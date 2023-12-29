Встретим первые дни года активно в окружении заснеженных вершин, с бокальчиком вина прямо из цистерны и видом на древнейшие памятники архитектуры. Отправимся на горнолыжный курорт Гудаури через Крестовый перевал, прогуляемся в романтичном Сигнахи и праздничном Тбилиси и научимся готовить национальное блюдо в Мцхете. Нас ждут 3 дегустации вина и чачи! Желающие смогут заказать праздничный ужин с шоу-программой в одном из лучших ресторанов столицы. Незачем скучать дома — поехали с нами за впечатлениями и вкусами в Грузию!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.