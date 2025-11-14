Насладитесь живописными видами Жинвальского водохранилища и древней крепости Ананури во время неспешной прогулки на сапборде! Я обеспечу вам трансфер и безопасность, вам останется только расслабиться, полностью погрузиться в красоту окружающей природы и отдохнуть от суеты.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы доберёмся из Тбилиси к берегу Жинвальского водохранилища. Его изюминка — завораживающий бирюзовый цвет воды и потрясающие пейзажи. Оно было создано в середине 20 века и стало популярным местом для отдыха.

На берегу я проведу инструктаж, выдам сапы, спасательные жилеты и чехлы для телефонов. Затем мы отправимся в путешествие по горному водоёму. Насладимся тишиной и единением с природой, полюбуемся древней крепостью Ананури с воды. А вернувшись на берег, по желанию пешком дойдём до крепости и изучим её подробнее.

Организационные детали