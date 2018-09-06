5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природная красота и богатая история Военно-Грузинской дороги

Диана
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Диана – ваш гид
Дорога, соединяющая Грузию и Россию — путь, который стоит проделать любому человеку, стремящемуся осознать масштаб природных и культурных богатств, исторической значимости и религиозных ценностей народа.

Путешествие к величественному Казбеку подарит вам сильные впечатления от головокружительных пейзажей, погрузит в насыщенные события прошлого и откроет особое очарование местных легенд, из которых соткана грузинская картина мира.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека

«Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами,
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег
Парит, чуть видный, над горами…»
А.С. Пушкин

Что вас ожидает

🏰 Тайны Жинвальского водохранилища и крепость Ананури
Первой остановкой на пути к Казбеку будет искуственное водохранилище. Вы узнаете о том, как ради строительства ГЭС было затоплено 18 сел, а археологическим экспедициям так и не было суждено состояться, в результате чего культовые сооружения, документы, оружие, иконы и другие ценные артефакты на месте древнего города времен царицы Тамары остались под водой. Прямо у берегов Жинвальского водохранилища расположился прекрасно сохранившийся замок Ананури, который вы посетите на экскурсии. Я расскажу об истории резиденции грузинских князей, хранящей память о насыщенных событиях, которыми богато это место благодаря стратегическому расположению на Военно-Грузинской дороге. Вы узнаете, почему крепость была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, осмотрите храмы на территории Ананури и сделаете прекрасные фотографии с лучших ракурсов.

Легенды Пасанаури, Арка Дружбы Народов и минеральный источник
Следующим пунктом маршрута станет место, где сливаются в единый поток Белая и Черная Арагви — здесь вы услышите грустную легенду о двух сестрах и окинете взглядом живописные окрестности. А возле Арки Дружбы Народов, возведенной по проекту Зураба Церетели в честь 200-летия после подписания Георгиевского Трактата, вас ждет еще один впечатляющий панорамный вид. Также по пути вы встретите знаменитый минеральный источник. Я расскажу о полезных свойствах воды из этого источника и объясню происхождение травертиновых террас, которые обязательно стоит увидеть.

🏔 Храм Гергети у подножия Казбека
Подъем к церкви святой Троицы — кульминация путешествия по Военно-Грузинской дороге. Расположенный на высоте 2170 м, маленький храм всегда производит сильное впечатление: несмотря на то, что внутри нет ни одной фрески, а единственным украшением является иконостас 6 века, его атмосфера передает дух древности, мудрости и таинственности. А на фоне могучих гор это место становится воплощением духовных и культурных ценностей грузинского народа. Кроме того, храм имеет особое сакральное значение, ведь именно здесь хранился крест святой Нино во время очередного нападения персов.

🖋 По Военно-Грузинской дороге путешествовали многие известные творческие люди: Пушкин, Лермонтов, Дюма, Грибоедов, Чайковский, Чехов и многие другие. Максим Горький с котомкой на плечах, пешком преодолев этот путь, позже писал: «Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора».

Кому подходит экскурсия

Мы проедем 300 км, большая часть дороги — серпантин. По перевалу достигнем высоты 2400 м над уровнем моря. Экскурсия не рекомендована детям до 3х лет, а также людям, имеющим проблемы с давлением.

Организационные детали

  • Дети до 9 лет едут бесплатно , а с 10 до 15 лет – 50% скидка.
  • Стоимость экскурсии для групп от 3 до 8 человек — плюс 30 евро с каждого участника, от 9 до 15 человек — плюс 20 евро с каждого участника.
  • В стоимость не входит обед и подъем на местном внедорожнике к храму в Гергети (20-25 евро за машину: вместимость 6-7 человек).
  • Если у вас будет с собой фотоаппарат, то услуги хорошего фотографа для вас бесплатно
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека
Путешествие к подножию Казбека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Диана, мне 36 лет и я живу в самом гостеприимном городе — Тбилиси. Являюсь сертифицированным гидом и уже несколько лет провожу экскурсии по Грузии. Здесь всегда вас ждет теплый прием! Люди, впервые побывавшие у нас, чувствуют теплоту и заботу, которую дарят даже простые прохожие в случае обращения к ним за помощью. Я подробно расскажу вам о местных обычаях и кухне, поделюсь интересными рецептами, также при желании предоставлю услуги профессионального фотографа. Вам будет приятно вернуться домой, и рассматривая снимки, снова окунуться в волшебную атмосферу Грузии.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 сентября 2018
Экскурсия подойдет позитивным людям, настроенным на положительные эмоции. Нам все понравилось.
8 мая 2018
Диана очень интересный и знающий свое дело гид. Поездка прошла на одном дыхании. Казбеги и военно-грузинская дорога - это то место, которое несомненно стоит посетить во время путешествия в Грузии.
29 апреля 2018
Нам очень понравилось! Замечательное, познавательное и даже захватывающее путешествие к горным вершинам, древней истории и потрясающим пейзажам, когда каждый поворот открывает что-то новое и неизведанное. В горах необыкновенно хорошо, спокойно и очень красиво. В город возвращаться не хотелось, утешились только кучей отличных фотографий)) Диана-прекрасный рассказчик, внимательная и гостеприимная хозяйка. Спасибо ей и приятных гостей!
23 апреля 2018
Хорошая экскурсия, рекомендую
Anatoliy
20 апреля 2018
Отличная экскурсия, настоящее путешествие как и написано в заголовке. По дороге посетили много интересных мест, с захватывающим дух высотами, и красивой Грузинской природой. Вся экскурсия сопровождалась рассказами Дианы об Грузии, а места которые посетили , подробными историческими описаниями . Ни один заданный вопрос не остался без ответа, и так на протяжении целого дня. Искренне советую вам эту экскурсию с Дианой !

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