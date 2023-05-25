Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия

Первая столица

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Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия
Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия
Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия
Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия
Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия
Первая столица: Мцхета и аутентичная центральная Грузия
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырь Джвари
  • Храм Светицховели
  • Пещерный город Уплисцихе
  • Гори - Музей Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.

Древняя столица Грузии и старинные храмы

Вы узнаете историю храма Джвари — храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек — Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии — Мцхете — и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии — кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, мы покажем вам малоизветсные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.

Музей Сталина в Гори

В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина. Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки. Здесь выставлены экспонаты в виде документов, фотографии, рисунков и газетных статей. Также в музее вы увидите знаменитый бронированный поезд вождя народов.

Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе

Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность — благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

В соответствии с Календарем

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Уплисцихе: Вход без дегустации вина — 20 лари, с дегустацией — 25.
  • Музей Сталина: осмотр выставочных залов и мемориального домика - 10 лари
Место начала и завершения?
Ованеса Туманяна №22
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с Календарем
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование
  • Место встречи: Ованеса Туманяна №22
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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