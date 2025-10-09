Осенью в Кахетии начинается Ртвели — время, когда вся деревня выходит собирать виноград. Мы приглашаем вас в гости к семье, где виноделие — дело чести и традиций.
Вы сами соберёте гроздья, попробуете вино из квеври, приготовите чурчхелу и хинкали, а после — сядете за большой стол, где тосты звучат от души, а домашние блюда приносятся без конца.
Описание мастер-класса
Погружение в мир кахетинского виноделия Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия, где каждый момент наполнен историей, традициями и аутентичной атмосферой. Здесь, в семейном винном дворе, вы станете частью древней кахетинской традиции, прикоснётесь к истокам виноделия и познакомитесь с секретами создания настоящего грузинского вина. Знакомство с традициями виноделия Прогулка по виноградникам станет первым этапом вашего путешествия. Вы окунётесь в атмосферу настоящего виноградника, где сможете принять участие в сборе спелого урожая. Это не просто развлечение — это живая традиция, передающаяся из поколения в поколение. Винный погреб откроет перед вами свои тайны. Вы посетите хранилище, где вино трёх поколений хранится в традиционных квеври — глиняных кувшинах, которые являются символом грузинского виноделия. Здесь вы попробуете вино прямо из квеври и познакомитесь с уникальной технологией его производства. Дегустация станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов. Вас ждёт знакомство с тремя сортами натурального кахетинского вина и тремя видами чачи, включая ароматные настойки. Кулинарные традиции Семейный обед завершит программу. За большим столом вы отведаете домашние блюда кахетинской кухни, насладитесь душевной атмосферой и почувствуете себя частью большой грузинской семьи. По желанию дополнительно вы сможете:
- Принять участие в процессе дистилляции чачи;
- Забрать бутылку вина с собой в качестве сувенира;
- В сезон — поучаствовать в сборе и отжиме винограда;
- Поучаствовать в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд: хинкали, чурчхела, хлеб;
Организовать фольклорную программу с выступлением мужского вокального ансамбля и грузинскими танцами. Это не просто экскурсия — это погружение в мир грузинской культуры, где каждый момент наполнен вкусом традиций, ароматом винограда и теплом семейного очага. Приглашаем вас стать частью этого удивительного путешествия! Важная информация:.
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, ориентируйтесь на прогноз погоды за день до отправления.
- Предупредите нас, если не можете отправиться на сбор винограда.
- Экскурсия для лиц от 12 лет и старше.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный гид
- Комфортабельный транспорт от точки отправления
- Дегустация именных вин из микрозоны Киндзмараули
- Традиционное застолье с домашними блюдами и алкоголем
Что не входит в цену
- Участие в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд (дополнительно)
- Бутылка вина с собой в качестве сувенира (оплачивается отдельно)
- Участие в процессе дистилляции чачи
- Организация фольклорной программы с выступлением мужского вокального ансамбля и грузинскими танцами (дополнительно)
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано 13
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, ориентируйтесь на прогноз погоды за день до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Т
Татьяна
9 окт 2025
Тур не состоялся
Входит в следующие категории Тбилиси
