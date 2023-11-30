В нашем тёплом городе веками мирно и гармонично живут рядом представители многих наций и религий — и сохраняют при том самобытность. Как так вышло? И почему мы все здесь — в первую очередь тбилисцы? Давайте разбираться! Для этого побываем в гостях у 3-5 радушных семей и за чаем с угощениями поговорим об истории и традициях их народов. А по пути вы поближе узнаете Тбилиси.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и району Сололаки

Наш маршрут проложен по тому Тбилиси, где в уютных колоритных двориках по сей день живут коренные тбилисцы. Вы услышите любопытные факты, легенды и неопровержимые факты о грузинской столице, а также сможете задать любые вопросы.

Походы в гости к местным жителям

В зависимости от дня нас будут ждать в 3-5 семьях — в любом случае мы посетим представителей разных этнических обществ: грузинов, азербайджанцев, армян, езидов, осетин, русских.

Вы узнаете и историю каждой семьи, и историю их народа с момента его появления на территории нынешней Грузии.

Услышите о культуре, языке, вере разных народностей

Пообщаетесь как с простыми жителями, так и с потомками тбилисской знати, которые внесли немалый вклад в развитие города

Откроете, какая разница между выпечкой мчади и чвиштари, между танцами кочари и гованд — и многое другое

В каждой семье вас угостят традиционной выпечкой, десертом или напитком и хозяйки с радостью поделятся семейными рецептами.

Организационные детали