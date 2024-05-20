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ребенок (7 лет) - мы все слушали с таким предыханием. Очень интересный ход с проектором по ходу прогулки. Актеры молодцы все! Спасибо большое! *мне лично не хватило, чтобы сам Фалеро шевелил ртом. Я понимаю, что у нас наушники и у него маска, но если бы он текст проговаривал, было бы здорово! **идея с плащами огонь! Постоянно ловили на себя заинтересованные взгляды прохожих!