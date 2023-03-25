5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исторические факты и легенды о слиянии рек Белая и Черная Арагви, Арка Дружбы Народов и минеральный источник делают поездку незабываемой. Этот маршрут вдохновлял Пушкина и Лермонтова, и сегодня он ждет новых исследователей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- ⛲ Легенды и предания
- 🏔 Величественные горные пейзажи
- 🖋 Следы великих писателей
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Арка Дружбы Народов
- Храм Гергети
Описание экскурсии
«Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег
Парит, чуть видный, над горами…»
А. С. Пушкин
Что вас ожидает
🏰 Тайны Жинвальского водохранилища и крепость Ананури
Первой остановкой на пути к Казбеку будет искуственное водохранилище. Вы узнаете о том, как ради строительства ГЭС было затоплено 18 сел, а археологическим экспедициям так и не было суждено состояться, в результате чего культовые сооружения, документы, оружие, иконы и другие ценные артефакты на месте древнего города времен царицы Тамары остались под водой. Прямо у берегов Жинвальского водохранилища расположился прекрасно сохранившийся замок Ананури, который вы посетите на экскурсии. Я расскажу об истории резиденции грузинских князей, хранящей память о насыщенных событиях, которыми богато это место благодаря стратегическому расположению на Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете, почему крепость была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, осмотрите храмы на территории Ананури и сделаете прекрасные фотографии с лучших ракурсов.
⛲ Легенды Пасанаури, Арка Дружбы Народов и минеральный источник
Следующим пунктом маршрута станет место, где сливаются в единый поток Белая и Черная Арагви — здесь вы услышите грустную легенду о двух сестрах и окинете взглядом живописные окрестности. А возле Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели в честь 200-летия после подписания Георгиевского Трактата, вас ждет еще один впечатляющий панорамный вид. Также по пути вы встретите знаменитый минеральный источник. Я расскажу о полезных свойствах воды из этого источника и объясню происхождение травертиновых террас, которые обязательно стоит увидеть.
🏔 Храм Гергети у подножия Казбека
Подъем к церкви святой Троицы — кульминация путешествия по Военно-Грузинской дороге. Расположенный на высоте 2170 м, маленький храм всегда производит сильное впечатление: несмотря на то, что внутри нет ни одной фрески, а единственным украшением является иконостас 6 века, его атмосфера передает дух древности, мудрости и таинственности. А на фоне могучих гор это место становится воплощением духовных и культурных ценностей грузинского народа. Кроме того, храм имеет особое сакральное значение, ведь именно здесь хранился крест святой Нино во время очередного нападения персов.
🖋 По Военно-Грузинской дороге путешествовали многие известные творческие люди: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Грибоедов, Чайковский, Чехов и многие другие. Максим Горький с котомкой на плечах, пешком преодолев этот путь, позже писал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».
Кому подходит экскурсия
Мы проедем 300 км, большая часть дороги — серпантин. По перевалу достигнем высоты 2400 м над уровнем моря. Экскурсия не рекомендована детям до 3х лет, а также людям, имеющим проблемы с давлением.
Организационные детали
- Детям от 3 до 5 лет — 50% скидка
- Стоимость экскурсии для групп выше указанного количества — плюс 40 евро с каждого участника
- В стоимость не входит обед и подъем на местном внедорожнике к храму в Гергети (около 30 евро за машину: вместимость 6-7 человек)
- Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо Диане! Подсказала хорошие места, отвечала на все наши вопросы, интересно рассказывала:)