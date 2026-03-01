223 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды открываются во всей красе. В октябре и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной дороги могут быть сложными, но даже в это время Казбек впечатляет своей мощью.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Жинвальское водохранилище
Крепость Ананури
Арка Дружбы народов
Церковь Гергети
Описание экскурсии
Пейзажи Жинвальского водохранилища
Первой остановкой на нашем пути станет завораживающе красивый природный уголок с непростой историей. Вы прогуляетесь вдоль берега водохранилища, любуясь горами, отражающимися в зеркальной глади, и узнаете о создании водоема: сложно поверить, но под толщей воды скрывается больше дюжины затопленных грузинских сел времен царицы Тамары.
Крепость Ананури: история в камне
На берегу Арагви вас встретит единственная крепость Грузии, дошедшая до нас в первозданном виде. Гуляя по территории оборонительного комплекса Ананури, вы ощутите себя жителем Средневековья и узнаете о славном прошлом Арагвских эристави (глав народа). А еще обязательно обратим внимание на Успенскую церковь 17 века, чей фасад украшают интересные барельефы, а каждый элемент декора несет в себе скрытый смысл.
Влюбиться в природу горной Грузии
Наш путь пройдет по самому впечатляющему отрезку Военно-Грузинской дороги, где за каждым поворотом вас будут ждать впечатляющие природные ракурсы. Вы полюбуетесь слиянием рек Чёрной и Белой Арагви, встретите удивительный минеральный источник, воды которого в лучах солнца напоминают потоки расплавленного золота. А с Арки Дружбы народов, созданной знаменитым архитектором Зурабом Церетели, насладитесь видами ущелья Арагви, от которых захватывает дух!
Церковь Гергети у подножия Казбека
У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов путешественники стремятся к Казбеку! Вы вдохновитесь поэтичными грузинскими пейзажами и познакомитесь с историей самого высокогорного сооружения Европы, узнаете о необычном каменном алтаре Гергети и услышите легенду о спрятанном в основании церкви языческом идоле.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
Дополнительные расходы: трансфер на джипе к храму в Гергети (20 лари с человека), обед
Экскурсия проводится параллельно на двух языках, английском и русском
ежедневно в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2187 туристов
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране с 2019 года.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 276 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Илья
По договоренности, мне провели индивидуальную экскурсию. Проводил ее гид Алик. Это был самый комфортный, чуткий и веселый гид за всю мою жизнь. Из-за погодных условий, он адаптировал экскурсию под наши читать дальшеуменьшить
запросы, знал про все на всем маршруте (и внутри города и за его пределами). Это и очень интересные и захватывающие истории о Грузии и ее достопримечательностях и даже обычные бытовые вопросы. Во время экскурсии на даже спели и это было очень красиво. Гид завез нас как в популярные места, так и менее туристические и в качестве компенсации из-за погоды провел экскурсию по старому городу. Именно благодаря гиду мы смогу ощутить дух Грузии. Время пролетело очень быстро и мы даже не успели устать. Очень рекомендую Алика для ознакомления с этим чудесным городом и страной!
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Р
Римма
экскурсия прошла на легкой волне благодаря гиду Стефану, великолепное владение русским языком, очень интересно слушать. великолепные виды, Грузия во всей красе, рекомендуем посетить всем! отдельное спасибо за национальные грузинские песни, которые помогли скрасить долгую дорогу!
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Д
Дмитрий
поездка очень понравилась) виды очень красочные!) единственное чего хотелось бы побольше информации в пути между остановками
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Елена
Брали три экскурсии у этого организатора и 2 из них были отличными! Всё было супер. Но в данной поездке у нас остались неоднозначные впечатления. В самом начале на точке сбора читать дальшеуменьшить
в офисе около Sigh I love Tbilisi нас встретила Карина, очень недоброжелательная женщина, В этом офисе точно был туалет, но она нам запретила его посетить, хотя сама стояла и мыла руки там, а на вопрос где еще мы можем перед трехчасовой экскурсией найти туалет около точки сбора - она начала ругаться возмущенно и сказала, что не знает. Ну как бы глупо и некультурно так себя везти перед туристами, купившими у тебя экскурсию. Как-то мелочно и неоправданно. Турист - не имеет национальности, особенно купивший тур у вас или не знаю по какой еще причине такое замское общение. Воду не хотела давать, предложила вскользь и закрыла тему, мы в итоге настояли на том, что вода нам нужна. Далее было знакомство с гидом Стефаном. Нам он показался недружелюбным человеком с высокомерной манерой общения. По материалу сложно сказать, что как-то смог заинтересовать или информативно преподнести поездку. Рассказал по минимуму и с одолжением и высокомерием. Пару раз задала ему вопрос по программе, ответил сквозь зубы надменно. Учитывя, что мы очень дружелюбные сами по себе люди и однозначно не заслуживаем такого отношения. Остается только «догадываться» какая причина у такого отношения. Зато вторая и третья экскурсия с отличными гидами была. Поэтому ваша поездка будет полностью зависеть от гида 🤷🏼♀️
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А
Анастасия
В первую очередь спасибо случаю, что мы в двоем с молодым человеком, без других людей, поехали на эту экскурсию (видимо людей не набралось на эту дату)
Впечатления незабываемые. Увидели все то, читать дальшеуменьшить
что было обещано. Маршрут продуман идеально, всегда было комфортно в плане остановиться пофотографироваться или сходить в туалет.
Привезли с собой два вида минеральной воды, камень на память с горы, откуда лучший образом была видна гора Казбек… Как всегда вся в облаках, но частичку ее природа нам позволила увидеть. Попробовали настоящую грузинскую кукурузу со специями и маслом, можно было купить у местных жителей мёд, сыр и многое другое
Большое спасибо за проведение тура уважаемому Армену и уважаемой Карине, очень душевные, приятные люди, которые отлично знают своё дело. Было познавательно и приятно проводить время в их компании. По конец экскурсии чувствовалось, как будто едешь в машине со своими давними знакомыми.
Место для ужина на пути обратно выбрали хорошее. Еда вкусная, брали хинкали и шашлык.
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Д
Дарья
Большое спасибо за отличную поездку! Осталось много хороших впечатлений и красивых фотографий!)