Театральные экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день из жизни Пиросмани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450405 за всё до 10 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
«Театр марионеток имени Резо Габриадзе»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«Задержитесь у кукольного театра Резо Габриадзе — и это будет незабываемая остановка»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    Один день из жизни Пиросмани
    Ребят вы крутые! Это первая театрализованная экскурсия на который мы побывали с моими друзьями. Спасибо вам большое за прекрасную атмосферу и интересные рассказы🙏🏼
  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Один день из жизни Пиросмани
    Огромное спасибо самой крутой команде гидов Власу, Денису, Марго и Вахтангу за экскурсионно-театральное представление на котором мы побывали с моими
    читать дальше

    друзьями. Мы слушали прекрасный романс, пили вино с сыром и погружались в биографию Пиросмани. Наша группа была в невероятном восторге от проведенного времени с вами🙏🏼

  • В
    Валентина
    24 марта 2024
    Один день из жизни Пиросмани
    Хочу поблагодарить Власа за великолепную экскурсию👏🏼 Это ни с чем несравнимый подарок оказаться в руках такого экскурсовода, эксперта,историка и просто жителя,
    читать дальше

    который всем сердцем предан своей стране! То, с какими знаниями и восхищением он рассказывал про Пиросмани, просто сводило с ума и увлекало так, что я не заметила как пролетело время экскурсии… А театрализованное представление, захватило и погрузило в историю этого великого художника еще глубже😊 Благодарю Вас за этот невероятный день)

    Хочу поблагодарить Власа за великолепную экскурсию👏🏼Хочу поблагодарить Власа за великолепную экскурсию👏🏼Хочу поблагодарить Власа за великолепную экскурсию👏🏼
  • В
    Виктория
    14 января 2024
    Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
    Это было самым лучшим решением пойти на эту экскурсию - такое волшебство! В восторге были и я, и муж, и
    читать дальше

    ребенок (7 лет) - мы все слушали с таким предыханием. Очень интересный ход с проектором по ходу прогулки. Актеры молодцы все! Спасибо большое! *мне лично не хватило, чтобы сам Фалеро шевелил ртом. Я понимаю, что у нас наушники и у него маска, но если бы он текст проговаривал, было бы здорово! **идея с плащами огонь! Постоянно ловили на себя заинтересованные взгляды прохожих!

  • Г
    Генрих
    17 декабря 2023
    Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
    Побывал на необычной экскурсии в Тбилиси и сделал для себя настоящее открытие. Организаторам респект за необычный формат, в который вовлечены
    читать дальше

    сразу четыре гида. Все они прекрасно провели экскурсию, но особенно мне запомнились дегустация вин и знакомство с кулинарным мастерством, всё потому что я любитель вин и грузинской кухни. Особое внимание стоит уделить тому, что в конце экскурсии организаторы прислали PDF файл с рекомендациями о ресторанах и кафе, которые обязательно стоит посетить. Небольшой минус: длительное время, уходит на выпечку хлеба. Возможно этот момент можно было бы оптимизировать по времени.

  • С
    Светлана
    30 мая 2019
    Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
    Экскурсия очень понравилась. Неспешная прогулка теплым весенним вечером по улицам вечернего Тбилиси в компании актёров, прекрасно знающих своё дело. Это просто магия. Понравилось и пятнадцатилетнему сыну Здорово.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Один день из жизни Пиросмани
  2. Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
  3. Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Театральные», 5 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам