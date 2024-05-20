1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450€405 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
«Театр марионеток имени Резо Габриадзе»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€100 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«Задержитесь у кукольного театра Резо Габриадзе — и это будет незабываемая остановка»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения20 мая 2024Ребят вы крутые! Это первая театрализованная экскурсия на который мы побывали с моими друзьями. Спасибо вам большое за прекрасную атмосферу и интересные рассказы🙏🏼
- ППолина14 мая 2024Огромное спасибо самой крутой команде гидов Власу, Денису, Марго и Вахтангу за экскурсионно-театральное представление на котором мы побывали с моими
- ВВалентина24 марта 2024Хочу поблагодарить Власа за великолепную экскурсию👏🏼 Это ни с чем несравнимый подарок оказаться в руках такого экскурсовода, эксперта,историка и просто жителя,
- ВВиктория14 января 2024Это было самым лучшим решением пойти на эту экскурсию - такое волшебство! В восторге были и я, и муж, и
- ГГенрих17 декабря 2023Побывал на необычной экскурсии в Тбилиси и сделал для себя настоящее открытие. Организаторам респект за необычный формат, в который вовлечены
- ССветлана30 мая 2019Вечерняя театрализованная экскурсия ТбилисиЭкскурсия очень понравилась. Неспешная прогулка теплым весенним вечером по улицам вечернего Тбилиси в компании актёров, прекрасно знающих своё дело. Это просто магия. Понравилось и пятнадцатилетнему сыну Здорово.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Театральные»
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