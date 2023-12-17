Тбилиси - город, где веками сосуществуют разные культуры и религии. На этой экскурсии гости узнают, как это стало возможным. Прогулка по Старому городу и району Сололаки познакомит с историей и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Узнать о многокультурности Тбилиси
- 🏠 Посетить гостеприимные семьи
- 🍰 Попробовать традиционные угощения
- 📜 Услышать истории и легенды
- 🗣️ Пообщаться с местными жителями
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси особенно приятная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже доступна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможность осадков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Район Сололаки
Описание экскурсии
Прогулка по Старому городу и району Сололаки
Наш маршрут проложен по тому Тбилиси, где в уютных колоритных двориках по сей день живут коренные тбилисцы. Вы услышите любопытные факты, легенды и неопровержимые факты о грузинской столице, а также сможете задать любые вопросы.
Походы в гости к местным жителям
В зависимости от дня нас будут ждать в 3–5 семьях — в любом случае мы посетим представителей разных этнических обществ: грузин, азербайджанцев, армян, езидов, осетин, русских.
- Вы узнаете и историю каждой семьи, и историю их народа с момента его появления на территории нынешней Грузии
- Услышите о культуре, языке, вере разных народностей
- Пообщаетесь как с простыми жителями, так и с потомками тбилисской знати, которые внесли немалый вклад в развитие города
- Откроете, какая разница между выпечкой мчади и чвиштари, между танцами кочари и гованд — и многое другое
В каждой семье вас угостят традиционной выпечкой, десертом или напитком, а хозяйки с радостью поделятся семейными рецептами.
Организационные детали
- Всё включено в стоимость, в том числе угощения в семьях
- Мы посетим от 3 до 5 семей в зависимости от их возможностей в выбранный вами день. В каждой семье мы проведём 30–45 минут
- Экскурсия пешеходная, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Если будут осадки, мы можем воспользоваться общественным транспортом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
За 4 часа я окунулся в атмосферу трёх семей: грузинской, армянской и русской. К сожалению, времени не хватило, чтобы посетить изидов, билеты на театр были зарезервированы заранее. Каждая семья раскрыла
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