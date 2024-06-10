Мы не просто отправимся в путешествие по Грузии, а последуем путём святой Нино — женщины, чья преданность христианской вере стала исторической. Увидим места в Тбилиси и Мцхете, где Нино распространяла святое учение. Посетим древние храмы и величественные монастыри. Каждая точка нашего маршрута — это новая грань биографии или наследия главной грузинской святой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Церковь Анчисхати — самый старый храм Тбилиси, возведённый в честь Рождества Девы Марии. Двери церкви украшены традиционным грузинским крестом, который, по легенде, сделала святая Нино.
- Собор Сиони — один из самых впечатляющих в Грузии. Здесь находится самая почитаемая реликвия грузинских христиан — древний крест святой Нино.
- Храм «Отца Креста» — на месте, где он сейчас стоит, жила, просвещала людей и исцеляла больных равноапостольная Нина. При храме действует женский монастырь.
- Светицховели — кафедральный патриарший собор Грузинской православной церкви. По просьбе святой Нино царь Грузии Мириан III основал храм на том месте, где покоился Хитон Христа.
- Монастырь Самтавро — большую часть жизни святая Нино провела именно в нём. Вы узнаете, какие королевские особы похоронены в монастыре.
- Часовня Святой Нино (Макловани) — по преданию, святая жила на этом месте в собственноручно сооружённом шалаше. Я расскажу, после каких событий она здесь поселилась.
- Монастырь Джвари — памятник раннего грузинского христианства, возведённый в 6 веке. Именно его увековечил Лермонтов в поэме «Мцыри». С горы, на которой стоит храм, открывается чудесная панорама на слияние двух рек — Арагви и Куры.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги гида.
- Питание оплачивается отдельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Рике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Тбилиси
Коренной житель Тбилиси, 8 лет занимаюсь туризмом. Стремлюсь делиться своими знаниями и страстью к истории, культуре и традициям Грузии. Очень люблю свою прекрасную страну и стараюсь, чтобы гости увидели её моими глазами. Являюсь сооснователем Культурно-этнографического центра Konguri, где проходят концерты грузинской песни и танцев.Задать вопрос
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