанный в первой половине 19 века. Именно здесь майским тёплым вечером художник встретил свою любовь — ту самую, которой преподнёс миллион алых роз. Вспомним самые романтичные эпизоды, связанные с парком. Дезертирский рынок , работавший и во времена Пиросмани. Рынок сохранил свой колорит: шум и гам, запах специй, лакомств и фруктов. Нико частенько заходил на базар или посещал духаны возле него. Мы поговорим о типичном меню в трактирах Тифлиса начала 20 века.

, работавший и во времена Пиросмани. Рынок сохранил свой колорит: шум и гам, запах специй, лакомств и фруктов. Нико частенько заходил на базар или посещал духаны возле него. Мы поговорим о типичном меню в трактирах Тифлиса начала 20 века. Дом-музей Пиросмани на маленькой улице, где художник провёл последние годы жизни. Вы увидите, что представлял собой быт мастера, и услышите историю о том, как слава настигла его в скромной лачуге под лестницами.

В ходе прогулки:

Мы вспомним историю района, где жил Пиросмани.

Возродим старый Тифлис с помощью актёров. Для вас тоже найдётся эпизодическая роль!

Воссоздадим картину последнего дня жизни художника.

С помощью старых фотографий поймём, как изменился город с тех пор.

Организационные детали