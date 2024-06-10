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Мы не просто отправимся в путешествие по Грузии, а последуем путём святой Нино — женщины, чья преданность христианской вере стала исторической. Увидим места в Тбилиси и Мцхете, где Нино распространяла святое учение. Посетим древние храмы и величественные монастыри. Каждая точка нашего маршрута — это новая грань биографии или наследия главной грузинской святой.