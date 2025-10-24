Мои заказы

Сокровища Грузии: Боржоми и Мцхета. Однодневный индивидуальный тур

Вас ждет индивидуальный тур по сокровищам Грузии: отправляйтесь в живописный заповедник Боржоми и откройте для себя исторические памятники Мцхеты.

Вы увидите целебные источники, полюбуетесь восхитительными пейзажами и прочувствуете духовную атмосферу монастыря Джвари, погружаясь в уникальную культуру и природную красоту этой удивительной страны.
1 отзыв
Описание экскурсии

Знакомство с сокровищам Грузии Вас ждет индивидуальный тур по сокровищам Грузии: отправляйтесь в живописный заповедник Боржоми и откройте для себя исторические памятники Мцхеты. Духовная атмосфера монастыря Джвари Монастырь Джвари – это одно из самых знаковых мест Грузии. Он возвышается над Мцхетой, открывая потрясающие виды на горы и долины. Здесь пересекаются история, культура и вера, а невероятные пейзажи станут идеальными локациями для фотографий. Живописный Боржоми После этого мы отправимся в Боржоми — зеленый оазис среди гор, где можно насладиться живописными видами и попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника. Этот город — идеальное место для отдыха и восстановления сил. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие и красоту Грузии!

Каждый день в 10:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Боржоми
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию)
  • Входной билет в парк Боржоми - 5 лари (на человека)
  • Прогулка на канатке - 15 лари (в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из вашего отеля
Завершение: По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
24 окт 2025
Были в Тбилиси три дня.
На всё время пребывания были запланированы индивидуальные экскурсии. Одна пешая ознакомительная и две автомобильные на второй и третий день. Заранее забронировали из Москвы через «Sputnik" на
читать дальше

основании отзывов и оценок пользователей.
Выбор пал на Vitis Travel.
Всё ожидания оправдались с лихвой.
Гид-Левон. Грамотный интеллигентный специалист, знающий и любящий свою профессию.
Все темы раскрывает интересно и доступно. На любой, даже самый деликатный вопрос, ответит с грузинским юмором и никого не обидит.
Спасибо за позитивное общение!
Отдельная благодарность водителю Исааку.
Быстрота, комфорт и безопасность в пути-его большая заслуга.
Всем ребятам наилучшие пожелания от всей души.
И до новых встреч на гостеприимной земле
Грузии.
Рекомендую всем))

Входит в следующие категории Тбилиси

