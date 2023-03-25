5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к подножию Казбека

Погрузитесь в атмосферу Грузии, отправившись в путешествие к Казбеку. Вас ждут невероятные виды, древние храмы и захватывающие легенды
Дорога к Казбеку, соединяющая Грузию и Россию, открывает перед путешественниками уникальные природные и культурные богатства. Величественные пейзажи, крепость Ананури и храм Гергети - все это часть насыщенной программы.

Исторические факты и легенды о слиянии рек Белая и Черная Арагви, Арка Дружбы Народов и минеральный источник делают поездку незабываемой. Этот маршрут вдохновлял Пушкина и Лермонтова, и сегодня он ждет новых исследователей
4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • ⛲ Легенды и предания
  • 🏔 Величественные горные пейзажи
  • 🖋 Следы великих писателей
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия к подножию Казбека - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а виды на горы особенно впечатляющие. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой путешествие возможно, но из-за снега и холода условия могут быть более суровыми, что может ограничить комфорт и доступность некоторых маршрутов.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека

Что можно увидеть

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Арка Дружбы Народов
  • Храм Гергети

Описание экскурсии

«Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег
Парит, чуть видный, над горами…»
А. С. Пушкин

Что вас ожидает

🏰 Тайны Жинвальского водохранилища и крепость Ананури
Первой остановкой на пути к Казбеку будет искуственное водохранилище. Вы узнаете о том, как ради строительства ГЭС было затоплено 18 сел, а археологическим экспедициям так и не было суждено состояться, в результате чего культовые сооружения, документы, оружие, иконы и другие ценные артефакты на месте древнего города времен царицы Тамары остались под водой. Прямо у берегов Жинвальского водохранилища расположился прекрасно сохранившийся замок Ананури, который вы посетите на экскурсии. Я расскажу об истории резиденции грузинских князей, хранящей память о насыщенных событиях, которыми богато это место благодаря стратегическому расположению на Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете, почему крепость была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, осмотрите храмы на территории Ананури и сделаете прекрасные фотографии с лучших ракурсов.

Легенды Пасанаури, Арка Дружбы Народов и минеральный источник
Следующим пунктом маршрута станет место, где сливаются в единый поток Белая и Черная Арагви — здесь вы услышите грустную легенду о двух сестрах и окинете взглядом живописные окрестности. А возле Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели в честь 200-летия после подписания Георгиевского Трактата, вас ждет еще один впечатляющий панорамный вид. Также по пути вы встретите знаменитый минеральный источник. Я расскажу о полезных свойствах воды из этого источника и объясню происхождение травертиновых террас, которые обязательно стоит увидеть.

🏔 Храм Гергети у подножия Казбека
Подъем к церкви святой Троицы — кульминация путешествия по Военно-Грузинской дороге. Расположенный на высоте 2170 м, маленький храм всегда производит сильное впечатление: несмотря на то, что внутри нет ни одной фрески, а единственным украшением является иконостас 6 века, его атмосфера передает дух древности, мудрости и таинственности. А на фоне могучих гор это место становится воплощением духовных и культурных ценностей грузинского народа. Кроме того, храм имеет особое сакральное значение, ведь именно здесь хранился крест святой Нино во время очередного нападения персов.

🖋 По Военно-Грузинской дороге путешествовали многие известные творческие люди: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Грибоедов, Чайковский, Чехов и многие другие. Максим Горький с котомкой на плечах, пешком преодолев этот путь, позже писал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».

Кому подходит экскурсия

Мы проедем 300 км, большая часть дороги — серпантин. По перевалу достигнем высоты 2400 м над уровнем моря. Экскурсия не рекомендована детям до 3х лет, а также людям, имеющим проблемы с давлением.

Организационные детали

  • Детям от 3 до 5 лет — 50% скидка
  • Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — плюс 40 евро с каждого участника
  • В стоимость не входит обед и подъем на местном внедорожнике к храму в Гергети (около 30 евро за машину: вместимость 6-7 человек)
  • Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1731 туриста
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Я член Ассоциации гидов Грузии, провожу авторские туры по нашей прекрасной стране. Грузия
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— словно родной дом, где вас ждёт тёплый приём! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, покажу самые красивые виды и потаённые уголки. Подскажу, где делать незабываемые фото на память. Вам будет приятно вернуться домой и, рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но это я считаю своей виной(заказывал экскурсию за день до самой экскурсии), Диана предупредила заранее
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что не сможет ее провести. Экскурсию провел Ноель, время пролетело просто незаметно, побывали во всех красивых местах по пути экскурсии и даже больше! Наверное я своими просьбами остановить машину для фотографий окружающей природы знатно надоел, но природа вокруг просто восхитительна! С Ноелем было очень приятно разговаривать, в конце поездки мы поели очень вкусных хинкалей.

Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
Всем рекомендую хотя бы раз побывать в зимних-послезимних горах. У Дианы не получилось провести экскурсию, но
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Ольга
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!+2
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
У нас была индивидуальная экскурсия с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно, насыщенно и комфортно. Потрясающие места, дух захватывает!
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Т
Нам очень понравилось! Замечательное, познавательное и даже захватывающее путешествие к горным вершинам, древней истории и потрясающим пейзажам, когда каждый поворот открывает что-то новое и неизведанное. В горах необыкновенно хорошо, спокойно и очень красиво. В город возвращаться не хотелось, утешились только кучей отличных фотографий)) Диана-прекрасный рассказчик, внимательная и гостеприимная хозяйка. Спасибо ей и приятных гостей!
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Anatoliy
Отличная экскурсия, настоящее путешествие как и написано в заголовке. По дороге посетили много интересных мест, с захватывающим дух высотами, и красивой Грузинской природой. Вся экскурсия сопровождалась рассказами Дианы об Грузии, а места которые посетили, подробными историческими описаниями. Ни один заданный вопрос не остался без ответа, и так на протяжении целого дня. Искренне советую вам эту экскурсию с Дианой!
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В
Диана сама предложила нам маршрут (тот, на который мы изначально хотели, был небезопасен из-за погодных условий). И всё получилось даже лучше, чем мы изначально ожидали:)
Спасибо Диане! Подсказала хорошие места, отвечала на все наши вопросы, интересно рассказывала:)
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А
Диана очень интересный и знающий свое дело гид. Поездка прошла на одном дыхании. Казбеги и военно-грузинская дорога - это то место, которое несомненно стоит посетить во время путешествия в Грузии.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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