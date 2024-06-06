1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450€405 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€23 за человека
Индивидуальная
8 часов
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€88 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от €138 за всё до 6 чел.
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
€75 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Лучше понять искусство, культуру и историю Грузии, осматривая артефакты и выдающиеся работы мастеров
Начало: На улице Самгебро
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
скидка
50%
Мини-группа
3.5 часа
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
60€30 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Открыть для себя тбилисское уличное искусство и узнать, что делает его уникальным
Начало: На пл. Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- ЕЕкатерина2 июня 2024прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
- RRoman29 мая 2024Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
- ААнна28 мая 2024Нам понравилась экскурсия
- AAnastasiia28 мая 2024То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
- IIlmira27 мая 2024Прекрасно провели время с Михаилом. Мы остановились в отеле вдалеке от Тбилиси, Михаил пошел нам на встречу и перестроил маршрут под нас, забрал нас из отеля и привез обратно. Нам очень понравилось, будем обращаться еще🙏🏻
- ННадежда27 мая 2024Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
- ННаталья22 мая 2024Михаил- знающий гид, интересный собеседник, обладающий прекрасным чувством юмора. День в Кахетии стал самым запоминающимся в нашем путешествии. Вано -
- ККсения22 мая 2024Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!) все было спланировано очень четко и так, чтобы убежать от туч и застать солнце в
- ЕЕлена21 мая 2024Рекомендую экскурсию с Кариной. Можно бесконечно бродить по улочкам Старого Тбилиси, но не узнать историю каждого дома, жителей, не заглянуть
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Искусство»
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