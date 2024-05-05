Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Мы отправимся в доисторическую Грузию.



Вы посетите монастырь Джаври и храм Светицховели — важные достопримечательности, сыгравшие значительную роль в истории и культуры страны. Мы также отправимся в древний город Уплисцихе, который был высечен жителями прямо в скале.



Закончим наше путешествие более современной локацией — музеем Сталина в Гори, где хранятся документы, личные вещи и редкие фотографии. 5 1 отзыв

Армен Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $245 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 9 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии ### Старинные храмы Грузии Наше путешествие начнется с посещения древнего **монастыря Джвари**, построенного в VI веке и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда открывается одна из самых красивых панорам Грузии — место слияния рек Куры и Арагви, а также великолепный вид на древнюю столицу страны — Мцхету. Затем мы отправимся в величественный **кафедральный собор Светицховели** — главную святыню Грузии и один из крупнейших храмов страны. Вы познакомитесь с его многовековой историей, легендами и святынями, а также прогуляетесь по уютным улочкам древней Мцхеты. ### Музей Сталина Следующая остановка — город Гори, где расположен знаменитый **музей Иосифа Сталина**. Здесь собрана богатая коллекция фотографий, документов, личных вещей и предметов эпохи. На территории музея также находится один из самых известных экспонатов — **личный бронированный железнодорожный вагон**, которым Сталин пользовался во время официальных поездок. ### Античный город Уплисцихе Завершит путешествие уникальный пещерный город **Уплисцихе** — одно из древнейших поселений Кавказа, история которого насчитывает более 3000 лет. Высеченный прямо в скале, он был важным религиозным, торговым и политическим центром Древней Грузии. Когда-то здесь существовало **более 700 пещер, храмов, жилых помещений и хозяйственных сооружений**, однако до наших дней сохранилось около 150 объектов. Во время прогулки вы увидите древние улицы, залы, винные погреба, культовые сооружения и узнаете, как жили люди в этом удивительном городе, пережившем расцвет, войны и столетия истории.

В соответствии с Календарем Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь Джвари

Храм Светицховели

Пещерный город Уплисцихе

Музей Сталина в Гори Что включено Услуги тур-проводника на личном транспорте

Транспорт Что не входит в цену Уплисцихе: Вход - 15 лари с человека

Музей Сталина: осмотр выставочных залов и мемориального домика - 15 лари с человека

Обед в грузинском ресторане. Где начинаем и завершаем? Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Завершение: Любая локация в пределах Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: В соответствии с Календарем Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.