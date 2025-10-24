Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет индивидуальный тур по сокровищам Грузии: отправляйтесь в живописный заповедник Боржоми и откройте для себя исторические памятники Мцхеты.



Вы увидите целебные источники, полюбуетесь восхитительными пейзажами и прочувствуете духовную атмосферу монастыря Джвари, погружаясь в уникальную культуру и природную красоту этой удивительной страны.

Описание экскурсии Знакомство с сокровищам Грузии Вас ждет индивидуальный тур по сокровищам Грузии: отправляйтесь в живописный заповедник Боржоми и откройте для себя исторические памятники Мцхеты. Духовная атмосфера монастыря Джвари Монастырь Джвари – это одно из самых знаковых мест Грузии. Он возвышается над Мцхетой, открывая потрясающие виды на горы и долины. Здесь пересекаются история, культура и вера, а невероятные пейзажи станут идеальными локациями для фотографий. Живописный Боржоми После этого мы отправимся в Боржоми — зеленый оазис среди гор, где можно насладиться живописными видами и попробовать знаменитую минеральную воду прямо из источника. Этот город — идеальное место для отдыха и восстановления сил. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие и красоту Грузии!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мцхета

Монастырь Джвари

Боржоми Что включено Трансфер Что не входит в цену Обед (по желанию)

Входной билет в парк Боржоми - 5 лари (на человека)

Прогулка на канатке - 15 лари (в одну сторону) Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем из вашего отеля Завершение: По вашему адресу Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 10:30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.