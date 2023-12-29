Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Отправимся на горнолыжный курорт Гудаури через Крестовый перевал, прогуляемся в романтичном Сигнахи и праздничном Тбилиси и научимся готовить национальное блюдо в Мцхете.
Нас ждут 3 дегустации вина и чачи! Желающие смогут заказать праздничный ужин с шоу-программой в одном из лучших ресторанов столицы. Незачем скучать дома — поехали с нами за впечатлениями и вкусами в Грузию!
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Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в праздничный Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем и продегустируем вино и чачу в грузинском ресторане, в котором сначала посетим кулинарный мастер-класс.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая продолжительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов. Продолжим кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте).
Ближе к вечеру доедем до Сигнахи. Здесь прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам. Затем вернёмся в Тбилиси, сделав остановку на винном заводе. Общая продолжительность экскурсии — 8 часов.
Свободный день
Вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. По желанию — праздничный ужин в одном из лучших ресторанов города (заказать необходимо заранее).
Казбеги, Ананури и Гудаури
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий. Здесь желающие смогут покататься на лыжах и сноуборде (за доплату).
Если горнолыжный курорт будет закрыт из-за непогоды, отправимся дальше — в город Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Обратите внимание: экскурсия может быть заменена на альтернативную, если дорогу перекроют из-за погодных условий.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, в течение дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.