Погружение в мир кахетинского виноделия Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия, где каждый момент наполнен историей, традициями и аутентичной атмосферой. Здесь, в семейном винном дворе, вы станете частью древней кахетинской традиции, прикоснётесь к истокам виноделия и познакомитесь с секретами создания настоящего грузинского вина. Знакомство с традициями виноделия Прогулка по виноградникам станет первым этапом вашего путешествия. Вы окунётесь в атмосферу настоящего виноградника, где сможете принять участие в сборе спелого урожая. Это не просто развлечение — это живая традиция, передающаяся из поколения в поколение. Винный погреб откроет перед вами свои тайны. Вы посетите хранилище, где вино трёх поколений хранится в традиционных квеври — глиняных кувшинах, которые являются символом грузинского виноделия. Здесь вы попробуете вино прямо из квеври и познакомитесь с уникальной технологией его производства. Дегустация станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов. Вас ждёт знакомство с тремя сортами натурального кахетинского вина и тремя видами чачи, включая ароматные настойки. Кулинарные традиции Семейный обед завершит программу. За большим столом вы отведаете домашние блюда кахетинской кухни, насладитесь душевной атмосферой и почувствуете себя частью большой грузинской семьи. По желанию дополнительно вы сможете:

Принять участие в процессе дистилляции чачи;

Забрать бутылку вина с собой в качестве сувенира;

В сезон — поучаствовать в сборе и отжиме винограда;

Поучаствовать в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд: хинкали, чурчхела, хлеб;

Организовать фольклорную программу с выступлением мужского вокального ансамбля и грузинскими танцами. Это не просто экскурсия — это погружение в мир грузинской культуры, где каждый момент наполнен вкусом традиций, ароматом винограда и теплом семейного очага. Приглашаем вас стать частью этого удивительного путешествия! Важная информация:.

