Военно-Грузинская дорога — это не просто маршрут, а большое путешествие через ущелья и перевалы Кавказа. Вы увидите крепость Ананури, Арку Дружбы, Казбек и знаменитую Гергетскую Троицу. Попробуете хинкали в горах и прочувствуете атмосферу настоящей Грузии вдали от города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €250 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Тбилиси

Отправимся в путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге — одному из самых красивых маршрутов Кавказа.

11:00 — Жинвальское водохранилище

Первая остановка — панорамная точка у бирюзового водоёма. Здесь можно сделать красивые фотографии и насладиться панорамами гор.

11:40 — крепость Ананури

Посетим бывшую резиденцию арагвских князей. Осмотрим башни, старинные фрески и окунёмся в историю этого стратегически важного места. Желающие смогут подняться на сторожевую башню.

13:00 — Пасанаури и слияние двух Арагви

Остановимся в месте, где встречаются Белая и Чёрная Арагви — это одна из самых известных природных локаций Военно-Грузинской дороги.

13:30 — грузинский сюрприз

По дороге вас ждёт небольшая гастрономическая остановка с местным колоритом.

14:20 — подъём к Крестовому перевалу

Начнём путь через Большой Кавказский хребет. Сделаем остановки на обзорных площадках.

15:20 — Арка Дружбы народов

Расположена на высоте 2300 м. Отсюда открываются захватывающие виды на ущелья и заснеженные вершины Кавказа.

16:40 — Степанцминда (Казбеги)

Прибудем в главный горный посёлок региона у подножия Казбека.

17:00 — Гергетская Троица

Поднимемся к знаменитому монастырю Святой Троицы 14 века — одному из символов Грузии.

19:00 — водопад Гвелети

Небольшая горная тропа приведёт нас к мощному водопаду среди скал.

22:00 — возвращение в Тбилиси

На обратном пути при желании можно остановиться и попробовать знаменитые хинкали из баранины.

Организационные детали