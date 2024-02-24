Смешенная: автобусная и пешеходная.



Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).



Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.