223 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя крепость Ананури, церковь Гергети и грузинские пейзажи, которые покорят ваше сердце

Марина
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Марина – экскурсионное агентство
Пару веков назад путь от Тбилиси до Казбеги отнимал долгие недели — вы же познакомитесь с красотами Военно-Грузинской дороги и великаном Казбеком всего за один день! Это путешествие приведет вас к глади Жинвальского водохранилища, древним стенам крепости Ананури и захватывающим панорамам Арки Дружбы народов.

А виды великана Казбека, которые откроются вам у стен древней церкви Гергети, станут самым вдохновляющим воспоминанием о Грузии.
€34
19 за человека
скидка45%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии223 отзыва
4.74
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку

Что вас ожидает

Пейзажи Жинвальского водохранилища
Первой остановкой на нашем пути станет завораживающе красивый природный уголок с непростой историей. Вы прогуляетесь вдоль берега водохранилища, любуясь горами, отражающимися в зеркальной глади, и узнаете о создании водоема: сложно поверить, но под толщей воды скрывается больше дюжины затопленных грузинских сел времен царицы Тамары.

Крепость Ананури: история в камне
На берегу Арагви вас встретит единственная крепость Грузии, дошедшая до нас в первозданном виде. Гуляя по территории оборонительного комплекса Ананури, вы ощутите себя жителем Средневековья и узнаете о славном прошлом Арагвских эристави (глав народа). А еще обязательно обратим внимание на Успенскую церковь 17 века, чей фасад украшают интересные барельефы, а каждый элемент декора несет в себе скрытый смысл.

Влюбиться в природу горной Грузии
Наш путь пройдет по самому впечатляющему отрезку Военно-Грузинской дороги, где за каждым поворотом вас будут ждать впечатляющие природные ракурсы. Вы полюбуетесь слиянием рек Чёрной и Белой Арагви, встретите удивительный минеральный источник, воды которого в лучах солнца напоминают потоки расплавленного золота. А с Арки Дружбы народов, созданной знаменитым архитектором Зурабом Церетели, насладитесь видами ущелья Арагви, от которых захватывает дух!

Церковь Гергети у подножия Казбека
У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов путешественники стремятся к Казбеку! Вы вдохновитесь поэтичными грузинскими пейзажами и познакомитесь с историей самого высокогорного сооружения Европы, узнаете о необычном каменном алтаре Гергети и услышите легенду о спрятанном в основании церкви языческом идоле.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: трансфер на джипе к храму в Гергети (15 лари с человека), обед
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку
На пути к седому Казбеку

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Я полюбила Грузию с первого взгляда и не смогла уехать из этой душевной и гостеприимной страны. Сейчас хочу делиться с каждым гостем Тбилиси частичкой своей любви. Я и моя команда гидов — знатоки Грузии и своего дела, проводим интересные туры по стране уже 7 лет!
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223 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Марины с нами не было,но был весёлый гид Тимур, профессионал своего дела.все понравилось,спасибо организаторам.
10 февраля 2020
Спасибо большое за самые лучшие впечатления! Все было здорово.👍
6 февраля 2020
Автобус был без отопления. Ужасно холодно было всю дорогу. Тёплый воздух дул только в кабине водителя. В кабине пассажиров был ужасный холод
6 февраля 2020
Пришли на назначенное время и 2 часа ждали пока автобус заполниться. Гид опоздал на 30 минут ))). Это не испортило впечатления, но когда прилетаешь в 3 ночи и на 9.30 экскурсия и ты торопишься чтобы не опоздать, это важно
Маршрут продуман очень хорошо, получили массу разный положительных эмоций
4 февраля 2020
Все очень понравилось. Маршрут потрясающей красоты, замечательный, грамотный гид. Чистое и новое маршрутное такси. Большое спасибо всей команде за незабываемые впечатления!
26 января 2020
Отличная экскурсия ! Гид Джимми интересно и увлекательно излагал информацию , легко переключался с русского на английский язык и наоборот, настоящий профессионал своего дела! Спасибо водителю, на протяжении всей экскурсии было безопасно и комфортно! В поездке вы увидите потрясающие по своей красоте горы, живописные пейзажи, которые ослепляют..и это правда-правда, а также по желанию поднимитесь к церкви Гергети на высоту 2170м.( обязательно сделайте это) откуда открываются невероятные пейзажи и вид на гору Казбек !
9 января 2020
изумительная, красивая, интересная экскурсия!
один совет- зимой одевайтесь теплее)
9 января 2020
Незабываемый день в горах, очень хороший экскурсовод Яна, супер-профи видитель. Нам с семьей очень понравилось! Проводили старый год снегом и получили впечатления на весь новый)
7 января 2020
Понравилось абсолютно все! Очень хорошая интернациональная компания у нас подобралась)) Экскурсовод Анна с хорошим чувством юмора и настоящий профессионал. В автобусе дали бутылку воды, наливали вино, на завтрак покормили 2 кусочками хачапури, Все очень организованно! Меню обеда огласили уже в автобусе, что значительно экономит время. Еда вкусная и не дорогая. Однозначно, рекомендую взять эту экскурсию!
6 января 2020
Безумно понравилась экскурсия! Было очень душевно! Горы завараживают! Берите экскурсию , не пожалеете!отледьное спасибо Анне и водителю !
Ещё 213 отзывов

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