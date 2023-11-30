По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Экскурсия по Старому Тбилиси и походы в гости к местным семьям разных народностей

В нашем тёплом городе веками мирно и гармонично живут рядом представители многих наций и религий — и сохраняют при том самобытность.

Как так вышло? И почему мы все здесь — в первую очередь тбилисцы? Давайте разбираться! Для этого побываем в гостях у 3-5 радушных семей и за чаем с угощениями поговорим об истории и традициях их народов. А по пути вы поближе узнаете Тбилиси.
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей
По национальности - Тбилисец! Узнать город через его жителей

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу и району Сололаки

Наш маршрут проложен по тому Тбилиси, где в уютных колоритных двориках по сей день живут коренные тбилисцы. Вы услышите любопытные факты, легенды и неопровержимые факты о грузинской столице, а также сможете задать любые вопросы.

Походы в гости к местным жителям

В зависимости от дня нас будут ждать в 3-5 семьях — в любом случае мы посетим представителей разных этнических обществ: грузинов, азербайджанцев, армян, езидов, осетин, русских.

  • Вы узнаете и историю каждой семьи, и историю их народа с момента его появления на территории нынешней Грузии.
  • Услышите о культуре, языке, вере разных народностей
  • Пообщаетесь как с простыми жителями, так и с потомками тбилисской знати, которые внесли немалый вклад в развитие города
  • Откроете, какая разница между выпечкой мчади и чвиштари, между танцами кочари и гованд — и многое другое

В каждой семье вас угостят традиционной выпечкой, десертом или напитком и хозяйки с радостью поделятся семейными рецептами.

Организационные детали

  • Всё включено в стоимость, в том числе угощения в семьях
  • Мы посетим от 3 до 5 семей в зависимости от их возможностей в выбранный вами день. В каждой семье мы проведём 30-45 минут.
  • Экскурсия пешеходная, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Если будут осадки, мы можем воспользоваться общественным транспортом.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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