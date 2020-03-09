62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять значение веры для Грузии и побывать в тысячелетнем пещерном городе язычников

Карен
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Карен – ваш гид
В 4 веке в Грузии утвердилось христианство — до этого страна была языческой. Чтобы погрузиться в эти эпохи, нет мест лучше, чем первая столица Мцхета и античный город Уплисцихе. Вы заглянете в величественный храм Джвари — здесь св. Нино поставила первый крест и здесь открывается панорама-открытка из поэмы «Мцыри». В соборе Светицховели услышите о легендах и святынях. А в Уплисцихе узнаете о его месте в истории древних цивилизаций. И в итоге — ощутите дух прошлого и лучше поймете культуру страны.
38 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро АВЛАБАРИ
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У этой экскурсии62 отзыва
4.98
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы

Что вас ожидает

Мцхета — душевный город и духовный центр
Первая столица Грузии познакомит вас и с историей, и с религией страны. Я помогу вам представить возникновение Мцхеты в 1 веке до н.э. и проследить путь св. Нино — проповедницы, которая убедила грузинского царя Мириана обратить языческую страну в христианство. О духовном пути Сакартвело поговорим в древнем храме Джвари — он гордо возвышается на холме близ Мцхеты. Вы узнаете о его архитектурных особенностях и полюбуетесь панорамой, которую увековечил Лермонтов в поэме «Мцыри» — слиянием «рек-сестер» Арагвы и Куры. Отсюда будет виден и храм 11 века Светицховели, к которому вы отправитесь следом. К святыне мы пройдем по уютным улочкам мимо палаток с традиционными грузинскими сувенирами. В древних стенах храма вы услышите легенды о св. Сидонии и Животворящем Столпе, «прочитаете» древние фрески и сможете прикоснуться к главным святыням Грузии.

Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе
Недолгая дорога на северо-запад — и вы окажетесь в пещерном городе конца II — начала I тысячелетия до н.э. Я изучил множество записей об этом необыкновенном месте, и расскажу вам все самое интересное. Исследуя каменные лабиринты жилых и хозяйственных комнат, вы представите жизнь язычников и их культовые обряды. Узнаете о торговле Уплисцихе с древними государствами Урарту и Мидия, о его расцвете и упадке. Здесь же откроются дивные панорамы долины Куры.

Во второй части поездки по желанию группы можно посетить музей Сталина в его родном городе Гори (это недалеко от Уплисцихе). В залах целого музейного пантеона вы увидите сохранившуюся скульптуру Сталина, его личные вещи и мебель — экскурсию проведет гид музея.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные расходы, вода 0,5л для каждого путешественника, билеты в Уплисцихе
  • Дополнительные расходы: обед — около 7€, музей Сталина (по желанию) — 5€
  • Общая протяженность маршрута — 240 км
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро АВЛАБАРИ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Карен
Карен
Здравствуйте, меня зовут Карен. Организовываю экскурсии по всем регионам Грузии на своем автомобиле. Свободно владею русским и грузинским языками. Я каждый год принимаю в моей стране большое количество путешественников, которые с интересом посещают древние и современные достопримечательности — а я помогаю им узнать их и ощутить гостеприимство и любовь моей страны. До встречи в Грузии!
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62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Карен - уровень Бог!
Советую всем сразу начинать своё знакомство с Тбилиси с коренным тбилисцем!
Очень эрудированный, доброжелательный, грамотно составивший план экскурсии гид! Весёлый и неумолкающий на секунду!
Мои самые искренние и сердечные комплименты, Вам , Карен! Спасибо огромное за кусочек грузино- армянского тепла подаренного нам!
4 марта 2020
Спасибо большое Карену за увлекательную и интересную экскурсию.
Нам очень повезло и на этой групповой экскурсии мы были одни! :) У гида комфортабельный автомобиль. Карен прекрасный гид, интересный рассказчик, знает очень много информации и готов рассказывать и отвечать на любые интересующие вопросы.
При этом ненавязчивый и дает на объектах сколько времени, сколько требуется на осмотр, никуда не торопит!
Это была потрясающая экскурсия! Спасибо за положительные эмоции!
14 января 2020
Лучшая экскурсия из всех, на которых мы были в Грузии! Время пролетело незаметно, насыщенно, Карен очень эрудированный рассказчик, и просто приятный человек. Действительно незабываемое путешествие, спасибо!
3 января 2020
Очень рекомендую. Сбалансированная по об,ему информации, природным красотам, истории и Грузии и христианства поездка. В общем нам всего хватило)))
Начнем с того, что группа не набралась. Но несмотря на это экскурсию для нас двоих Карен провел. Очень внимательный, знающий, опытный экскурсовод и просто приятный человек. Рассказчик Карен отличный. И накормил нас вкусно и дёшево. И на все вопросы ответил. И о комфорте в дороге позаботился.
7 ноября 2019
Получилось так,что на экскурсии была только наша семья. Все внимание гида было нам. Карен забрал нас от места проживания и туда же доставил вечером, что конечно было удобно. Составил маршрут так, чтобы не пришлось пересекаться с другими группами. Рассказ был очень интересный. Делал остановки для фотографирования и предоставлял достаточно времени для изучения объектов. Порекомендовал нам прекрасное место для обеда. После экскурсии прислал красивые фото. Большое спасибо Карену за познавательную экскурсию.
5 ноября 2019
Спасибо Карену за прекрасную экскурсию по Мцхета-Уплисцихе 5 ноября 2019!
Очень познавательная и интересная программа, 9 часов увлекательнейшего погружения в историю Грузии! Прекрасная организация экскурсии: очень комфортабельный автомобиль, Карен аккуратно и плавно ведет машину, не опоздал к началу экскурсии и довез к дому в конце маршрута, позаботился чтобы была вода, т.к. в пещерном городе не раз вспомнила Карена добрым словом за воду 😊 Не спешит и не торопит с осмотром достопримечательностей, дает свободное время для осмотра ,подсказывает как лучше и правильно спланировать осмотр. Рассказывает интересно и не шаблонно для гида! Любит, когда ему задуют вопросы и не стесняйтесь его перебивать и спрашивать 😊 обязательно буду рекомендовать Карена своим друзьям и коллегам в их путешествии по Тбилиси!
5 ноября 2019
Так получилось, что на экскурсии мы были одни. Карен забрал нас от отеля, посадил в свою комфортабельную машину, где был даже вай-фай и водичка, и повез на экскурсию. По пути рассказывал много всего интересного, не замолкал ни на минуту. Очень просил нас копить и задавать ему вопросы). Очень хотел, чтоб мы поняли и запомнили о его стране как можно больше! Вообще все живущие в Грузии (я не говорю Грузины, потому что в Грузии живет очень много национальностей) любят свою страну безмерно! Это подкупает, это располагает. Так и мы с каждой новой экскурсией влюблялись в Грузию и живущих там людей.
Сам экскурсионный маршрут очень удачно составлен. В Джвари и Уплисцихе мы были с утра, когда там еще совсем не людно! Удалось вдоволь побродить по развалинам, пофотографироваться. В Мцхете были днем.
Карен рассказывал как правильно пить воды Лагидзе, есть хинкали, какое вино в Грузии самое вкусное. В общем, вагон полезной информации! Спасибо Карену!
19 октября 2019
Большое спасибо Карену за прекрасный день! Везде успели - Джвари, Гори, Уплисхице, Мцхета - но не устали. Очень удачный маршрут. Узнали много нового не только об истории Грузии, но и о её современной жизни и людях. Расспросите Карена про рецепт его фирменного шашлыка, а лучше запишите :-) А ещё Карен хорошо фотографирует - думаю, актуально для тех, кто путешествует в одиночку и хочет видеть себя в Грузии не только на селфи :-)
15 октября 2019
Карен, спасибо!
Познавательно, самобытно и профессионально.
+ открыли для себя вкусное Чакапули.
15 октября 2019
Карен прекрасный рассказчик и прекрасный человек.
Ну и, что немаловажно, абсолютный профессионал своего дела. Очень ответственно относится к тому, чтобы его подопечные все увидели, получили полную и понятную информацию обо всем увиденном.
Что касается самого маршрута, то оба объекта интересные и в историческом и в созерцательном плане. В пещерном городе мы облазили каждый камушек, но Карен нас терпеливо ждал и был рад, что нам там понравилось.
А сколько интересных подробностей мы узнали о соборе в Мцхета!
Я могу без всяких сомнений порекомендовать экскурсию с Кареном вспм, кому интересна история Грузии, ее люди и обычаи.
Ещё 52 отзыва

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