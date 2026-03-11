62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В 4 веке Грузия пережила важное событие - утверждение христианства, которое заложило основу для её духовного и культурного развития.Экскурсия в Мцхета-Уплисцихе предлагает уникальную возможность погрузиться в эти эпохи, исследуя первую

столицу Мцхета и античный город Уплисцихе. Вы посетите величественный храм Джвари, где святая Нино поставила первый крест, и откуда открывается захватывающая панорама, вдохновившая Лермонтова на создание поэмы «Мцыри». В соборе Светицховели вы услышите легенды о святых и святынях, а в Уплисцихе узнаете о его роли в истории древних цивилизаций. Эта экскурсия не просто путешествие по красивым местам, это погружение в дух прошлого, позволяющее глубже понять культуру и традиции Грузии

Описание экскурсии

Мцхета — душевный город и духовный центр

Первая столица Грузии познакомит вас и с историей, и с религией страны. Я помогу вам представить возникновение Мцхеты в 1 веке до н. э. и проследить путь св. Нино — проповедницы, которая убедила грузинского царя Мириана обратить языческую страну в христианство. О духовном пути Сакартвело поговорим в древнем храме Джвари — он гордо возвышается на холме близ Мцхеты. Вы узнаете о его архитектурных особенностях и полюбуетесь панорамой, которую увековечил Лермонтов в поэме «Мцыри» — слиянием «рек-сестер» Арагвы и Куры. Отсюда будет виден и храм 11 века Светицховели, к которому вы отправитесь следом. К святыне мы пройдем по уютным улочкам мимо палаток с традиционными грузинскими сувенирами. В древних стенах храма вы услышите легенды о св. Сидонии и Животворящем Столпе, «прочитаете» древние фрески и сможете прикоснуться к главным святыням Грузии.

Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе

Недолгая дорога на северо-запад — и вы окажетесь в пещерном городе конца II — начала I тысячелетия до н. э. Я изучил множество записей об этом необыкновенном месте, и расскажу вам все самое интересное. Исследуя каменные лабиринты жилых и хозяйственных комнат, вы представите жизнь язычников и их культовые обряды. Узнаете о торговле Уплисцихе с древними государствами Урарту и Мидия, о его расцвете и упадке. Здесь же откроются дивные панорамы долины Куры.

Во второй части поездки по желанию группы можно посетить музей Сталина в его родном городе Гори (это недалеко от Уплисцихе). В залах целого музейного пантеона вы увидите сохранившуюся скульптуру Сталина, его личные вещи и мебель — экскурсию проведет гид музея.

Организационные детали