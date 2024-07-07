Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Рачи - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая, что делает прогулки и экскурсии максимально комфортными. В октябре и ноябре можно насладиться яркими осенними красками и более спокойной атмосферой. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым объектам.

Путешествие в Рачу - это возможность увидеть нетронутую природу и исторические памятники Грузии. Посетители исследуют курортный город Сурами с его древними крепостями и церквями, поднимутся на гору Цхра Джвари, чтобы полюбоваться Черным морем, и насладятся видами озера Шаори. В Никорцминдском соборе гости познакомятся с уникальными фресками и архитектурой, а на винном заводе Хванчкары продегустируют знаменитое грузинское вино

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Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

За один день вы посетите самые значимые уголки Рачи — зеленого края, где люди живут в окружении Кавказских гор, лесов, озер и древних храмов. В программе:

Курортный город Сурами, некогда населённый грузинами, армянами и евреями. Вы рассмотрите древнюю крепость и лесистые склоны Лихских гор, услышите о том, как Сурами веками охранял подходы к Рикотскому перевалу. Посетите две церкви, одну из которых называют храмом «Быстрого исполнения желаний».

Гора Цхра Джвари, которая расположилась на перевале Накерал. Здесь вы увидите «Церковь девяти крестов» и полюбуетесь далеким Черным морем.

Озеро Шаори — крупнейший водоем в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Вы услышите историю водохранилища и полюбуетесь выразительными пейзажами, где соединяются гладь Шаори и покрытые густыми лесами склоны хребта Накерала.

Никорцминдский собор — православная действующая церковь 13 века. Вы познакомитесь с традициями грузинской храмовой архитектуры на примере храма, который за 800 лет существования не почти претерпел изменений: даже купол собора и уникальные фрески сохранились в первозданном виде.

Винный завод Хванчкары. Посетим мы и родину знаменитого красного вина Хванчкара. На заводе вы познакомитесь с культурой виноделия и продегустируете одно из самых ценных грузинских вин, поклонником которого был даже Иосиф Сталин.

Организационные детали