Старый город Тбилиси – настоящая шкатулка с сокровищами, хранящая в себе множество тайн… многие из которых вы откроете во время прогулки, посетив колоритные парадные, дворики и скрытые от туристических мест улочки. Такая прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником!

Описание фото-прогулки

«Непарадные» парадные

Экскурсия начинается на Площади Свободы, откуда мы отправляемся исследовать все, что скрыто за занавесом: вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси. Я расскажу вам о городских легендах, о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.

Аутентичные дворики и стильные кафе

Вы окажетесь во двориках и увидите дома, до которых редко доходят туристы, а между тем это уникальные места (те самые, с развешенным бельем и фотогеничной обшарпанностью). Я отведу вас в потрясающее кафе, интерьер которого приводит в восторг. Поделюсь полезной информацией, которая сделает ваше путешествие по Грузии ярче и насыщеннее! И, конечно, на протяжении всей прогулки я сделаю множество ваших снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест. Эта легкая, непринужденная и дружеская прогулка откроет для вас Тбилиси с новой стороны!

Организационные детали