223 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды открываются во всей красе. В октябре и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной дороги могут быть сложными, но даже в это время Казбек впечатляет своей мощью.

Представьте, что вы можете перенестись во времени и пространстве, исследуя древние земли Грузии всего за один день.Экскурсия «На пути к седому Казбеку» - это уникальная возможность познакомиться с живописными пейзажами

и историческими местами вдоль Военно-Грузинской дороги. Вы увидите отражение гор в глади Жинвальского водохранилища, ощутите дух старины в стенах крепости Ананури и взглянете на мир с высоты Арки Дружбы народов. А венцом путешествия станет встреча с величественным Казбеком у церкви Гергети, где каждый камень хранит легенды и истории. Забронируйте своё приключение и создайте незабываемые воспоминания о Грузии, которые останутся с вами на всю жизнь

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Описание экскурсии

Пейзажи Жинвальского водохранилища

Первой остановкой на нашем пути станет завораживающе красивый природный уголок с непростой историей. Вы прогуляетесь вдоль берега водохранилища, любуясь горами, отражающимися в зеркальной глади, и узнаете о создании водоема: сложно поверить, но под толщей воды скрывается больше дюжины затопленных грузинских сел времен царицы Тамары.

Крепость Ананури: история в камне

На берегу Арагви вас встретит единственная крепость Грузии, дошедшая до нас в первозданном виде. Гуляя по территории оборонительного комплекса Ананури, вы ощутите себя жителем Средневековья и узнаете о славном прошлом Арагвских эристави (глав народа). А еще обязательно обратим внимание на Успенскую церковь 17 века, чей фасад украшают интересные барельефы, а каждый элемент декора несет в себе скрытый смысл.

Влюбиться в природу горной Грузии

Наш путь пройдет по самому впечатляющему отрезку Военно-Грузинской дороги, где за каждым поворотом вас будут ждать впечатляющие природные ракурсы. Вы полюбуетесь слиянием рек Чёрной и Белой Арагви, встретите удивительный минеральный источник, воды которого в лучах солнца напоминают потоки расплавленного золота. А с Арки Дружбы народов, созданной знаменитым архитектором Зурабом Церетели, насладитесь видами ущелья Арагви, от которых захватывает дух!

Церковь Гергети у подножия Казбека

У древнего храма, соседствующего с величественным Казбеком, вам откроются не только древние мифы Гергети, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов путешественники стремятся к Казбеку! Вы вдохновитесь поэтичными грузинскими пейзажами и познакомитесь с историей самого высокогорного сооружения Европы, узнаете о необычном каменном алтаре Гергети и услышите легенду о спрятанном в основании церкви языческом идоле.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Что входит в стоимость, а что — нет