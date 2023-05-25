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Что вас ожидает:
- Монастырь Джвари
- Храм Светицховели
- Пещерный город Уплисцихе
- Гори - Музей Сталина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
Древняя столица Грузии и старинные храмы
Вы узнаете историю храма Джвари — храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек — Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии — Мцхете — и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии — кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, мы покажем вам малоизветсные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.
Музей Сталина в Гори
В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина. Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки. Здесь выставлены экспонаты в виде документов, фотографии, рисунков и газетных статей. Также в музее вы увидите знаменитый бронированный поезд вождя народов.
Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе
Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность — благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.
В соответствии с Календарем
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Уплисцихе: Вход без дегустации вина — 20 лари, с дегустацией — 25.
- Музей Сталина: осмотр выставочных залов и мемориального домика - 10 лари
- Место начала и завершения?
- Ованеса Туманяна №22
- Когда и сколько длится?
- Когда: В соответствии с КалендаремЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование
- Место встречи: Ованеса Туманяна №22
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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