Возможно, кто-то не знаком с творчеством Нико Пиросмани — выдающегося художника Грузии.
Но песню «Миллион алых роз», сложенную о его истории любви, знают все! Жизнь Пиросмани соткана из легенд. Мы постараемся разобраться, где в них кончаются выдумки и начинается правда. Посетим места, которые окружали мастера в его последние годы. И даже встретим персонажей его картин.
Но песню «Миллион алых роз», сложенную о его истории любви, знают все! Жизнь Пиросмани соткана из легенд. Мы постараемся разобраться, где в них кончаются выдумки и начинается правда. Посетим места, которые окружали мастера в его последние годы. И даже встретим персонажей его картин.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дух Пиросмани
Мы пройдём по тбилисским улочкам, которые ещё хранят колорит Старого города, от парка Муштаид до улицы Пиросмани. Если по пути вам захочется сделать какую-нибудь зарисовку — прекрасно! Пиросмани никто не учил рисовать, он был примитивистом. И он точно одобрил бы ваш порыв:).
Наша экскурсия включает лёгкие элементы флэшмоба, так что не удивляйтесь, если на улицах или в тбилисских двориках мы встретим пару персонажей, сошедших с картин Нико Пиросмани. Пообщаемся с ними и, может быть, услышим пару неизвестных историй о мастере.
Мы посетим:
- Парк Муштаид, основанный в первой половине 19 века. Именно здесь майским тёплым вечером художник встретил свою любовь — ту самую, которой преподнёс миллион алых роз. Вспомним самые романтичные эпизоды, связанные с парком.
- Дезертирский рынок, работавший и во времена Пиросмани. Рынок сохранил свой колорит: шум и гам, запах специй, лакомств и фруктов. Нико частенько заходил на базар или посещал духаны возле него. Мы поговорим о типичном меню в трактирах Тифлиса начала 20 века.
- Дом-музей Пиросмани на маленькой улице, где художник провёл последние годы жизни. Вы увидите, что представлял собой быт мастера, и услышите историю о том, как слава настигла его в скромной лачуге под лестницами.
В ходе прогулки:
- Мы вспомним историю района, где жил Пиросмани.
- Возродим старый Тифлис с помощью актёров. Для вас тоже найдётся эпизодическая роль!
- Воссоздадим картину последнего дня жизни художника.
- С помощью старых фотографий поймём, как изменился город с тех пор.
Организационные детали
- Длина маршрута — около 4 км. Детям младше 8 лет будет сложно его пройти.
- Дополнительно оплачивается вход в музей — €3 за человека.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Власи — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 48 туристов
Я — Власи. В сфере туризма работаю с 2008 года. Я — доктор исторических наук, автор одной научной монографии и десятка научных статей. Читал лекции по туризму в Тбилисском государственном университете. Также преподаю в школе мифологию. Вместе с моей командой предлагаю авторские экскурсии с элементами спектакля. Кроме родного языка владею русским и английским.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
20 мая 2024
Ребят вы крутые! Это первая театрализованная экскурсия на который мы побывали с моими друзьями. Спасибо вам большое за прекрасную атмосферу и интересные рассказы🙏🏼
Полина
14 мая 2024
Огромное спасибо самой крутой команде гидов Власу, Денису, Марго и Вахтангу за экскурсионно-театральное представление на котором мы побывали с моими друзьями. Мы слушали прекрасный романс, пили вино с сыром и погружались в биографию Пиросмани. Наша группа была в невероятном восторге от проведенного времени с вами🙏🏼
Валентина
24 мар 2024
Хочу поблагодарить Власа за великолепную экскурсию👏🏼
Это ни с чем несравнимый подарок оказаться в руках такого экскурсовода, эксперта,историка и просто жителя, который всем сердцем предан своей стране!
То, с какими знаниями и
Это ни с чем несравнимый подарок оказаться в руках такого экскурсовода, эксперта,историка и просто жителя, который всем сердцем предан своей стране!
То, с какими знаниями и
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