Тбилиси - город, где веками сосуществуют разные культуры и религии. На этой экскурсии гости узнают, как это стало возможным. Прогулка по Старому городу и району Сололаки познакомит с историей и

легендами столицы Грузии. Визиты в 3-5 семей откроют традиции и обычаи грузин, азербайджанцев, армян и других народов. Участники смогут попробовать традиционные блюда и услышать семейные истории. Экскурсия обещает стать настоящим погружением в культуру и быт тбилисцев

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси особенно приятная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже доступна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможность осадков.

Сейчас август — это идеальное время.