5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для путешествия к подножию Казбека - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а виды на горы особенно впечатляющие. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой путешествие возможно, но из-за снега и холода условия могут быть более суровыми, что может ограничить комфорт и доступность некоторых маршрутов.

Дорога к Казбеку, соединяющая Грузию и Россию, открывает перед путешественниками уникальные природные и культурные богатства. Величественные пейзажи, крепость Ананури и храм Гергети - все это часть насыщенной программы. Исторические факты и легенды о слиянии рек Белая и Черная Арагви, Арка Дружбы Народов и минеральный источник делают поездку незабываемой. Этот маршрут вдохновлял Пушкина и Лермонтова, и сегодня он ждет новых исследователей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами,

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег

Парит, чуть видный, над горами…»

А. С. Пушкин

Что вас ожидает

🏰 Тайны Жинвальского водохранилища и крепость Ананури

Первой остановкой на пути к Казбеку будет искуственное водохранилище. Вы узнаете о том, как ради строительства ГЭС было затоплено 18 сел, а археологическим экспедициям так и не было суждено состояться, в результате чего культовые сооружения, документы, оружие, иконы и другие ценные артефакты на месте древнего города времен царицы Тамары остались под водой. Прямо у берегов Жинвальского водохранилища расположился прекрасно сохранившийся замок Ананури, который вы посетите на экскурсии. Я расскажу об истории резиденции грузинских князей, хранящей память о насыщенных событиях, которыми богато это место благодаря стратегическому расположению на Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете, почему крепость была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, осмотрите храмы на территории Ананури и сделаете прекрасные фотографии с лучших ракурсов.

⛲ Легенды Пасанаури, Арка Дружбы Народов и минеральный источник

Следующим пунктом маршрута станет место, где сливаются в единый поток Белая и Черная Арагви — здесь вы услышите грустную легенду о двух сестрах и окинете взглядом живописные окрестности. А возле Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели в честь 200-летия после подписания Георгиевского Трактата, вас ждет еще один впечатляющий панорамный вид. Также по пути вы встретите знаменитый минеральный источник. Я расскажу о полезных свойствах воды из этого источника и объясню происхождение травертиновых террас, которые обязательно стоит увидеть.

🏔 Храм Гергети у подножия Казбека

Подъем к церкви святой Троицы — кульминация путешествия по Военно-Грузинской дороге. Расположенный на высоте 2170 м, маленький храм всегда производит сильное впечатление: несмотря на то, что внутри нет ни одной фрески, а единственным украшением является иконостас 6 века, его атмосфера передает дух древности, мудрости и таинственности. А на фоне могучих гор это место становится воплощением духовных и культурных ценностей грузинского народа. Кроме того, храм имеет особое сакральное значение, ведь именно здесь хранился крест святой Нино во время очередного нападения персов.

🖋 По Военно-Грузинской дороге путешествовали многие известные творческие люди: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Грибоедов, Чайковский, Чехов и многие другие. Максим Горький с котомкой на плечах, пешком преодолев этот путь, позже писал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».

Кому подходит экскурсия

Мы проедем 300 км, большая часть дороги — серпантин. По перевалу достигнем высоты 2400 м над уровнем моря. Экскурсия не рекомендована детям до 3х лет, а также людям, имеющим проблемы с давлением.

Организационные детали