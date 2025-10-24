Вас ждет индивидуальный тур по сокровищам Грузии: отправляйтесь в живописный заповедник Боржоми и откройте для себя исторические памятники Мцхеты.
Вы увидите целебные источники, полюбуетесь восхитительными пейзажами и прочувствуете духовную атмосферу монастыря Джвари, погружаясь в уникальную культуру и природную красоту этой удивительной страны.
Описание экскурсииЗнакомство с сокровищам Грузии Вас ждет индивидуальный тур по сокровищам Грузии: отправляйтесь в живописный заповедник Боржоми и откройте для себя исторические памятники Мцхеты. Духовная атмосфера монастыря Джвари Монастырь Джвари – это одно из самых знаковых мест Грузии. Он возвышается над Мцхетой, открывая потрясающие виды на горы и долины. Здесь пересекаются история, культура и вера, а невероятные пейзажи станут идеальными локациями для фотографий. Живописный Боржоми После этого мы отправимся в Боржоми — зеленый оазис среди гор, где можно насладиться живописными видами и попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника. Этот город — идеальное место для отдыха и восстановления сил. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие и красоту Грузии!
Каждый день в 10:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Боржоми
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Входной билет в парк Боржоми - 5 лари (на человека)
- Прогулка на канатке - 15 лари (в одну сторону)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из вашего отеля
Завершение: По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
24 окт 2025
Были в Тбилиси три дня.
На всё время пребывания были запланированы индивидуальные экскурсии. Одна пешая ознакомительная и две автомобильные на второй и третий день. Заранее забронировали из Москвы через «Sputnik" на
Входит в следующие категории Тбилиси
