Такая прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником!
Описание фото-прогулки
«Непарадные» парадные
Экскурсия начинается на Площади Свободы, откуда мы отправляемся исследовать все, что скрыто за занавесом: вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси. Я расскажу вам о городских легендах, о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.
Аутентичные дворики и стильные кафе
Вы окажетесь во двориках и увидите дома, до которых редко доходят туристы, а между тем это уникальные места (те самые, с развешенным бельем и фотогеничной обшарпанностью). Я отведу вас в потрясающее кафе, интерьер которого приводит в восторг. Поделюсь полезной информацией, которая сделает ваше путешествие по Грузии ярче и насыщеннее! И, конечно, на протяжении всей прогулки я сделаю множество ваших снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест. Эта легкая, непринужденная и дружеская прогулка откроет для вас Тбилиси с новой стороны!
Организационные детали
- Съемка проходит на Iphone 14 ProMax или на ваши устройства. Вы получите около 200 снимков и 5 коротких видео на выходе. Из них 15 выбранных кадров на человека – в цветокоррекции.
- Посещение кафе не входит в стоимость экскурсии
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Ну и фотографии конечно же получились отличными.
Очень советую.
У нас остались прекрасные воспоминания в виде фотографий в таком романтичном, самобытном городе.
Очень рекомендую фотопрогулку!