Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара

Провести день среди горных вершин, озер и лугов «грузинской Швейцарии» и оценить легендарно вино

Индивидуальная
Приглашаем вас открыть Рачу — один из красивейших регионов Грузии, до которого пока не добрался массовый туризм.

Вы исследуете курортные улицы, крепость и церкви города Сурами, подниметесь на гору Цхра Джвари, увидите старинные фрески в храме Никорцминда и полюбуетесь озером Шаори.

А после на винном заводе продегустируете настоящую Хванчкару.
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Путешествие в Рачу: горы, церкви и Хванчкара
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

За один день вы посетите самые значимые уголки Рачи — зеленого края, где люди живут в окружении Кавказских гор, лесов, озер и древних храмов. В программе:

Курортный город Сурами, некогда населённый грузинами, армянами и евреями. Вы рассмотрите древнюю крепость и лесистые склоны Лихских гор, услышите о том, как Сурами веками охранял подходы к Рикотскому перевалу. Посетите две церкви, одну из которых называют храмом «Быстрого исполнения желаний».

Гора Цхра Джвари, которая расположилась на перевале Накерал. Здесь вы увидите «Церковь девяти крестов» и полюбуетесь далеким Черным морем.

Озеро Шаори — крупнейший водоем в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Вы услышите историю водохранилища и полюбуетесь выразительными пейзажами, где соединяются гладь Шаори и покрытые густыми лесами склоны хребта Накерала.

Никорцминдский собор — православная действующая церковь 13 века. Вы познакомитесь с традициями грузинской храмовой архитектуры на примере храма, который за 800 лет существования не почти претерпел изменений: даже купол собора и уникальные фрески сохранились в первозданном виде.

Винный завод Хванчкары. Посетим мы и родину знаменитого красного вина Хванчкара. На заводе вы познакомитесь с культурой виноделия и продегустируете одно из самых ценных грузинских вин, поклонником которого был даже Иосиф Сталин.

Организационные детали

  • Транспортные расходы (от Тбилиси и обратно) и питьевая вода включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь деньСоборы и храмыПо Грузии⛪️Монастыри, церкви, храмы🍷Винные туры

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

В поисках настоящей Хванчкары
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгений
4.5
4 отзыва
В поисках настоящей Хванчкары
Столб Кацхи, Чиатура, озеро Шаори и вина Рачи - путешествие в грузинскую «Швейцарию»
от 260 за 1-3 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Иосеб
5
111 отзывов
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
125 за 1-7 чел.
Путешествие в Рачу из Тбилиси
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Галина
Нет отзывов
Путешествие в Рачу из Тбилиси
Отправиться на целый день в колоритный горный регион с древними храмами, крепостями и виноградниками
от 238 за 1-2 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
5 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Открыть все грани легендарного винного региона
163 за 1-4 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
9 часов
Индивидуальная
Руслан
5
2 отзыва
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбек - одна из высочайших вершин Кавказа
$120 за 1-3 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Aleksandre
5
4 отзыва
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
125 за 1-4 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
4.7
89 отзывов
Кахетия - сокровищница грузинского вина
История грузинского виноделия и культурные памятники региона
100 за 1-4 чел.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
1.5 часа
Индивидуальная
Aleksandre
5
276 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
от 20 за 1-2 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Zurab
5
46 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
История древнего торгового пути и головокружительные виды
181163 за 1-6 чел.
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
12 часов
Индивидуальная
Георгий
5
1 отзыв
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью
$145 за 1-5 чел.
Винный тур «На любой вкус» (7 дней)
6 дней
Авторский тур
Роберт
Нет отзывов
Винный тур «На любой вкус» (7 дней)
Вино в Грузии - такая же достопримечательность, как её древние храмы, высокие горы
$980 за 1 человека
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
4 отзыва
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
175 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🇬🇪
ТАМ