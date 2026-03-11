62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Первая столица Грузии познакомит вас и с историей, и с религией страны. Я помогу вам представить возникновение Мцхеты в 1 веке до н. э. и проследить путь св. Нино — проповедницы, которая убедила грузинского царя Мириана обратить языческую страну в христианство. О духовном пути Сакартвело поговорим в древнем храме Джвари — он гордо возвышается на холме близ Мцхеты. Вы узнаете о его архитектурных особенностях и полюбуетесь панорамой, которую увековечил Лермонтов в поэме «Мцыри» — слиянием «рек-сестер» Арагвы и Куры. Отсюда будет виден и храм 11 века Светицховели, к которому вы отправитесь следом. К святыне мы пройдем по уютным улочкам мимо палаток с традиционными грузинскими сувенирами. В древних стенах храма вы услышите легенды о св. Сидонии и Животворящем Столпе, «прочитаете» древние фрески и сможете прикоснуться к главным святыням Грузии.
Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе
Недолгая дорога на северо-запад — и вы окажетесь в пещерном городе конца II — начала I тысячелетия до н. э. Я изучил множество записей об этом необыкновенном месте, и расскажу вам все самое интересное. Исследуя каменные лабиринты жилых и хозяйственных комнат, вы представите жизнь язычников и их культовые обряды. Узнаете о торговле Уплисцихе с древними государствами Урарту и Мидия, о его расцвете и упадке. Здесь же откроются дивные панорамы долины Куры.
Во второй части поездки по желанию группы можно посетить музей Сталина в его родном городе Гори (это недалеко от Уплисцихе). В залах целого музейного пантеона вы увидите сохранившуюся скульптуру Сталина, его личные вещи и мебель — экскурсию проведет гид музея.
Организационные детали
В стоимость включено: транспортные расходы, вода 0,5 л для каждого путешественника
Дополнительные расходы: — билеты в Уплисцихе 4€ — обед (по желанию; 6€) — музей Сталина (по желанию; 5€)
Общая протяженность маршрута — 200 км
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту указания путешесвенника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте, меня зовут Карен. Организовываю экскурсии по всем регионам Грузии на своем автомобиле. Свободно владею русским и грузинским языками. Я каждый год принимаю в моей стране большое количество путешественников, которые с интересом посещают древние и современные достопримечательности — а я помогаю им узнать их и ощутить гостеприимство и любовь моей страны. До встречи в Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
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2
3
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2
–
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–
D
Daria
Отличная экскурсия, Карен отлично адаптировал программу под нас (4 взрослых и ребенок), рассказал не только про Мцхету, но и про Грузию в целом. Все очень понравилось, спасибо
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Z
Zarui
Ездили на экскурсию с Кареном, посетили Мцхету и древний город Уплисцихе. Маршрут составлен удобно, отдельно стоит отметить комфортабельный транспорт и удобства предоставленные Кареном.
На протяжении всего маршрута, Карен делился историческими фактами и захватывающими историями произошедшими сотни лет назад.
Несмотря на длительность поездки, маршрут не был утомительным или скучным) Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!
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Л
Лариса
Понравилось! Даже ливень не омрачил экскурсию. Писать не люблю, поэтому просто рекомендую!
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A
Alexey
Карен прекрасный рассказчик и собеседник. Очень начитанный и эрудированный гид. Ездили с ним всей семьёй в два тура: Мцхета-Уплисцихе и на Казбек. Мы получили массу интересной информации и даже дети-подростки, читать дальшеуменьшить
для которых, обычно, все экскурсии - неизбежная необходимость в поездке, в турах с Кареном вовлеклись и участвовали в диалоге. Туры прекрасно организованы, не устаёшь, несмотря на большую продолжительность (почти 12ч). Тур Мцхета-Уплисцихе очень познавательный. Посвящён истории Грузии от первых пещерных городов до зарождения и рассвета Христианства. Очень волнительный и впечатляющий. Бонусом идёт Гори, музей И. В. Сталина и дом, в котором он родился. Второй тур - панорамный. Множество остановок, самые лучшие виды и прекрасный рассказчик не дадут заскучать по пути на Казбеги. День пролетает незаметно и очень жаль расставаться после завершения тура. Первый раз в Грузии, не успели посмотреть все, что хотелось. Обязательно вернёмся, чтобы съездить с Кареном в Вардзию и Кахетию.
+2
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Андрей
Все прошло как договаривались. Спасибо большое Карену.
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С
Сергей
Сердечное спасибо Карену за чудесную экскурсию! Давно хотелось побывать в Мцхета и Джвари, и, благодаря нашему доброму другу Карену, эта поездка стала особенно замечательной. Не менее запоминающимся оказалось посещение пещерного города Уплисцихе. Карен исключительно знающий, эрудированный гид. Прекрасный рассказчик. Историю, культуру, обычаи волшебной Грузии он способен донести до каждого. Глубокая благодарность Карену!
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