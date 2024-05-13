Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети

Почувствовать и запечатлеть атмосферу ускользающей красоты города
Старый город Тбилиси – настоящая шкатулка с сокровищами, хранящая в себе множество тайн… многие из которых вы откроете во время прогулки, посетив колоритные парадные, дворики и скрытые от туристических мест улочки.

Такая прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником!
4.96
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание фото-прогулки

«Непарадные» парадные

Экскурсия начинается на Площади Свободы, откуда мы отправляемся исследовать все, что скрыто за занавесом: вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси. Я расскажу вам о городских легендах, о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.

Аутентичные дворики и стильные кафе

Вы окажетесь во двориках и увидите дома, до которых редко доходят туристы, а между тем это уникальные места (те самые, с развешенным бельем и фотогеничной обшарпанностью). Я отведу вас в потрясающее кафе, интерьер которого приводит в восторг. Поделюсь полезной информацией, которая сделает ваше путешествие по Грузии ярче и насыщеннее! И, конечно, на протяжении всей прогулки я сделаю множество ваших снимков, которые обязательно передадут весь удивительный колорит этих мест. Эта легкая, непринужденная и дружеская прогулка откроет для вас Тбилиси с новой стороны!

Организационные детали

  • Съемка проходит на Iphone 14 ProMax или на ваши устройства. Вы получите около 200 снимков и 5 коротких видео на выходе. Из них 15 выбранных кадров на человека – в цветокоррекции.
  • Посещение кафе не входит в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 122 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

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Даниил
13 мая 2024
Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам приоткрыла завесу тайны на многие моменты в культуре и жизни людей. Благодаря Нине мы
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увидели Тбилиси заново и это было потрясающе. Так же хочу отдельно поблагодарить за замечательные снимки которые нам сделала Нина это полноценная фотосессия с Рилсами. Чуткое видение её картинки отлично передаётся на камеру- мы остались довольны 5 звезд из возможных 5ти)

Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам
А
5 мая 2024
Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала очень классные кадры и видео. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую такой формат экскурсии.
Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала
Ольга
30 апр 2024
Сегодня у меня была прогулка по Тбилиси с фотографом- экскурсоводом Ниной! Как же славно всё прошло- такая дружеская, позитивная атмосфера! Нина, такая тонкая, доброжелательная, так легко идёт навстречу! Мы и кофе попили в чудесном месте и обсудили всё на свете(так много хороших советов от нее получила👍) и на фотографировались 🔥🔥🔥Рекомендую от всей души! Чудесное время провели с Ниной!
Igor
19 янв 2024
Великолепная прогулка по элитному району Тбилиси, 19 века Салалаки. . Масса впечатлений, отличные фотографии на память. И конечно же это было бы невозможно без Нины которая помогла взлянуть на все эту красату. . Рекомендую….
А
23 июля 2023
Экскурсия понравилась Гид прекрасен.
Лариса
4 июля 2023
Очень душевная, интересная прогулка. Нина-просто изумительная девушка. Настолько с ней было легко. Прогулка просто прошла незаметно.
Malika
26 июня 2023
Нина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами города и умеет видеть красоту через кадр. Чувствуется, что Нина горит своим делом и болеет
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за результат настолько, что не отпустит вас не доведя кадр до совершенства 😅
И, поверьте, вы получите гораздо бОльшее количество классных фото и видео. Ещё и в день съёмки! Я в восторге! Идеальный формат для соло-путешествий. Очень рекомендую эту экскурсию ❤️

Нина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами городаНина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами городаНина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами городаНина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами городаНина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами городаНина - превосходный гид, который знает коды к самым потаённым и красочным парадным, владеет тайнами города
Ольга
23 июня 2023
Спасибо Нине за прекрасные фото, необычные локации, интересный рассказ и прекрасное настроение. Очень очень рекомендую!
Спасибо Нине за прекрасные фото, необычные локации, интересный рассказ и прекрасное настроение. Очень очень рекомендую!Спасибо Нине за прекрасные фото, необычные локации, интересный рассказ и прекрасное настроение. Очень очень рекомендую!Спасибо Нине за прекрасные фото, необычные локации, интересный рассказ и прекрасное настроение. Очень очень рекомендую!Спасибо Нине за прекрасные фото, необычные локации, интересный рассказ и прекрасное настроение. Очень очень рекомендую!Спасибо Нине за прекрасные фото, необычные локации, интересный рассказ и прекрасное настроение. Очень очень рекомендую!
Мария
15 мая 2023
Это была потрясающая прогулка по старому Тбилиси! Нина очень приятная девушка! Рассказала много интересного про город. На память о Тбилиси остались очень тёплые фотографии в нестандартных и интересных местах. Всем рекомендую, время пролетит незаметно! ❤️❤️❤️
Это была потрясающая прогулка по старому Тбилиси! Нина очень приятная девушка! Рассказала много интересного про город.Это была потрясающая прогулка по старому Тбилиси! Нина очень приятная девушка! Рассказала много интересного про город.Это была потрясающая прогулка по старому Тбилиси! Нина очень приятная девушка! Рассказала много интересного про город.Это была потрясающая прогулка по старому Тбилиси! Нина очень приятная девушка! Рассказала много интересного про город.
В
5 апр 2023
Наша знакомство с Тбилиси началось с экскурсии с Ниной. Это было очень правильным решением, мы увидели нетуристический город, зашли в калоритные дворики, посмотрели роскошные парадные, заглянули в коммунальные квартиры, узнали
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много интересных историй. Нина - очень душевная девушка, было ощущение, что это прогулка с подружками. Мы смеялись, фотографировались и влюблялись в Тбилиси. После прогулки мы получили по 200+ фотографий, получилось много интересных снимков 🌸🌸🌸

Светлана
18 мар 2023
Отличная прогулка с Ниной мне запомнится надолго, поскольку, у меня остались около 500 ее удачных снимков, где я, прогуливаясь, наслаждаюсь романтичностью исторических улиц, красивых и значимых объектов живописного района Тбилиси
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- Сололаки. Нина очень удачно и грамотно продумала маршрут нашей прогулки для ознакомления с историей этих мест и для удивительно красивых фото. Я увидела старые и очень богато украшенные виллы, узнала фамилии известных уважаемых архитекторов города, а также истории и секреты из жизни их владельцев. Сама информативная часть экскурсии подобрана очень грамотно., а что касается снимков, то это отдельный труд Нины, как фотографа. У нее подобраны удачные места для фото, а также она дает подробнейшие рекомендации постановки образа, взгляда, советует и корректирует все мелочи, которые в итоге подарят вам ваш красивый образ, прекрасное настроение и воспоминания. Мои искренние рекомендации всем заказать инста-прогулку в Тбилиси с Ниной, познать неизведанный особенный Тбилиси, и, оставить себе память об этом знакомстве. Также я добавлю, что Нина отличный собеседник и, кроме экскурсии и снимков, она даст вам множество ценных и полезных рекомендаций по отдыху в Грузии.

Отличная прогулка с Ниной мне запомнится надолго, поскольку, у меня остались около 500 ее удачных снимков,
А
10 мар 2023
Великолепная прогулка с Ниной. Очень милая и приятная девушка в обшении. Очень хорошо знает материал. Эта поездка в Тбилиси для меня наверное была 20-ой и все равно узнал очень много чего нового.
Ну и фотографии конечно же получились отличными.
Очень советую.
Великолепная прогулка с Ниной. Очень милая и приятная девушка в обшении. Очень хорошо знает материал. ЭтаВеликолепная прогулка с Ниной. Очень милая и приятная девушка в обшении. Очень хорошо знает материал. Эта
В
1 мар 2023
Отличная прогулка по району Сололаки и его парадным! Кадры после прогулки получились просто замечательные, рекомендую!
Юлиана
16 дек 2022
Ой! Это была самая замечательная часть нашего путешествия в Грузию. Неспешная прогулка по Тбилиси с Ниной❤️
У нас остались прекрасные воспоминания в виде фотографий в таком романтичном, самобытном городе.
Очень рекомендую фотопрогулку!
Ой! Это была самая замечательная часть нашего путешествия в Грузию. Неспешная прогулка по Тбилиси с Ниной❤️Ой! Это была самая замечательная часть нашего путешествия в Грузию. Неспешная прогулка по Тбилиси с Ниной❤️Ой! Это была самая замечательная часть нашего путешествия в Грузию. Неспешная прогулка по Тбилиси с Ниной❤️Ой! Это была самая замечательная часть нашего путешествия в Грузию. Неспешная прогулка по Тбилиси с Ниной❤️Ой! Это была самая замечательная часть нашего путешествия в Грузию. Неспешная прогулка по Тбилиси с Ниной❤️
Pavel
9 дек 2022
Мне повезло быть на экскурсии одному и это было потрясающе, время пролетело незаметно, отличный контент для инстаграма и очень обаятельная девушка гид - Нина, которая поддержит любой разговор, расскажет интересные вещи, чувствуется профессионализм, поэтому безусловно за эту экскурсию можно смело заплатить такие деньги.
Мне повезло быть на экскурсии одному и это было потрясающе, время пролетело незаметно, отличный контент дляМне повезло быть на экскурсии одному и это было потрясающе, время пролетело незаметно, отличный контент для

Входит в следующие категории Тбилиси

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