176 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чувство восторга от природы Кавказа

Красоту Военно-Грузинской дороги и окружающих пейзажей воспевал Пушкин, Лермонтов, и многие другие писатели. Горький, после того как в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора». В этом путешествии вы убедитесь в правдивости восторженных отзывов людей, лицезревших величие природы Кавказа.

Ананури и Пасанаури

По пути вы увидите архитектурный комплекс Ананури — бывшую резиденцию князей Арагветских. Рассмотрите церкви и средневековые башни, возвышающиеся над водохранилищем Жинвали, познакомитесь с историей места и узнаете о том, какие тайны хранит искусственное озеро. Во время остановки у села Пасанаури вы взглянете на слияние двух горных рек — черной и белой Арагви. Особенность этого места в том, что каждая из них имеет свой собственный цвет, и при слиянии воды двух рек еще долгое время текут параллельно друг другу не смешиваясь.

Арка Дружбы и церковь Гергети

Наш путь продолжится через Крестовый перевал с остановкой на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря. Я расскажу о значении храма и его прошлом, а в хорошую погоду вы сможете насладиться завораживающим видом знаменитого Казбека и узнаете одну из легенд, связанных с горным великаном.