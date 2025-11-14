Насладитесь живописными видами Жинвальского водохранилища и древней крепости Ананури во время неспешной прогулки на сапборде! Я обеспечу вам трансфер и безопасность, вам останется только расслабиться, полностью погрузиться в красоту окружающей природы и отдохнуть от суеты.
Описание экскурсии
На комфортабельном автомобиле мы доберёмся из Тбилиси к берегу Жинвальского водохранилища. Его изюминка — завораживающий бирюзовый цвет воды и потрясающие пейзажи. Оно было создано в середине 20 века и стало популярным местом для отдыха.
На берегу я проведу инструктаж, выдам сапы, спасательные жилеты и чехлы для телефонов. Затем мы отправимся в путешествие по горному водоёму. Насладимся тишиной и единением с природой, полюбуемся древней крепостью Ананури с воды. А вернувшись на берег, по желанию пешком дойдём до крепости и изучим её подробнее.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Prius
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет в сопровождении родителей
- Я предоставлю всё необходимое оборудование для сапбординга и буду сопровождать вас на всём маршруте
- Отдельно оплачивается обед (по желанию)
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за неблагоприятных погодных условий
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Тбилиси
Привет! Живу в Грузии — наверное, нашёл здесь своё место. Люблю историю, природу и животных, а также путешествовать и узнавать новое. Провожу авторские экскурсии и знакомлю людей с красотой, которая нас окружает. Индивидуальные программы в любую точку Грузии — без огромных групп, автобусов и ожиданий.Задать вопрос
