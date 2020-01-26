176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов

Tripster в Тбилиси
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Tripster в Тбилиси – представитель гидов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек.

Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира.

И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
€76
23 за человека
скидка70%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Авлабар»
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У этой экскурсии176 отзывов
4.79
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком

Что вас ожидает

Чувство восторга от природы Кавказа
Красоту Военно-Грузинской дороги и окружающих пейзажей воспевал Пушкин, Лермонтов, и многие другие писатели. Горький, после того как в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора». В этом путешествии вы убедитесь в правдивости восторженных отзывов людей, лицезревших величие природы Кавказа.

Ананури и Пасанаури
По пути вы увидите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Рассмотрите церкви и средневековые башни, возвышающиеся над водохранилищем Жинвали, познакомитесь с историей места и узнаете о том, какие тайны хранит искусственное озеро. Во время остановки у села Пасанаури вы взглянете на слияние двух горных рек — черной и белой Арагви. Особенность этого места в том, что каждая из них имеет свой собственный цвет, и при слиянии воды двух рек еще долгое время текут параллельно друг другу не смешиваясь.

Арка Дружбы и церковь Гергети
Наш путь продолжится через Крестовый перевал с остановкой на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря. Я расскажу о значении храма и его прошлом, а в хорошую погоду вы сможете насладиться завораживающим видом знаменитого Казбека и узнаете одну из легенд, связанных с горным великаном.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии
  • Подъем к собору св. Троицы оплачивается отдельно, стоимость зависит от количества участников в группе
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком
В объятия с Казбеком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Авлабар».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
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176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Добрый день ) спасибо гиду Анне за отличную экскурсию.
Узнала очень много о Грузии,народе,трациях.
Места для посещения конечно замечательные-виды на горы просто захватывают. Всем рекомендую эту поездку.
Так же хочется отметить профессионализм водителя Гио-водит аккуратно,с ним безопасно. А так же понравился обед в кафе по пути-дешего и вкусно.
8 ноября 2019
Это и правда одна из самых красивых видовых экскурсий! Эти места обязательно стоит посетить. Спасибо всей команде за прекрасную организацию,душевность и гостеприимство.
5 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия с гидом Анной! Она прекрасный рассказчик, Здесь в разумном балансе Исторические факты и ироничные комментарии и истории современности. Она смогла нас обьединить и окружить заботой . Благодарим от всей души. Однозначно рекомендуем!
3 ноября 2019
Красивая экскурсия. Остановка в шикарных местах с видами на горы. Экскурсия очень понравилась.
Спасибо за душевность и проффесионализм Анне!
19 октября 2019
Организация на высшем уровне-спасибо Лике. Анна отличный гид,четкая речь,хороший русский язык. Так же отдельная благодарность водителю Гио за безопасность.
Места конечно завораживают-стоит посетить.
18 октября 2019
Впечатляющая экскурсия-красивые виды,знаковые объекты для посещений,отличная организация. Гид профи-много поведала об этом уголке замечательной Грузии. Водитель профи,очень удобный,чистый,комфортный транспорт,можно снимать через окна. Рекомендую!
18 октября 2019
Очень красивая видовая экскурсия,замечательные виды и пейзажи. Спасибо Элль и Левану за столь интересную,познавательную экскурсию. Замечательный был день :)
12 октября 2019
Бросились в объятия и не пожалели.Наша группа не набралась и нас передали в группу с экскурсоводом Аней.Аня,привет тебе из Израиля.Она быстро сплотила всю группу,было интересно,красиво и вкусно.Бонус это завтрак вовремя.Остановки в интересных местах,интересный рассказ обо всем,Казбек без облаков и тумана.Все очень понравилось,рекомендуем всем.Отдельный респект водителю Давиду за неиспытанные ранее ощущения.
12 октября 2019
Спасибо Левану в первую очередь за человечность. По пути с нами произошла история,которая помогла расскрыть качества этого человека. Добрый,отзывчивый,улыбчивый,любящий Грузию-настоящий патриот. Рекомендую
11 октября 2019
Посетили эту экскурсию с гидом Элль. Замечательная дама-супер позитивная ,заботливая,душевная,знает историю своей страны и видно как сильно она любит свою работу. Даже чувствовалось с какой гордостью она рассказывает о Грузии и упоминает,что она местный житель. Желаю всем людям такой самоотдачи в своей работе!
Ещё 166 отзывов

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