Смешенная: автобусная и пешеходная.
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Каньон Дашбаши
- Алгетское водохранилище
Описание
Провести день в невероятно красивом месте, получить массу впечатлений и оставить на долгую память множество ярких воспоминаний? Легко! Дорогие гости, мы предлагаем посетить каньон Дашбаши, насладиться его первозданной природой и оценить новейший стеклянный мост над пропастью. Вы спуститесь в ущелье к водопадам, сделаете фантастические фото и вкусно пообедаете, а еще узнаете много интересного о преданиях и традициях Картли.
Программа
Поездка в исторический регион Картли
По пути из Тбилиси гид откроет вам хроники этих земель, расскажет о расцвете и упадке Грузинского царства, о правлении наместников и исконной культуре. Также в программе остановка у Алгетского водохранилища, окруженного мягкими холмами..
Прогулка к водопадам и по стеклянному мосту
Перед вами предстанет Дашбашский каньон, живописный в любое время года. Вы спуститесь по тропе вниз к реке и «плачущей стене» — дивным водопадам. Вернувшись наверх, пройдете по уникальному мосту, открытому в 2022 году, узнаете о его строительстве и характеристиках..
На обратном пути предусмотрен обед в достойном месте с национальной кухней (блюда и напитки на выбор по меню, оплата самостоятельно на месте)..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Посещение каньона и моста (49 лари с чел.) Питание (обед - обходится в среднем от 25 лари на чел.)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в nullЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Тбилиси
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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