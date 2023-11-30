Экскурсия по Старому Тбилиси и походы в гости к местным семьям разных народностей
В нашем тёплом городе веками мирно и гармонично живут рядом представители многих наций и религий — и сохраняют при том самобытность.
Как так вышло? И почему мы все здесь — в первую очередь тбилисцы? Давайте разбираться! Для этого побываем в гостях у 3-5 радушных семей и за чаем с угощениями поговорим об истории и традициях их народов. А по пути вы поближе узнаете Тбилиси.
Как так вышло? И почему мы все здесь — в первую очередь тбилисцы? Давайте разбираться! Для этого побываем в гостях у 3-5 радушных семей и за чаем с угощениями поговорим об истории и традициях их народов. А по пути вы поближе узнаете Тбилиси.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Старому городу и району Сололаки
Наш маршрут проложен по тому Тбилиси, где в уютных колоритных двориках по сей день живут коренные тбилисцы. Вы услышите любопытные факты, легенды и неопровержимые факты о грузинской столице, а также сможете задать любые вопросы.
Походы в гости к местным жителям
В зависимости от дня нас будут ждать в 3-5 семьях — в любом случае мы посетим представителей разных этнических обществ: грузинов, азербайджанцев, армян, езидов, осетин, русских.
- Вы узнаете и историю каждой семьи, и историю их народа с момента его появления на территории нынешней Грузии.
- Услышите о культуре, языке, вере разных народностей
- Пообщаетесь как с простыми жителями, так и с потомками тбилисской знати, которые внесли немалый вклад в развитие города
- Откроете, какая разница между выпечкой мчади и чвиштари, между танцами кочари и гованд — и многое другое
В каждой семье вас угостят традиционной выпечкой, десертом или напитком и хозяйки с радостью поделятся семейными рецептами.
Организационные детали
- Всё включено в стоимость, в том числе угощения в семьях
- Мы посетим от 3 до 5 семей в зависимости от их возможностей в выбранный вами день. В каждой семье мы проведём 30-45 минут.
- Экскурсия пешеходная, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Если будут осадки, мы можем воспользоваться общественным транспортом.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 224 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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