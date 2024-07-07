Лучшее время для посещения Рачи - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая, что делает прогулки и экскурсии максимально комфортными. В октябре и ноябре можно насладиться яркими осенними красками и более спокойной атмосферой. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Сурами
Церковь девяти крестов
Никорцминдский собор
Винный завод Хванчкары
Описание экскурсии
За один день вы посетите самые значимые уголки Рачи — зеленого края, где люди живут в окружении Кавказских гор, лесов, озер и древних храмов. В программе:
Курортный город Сурами, некогда населённый грузинами, армянами и евреями. Вы рассмотрите древнюю крепость и лесистые склоны Лихских гор, услышите о том, как Сурами веками охранял подходы к Рикотскому перевалу. Посетите две церкви, одну из которых называют храмом «Быстрого исполнения желаний».
Гора Цхра Джвари, которая расположилась на перевале Накерал. Здесь вы увидите «Церковь девяти крестов» и полюбуетесь далеким Черным морем.
Озеро Шаори — крупнейший водоем в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Вы услышите историю водохранилища и полюбуетесь выразительными пейзажами, где соединяются гладь Шаори и покрытые густыми лесами склоны хребта Накерала.
Никорцминдский собор — православная действующая церковь 13 века. Вы познакомитесь с традициями грузинской храмовой архитектуры на примере храма, который за 800 лет существования не почти претерпел изменений: даже купол собора и уникальные фрески сохранились в первозданном виде.
Винный завод Хванчкары. Посетим мы и родину знаменитого красного вина Хванчкара. На заводе вы познакомитесь с культурой виноделия и продегустируете одно из самых ценных грузинских вин, поклонником которого был даже Иосиф Сталин.
Организационные детали
Транспортные расходы (от Тбилиси и обратно) и питьевая вода включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Оплата на месте возможна в евро или в лари
При бронировании этого маршрута — пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€80
Дети до 12 лет
€80
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальшеуменьшить
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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Анастасия
Выражаю Эдуарду огромную признательность за прекрасного гида и водителя Гочу! Мы провели удивительный день в регионе Рача, Имеретия и бонусом от него побывали на Столпе Кацхи, Имеретия. Гоча человек с читать дальшеуменьшить
большим добрым сердцем, очень заботливый и аккуратно водит машину. С Гочей интересно было общаться и сыну, так как путь долгий, обсудилось все на свете!) Рача -удивительной красоты регион, который не сильно востребован у туристов из-за дальнего расположения. Вся дорога от Тбилиси и обратно у нас заняла около 14,5 часов. Но мы ни разу не пожалели, стоит только подняться на труднейшую вершину Храма 9 крестов -Цхраджвари на высоте 1500 м, куда пока нет нормальной дороги… и вы на 7ом небе в буквальном смысле и голова от красоты кружится! Гоча истинный сын своего региона, сам рачинец, переживает, что инфраструктуры до сих пор нормальной нет, и это тормозит развитие туризма. Древний Храм Никорцминда тоже великолепен, поражает красотой своих фресок, они прекрасно сохранились с 11 века. Обязательно посетите завод Хванчкара, это вино родом как раз оттуда. Фотографий с путешествия -море, виды фантастические. Всем очень рекомендую и организатора Эдуарда и гида Гочу! Ваш труд очень важен и мы очень ценим его! Спасибо!
+1
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Виктория
Самый лучший организатор,обо всем позаботиться,в случае проблем каких-то сделает все возможное,чтоб их не было и сгладит
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