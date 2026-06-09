Жинвальское водохранилище, Ананури, Арка Дружбы и Гергети - за 1 день из Тбилиси
Военно-Грузинская дорога — это не просто маршрут, а большое путешествие через ущелья и перевалы Кавказа. Вы увидите крепость Ананури, Арку Дружбы, Казбек и знаменитую Гергетскую Троицу. Попробуете хинкали в горах и прочувствуете атмосферу настоящей Грузии вдали от города.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Тбилиси
Отправимся в путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге — одному из самых красивых маршрутов Кавказа.
11:00 — Жинвальское водохранилище
Первая остановка — панорамная точка у бирюзового водоёма. Здесь можно сделать красивые фотографии и насладиться панорамами гор.
11:40 — крепость Ананури
Посетим бывшую резиденцию арагвских князей. Осмотрим башни, старинные фрески и окунёмся в историю этого стратегически важного места. Желающие смогут подняться на сторожевую башню.
13:00 — Пасанаури и слияние двух Арагви
Остановимся в месте, где встречаются Белая и Чёрная Арагви — это одна из самых известных природных локаций Военно-Грузинской дороги.
13:30 — грузинский сюрприз
По дороге вас ждёт небольшая гастрономическая остановка с местным колоритом.
14:20 — подъём к Крестовому перевалу
Начнём путь через Большой Кавказский хребет. Сделаем остановки на обзорных площадках.
15:20 — Арка Дружбы народов
Расположена на высоте 2300 м. Отсюда открываются захватывающие виды на ущелья и заснеженные вершины Кавказа.
16:40 — Степанцминда (Казбеги)
Прибудем в главный горный посёлок региона у подножия Казбека.
17:00 — Гергетская Троица
Поднимемся к знаменитому монастырю Святой Троицы 14 века — одному из символов Грузии.
19:00 — водопад Гвелети
Небольшая горная тропа приведёт нас к мощному водопаду среди скал.
22:00 — возвращение в Тбилиси
На обратном пути при желании можно остановиться и попробовать знаменитые хинкали из баранины.
Организационные детали
Едем на Mercedes Benz GL и Chevrolet Suburban
Отдельно по желанию оплачивается питание
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 61 туриста
Я представляю дружную команду гидов в Грузии. С радостью покажем вам самые интересные и живописные места любимой страны. Ждём вас на наших экскурсиях.
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