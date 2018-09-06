5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами,

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег

Парит, чуть видный, над горами…»

А.С. Пушкин

Что вас ожидает

🏰 Тайны Жинвальского водохранилища и крепость Ананури

Первой остановкой на пути к Казбеку будет искуственное водохранилище. Вы узнаете о том, как ради строительства ГЭС было затоплено 18 сел, а археологическим экспедициям так и не было суждено состояться, в результате чего культовые сооружения, документы, оружие, иконы и другие ценные артефакты на месте древнего города времен царицы Тамары остались под водой. Прямо у берегов Жинвальского водохранилища расположился прекрасно сохранившийся замок Ананури, который вы посетите на экскурсии. Я расскажу об истории резиденции грузинских князей, хранящей память о насыщенных событиях, которыми богато это место благодаря стратегическому расположению на Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете, почему крепость была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, осмотрите храмы на территории Ананури и сделаете прекрасные фотографии с лучших ракурсов.

⛲ Легенды Пасанаури, Арка Дружбы Народов и минеральный источник

Следующим пунктом маршрута станет место, где сливаются в единый поток Белая и Черная Арагви — здесь вы услышите грустную легенду о двух сестрах и окинете взглядом живописные окрестности. А возле Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели в честь 200-летия после подписания Георгиевского Трактата, вас ждет еще один впечатляющий панорамный вид. Также по пути вы встретите знаменитый минеральный источник. Я расскажу о полезных свойствах воды из этого источника и объясню происхождение травертиновых террас, которые обязательно стоит увидеть.

🏔 Храм Гергети у подножия Казбека

Подъем к церкви святой Троицы — кульминация путешествия по Военно-Грузинской дороге. Расположенный на высоте 2170 м, маленький храм всегда производит сильное впечатление: несмотря на то, что внутри нет ни одной фрески, а единственным украшением является иконостас 6 века, его атмосфера передает дух древности, мудрости и таинственности. А на фоне могучих гор это место становится воплощением духовных и культурных ценностей грузинского народа. Кроме того, храм имеет особое сакральное значение, ведь именно здесь хранился крест святой Нино во время очередного нападения персов.

🖋 По Военно-Грузинской дороге путешествовали многие известные творческие люди: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Грибоедов, Чайковский, Чехов и многие другие. Максим Горький с котомкой на плечах, пешком преодолев этот путь, позже писал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».

Кому подходит экскурсия

Мы проедем 300 км, большая часть дороги — серпантин. По перевалу достигнем высоты 2400 м над уровнем моря. Экскурсия не рекомендована детям до 3х лет, а также людям, имеющим проблемы с давлением.