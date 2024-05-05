Мы отправимся в доисторическую Грузию.
Вы посетите монастырь Джаври и храм Светицховели — важные достопримечательности, сыгравшие значительную роль в истории и культуры страны. Мы также отправимся в древний город Уплисцихе, который был высечен жителями прямо в скале.
Закончим наше путешествие более современной локацией — музеем Сталина в Гори, где хранятся документы, личные вещи и редкие фотографии.
Вы посетите монастырь Джаври и храм Светицховели — важные достопримечательности, сыгравшие значительную роль в истории и культуры страны. Мы также отправимся в древний город Уплисцихе, который был высечен жителями прямо в скале.
Закончим наше путешествие более современной локацией — музеем Сталина в Гори, где хранятся документы, личные вещи и редкие фотографии.
Описание экскурсии### Старинные храмы Грузии Наше путешествие начнется с посещения древнего **монастыря Джвари**, построенного в VI веке и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда открывается одна из самых красивых панорам Грузии — место слияния рек Куры и Арагви, а также великолепный вид на древнюю столицу страны — Мцхету. Затем мы отправимся в величественный **кафедральный собор Светицховели** — главную святыню Грузии и один из крупнейших храмов страны. Вы познакомитесь с его многовековой историей, легендами и святынями, а также прогуляетесь по уютным улочкам древней Мцхеты. ### Музей Сталина Следующая остановка — город Гори, где расположен знаменитый **музей Иосифа Сталина**. Здесь собрана богатая коллекция фотографий, документов, личных вещей и предметов эпохи. На территории музея также находится один из самых известных экспонатов — **личный бронированный железнодорожный вагон**, которым Сталин пользовался во время официальных поездок. ### Античный город Уплисцихе Завершит путешествие уникальный пещерный город **Уплисцихе** — одно из древнейших поселений Кавказа, история которого насчитывает более 3000 лет. Высеченный прямо в скале, он был важным религиозным, торговым и политическим центром Древней Грузии. Когда-то здесь существовало **более 700 пещер, храмов, жилых помещений и хозяйственных сооружений**, однако до наших дней сохранилось около 150 объектов. Во время прогулки вы увидите древние улицы, залы, винные погреба, культовые сооружения и узнаете, как жили люди в этом удивительном городе, пережившем расцвет, войны и столетия истории.
В соответствии с Календарем
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Джвари
- Храм Светицховели
- Пещерный город Уплисцихе
- Музей Сталина в Гори
Что включено
- Услуги тур-проводника на личном транспорте
- Транспорт
Что не входит в цену
- Уплисцихе: Вход - 15 лари с человека
- Музей Сталина: осмотр выставочных залов и мемориального домика - 15 лари с человека
- Обед в грузинском ресторане.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с Календарем
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо, Гамлет, мы были довольны нашей экскурсией, душевными разговорами о Грузии и людях. Посетили все, что планировали. Машина была комфортна, все остались довольны, заезжали в хорошее кафе, где вкусно перекусили,
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