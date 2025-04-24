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29%
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по историческому Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу древнего Тбилиси с гидом-медиатором. Откройте тайные уголки города, попробуйте вино и хлеб из тандыра. Это будет незабываемо
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€25
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Путешествие по Тбилиси с детьми и взрослыми: от музеев до мастерских, от парков до базаров. Увлекательные маршруты для всей семьи
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
от €70 за всё до 4 чел.
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25%
Квест
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Необычным образом познакомиться с культурой Грузии и её традициями
Начало: В районе Серных бань
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€90
€120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 апреля 2025Детям в целом понравилось, 9 и 12 лет, гид Александр с дочкой. Достаточно интерактивная прогулка. Не понравилось, что многие интересные
- AAlbina22 апреля 2025Замечательный гид, очень познавательная экскурсия. Спасибо огромное Валерию. После него не возможно не влюбися в Тбилиси! Надеемся, что еще не раз вернёмся
- NNatalya18 апреля 2025Это было невероятно! Как будто все гостеприимство Грузии окутало на этой экскурсии, тысячу раз могу сказать спасибо и все равно не смогу выразить всю благодарность Валерию за настоящее чудо знакомства с Тбилиси!
- РРоман11 апреля 2025Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе - очень много! Поэтому советуем
- ЛЛеонид31 марта 2025Валерий - класс!!!!
- ААнна28 марта 2025Лада очень умело и искренне вовлекает детей (6 и 9 лет) в знакомство с историей Тбилиси и заряжает азартом взрослых. Время пролетает незаметно, оставляя приятные воспоминания о прогулке и лично о гиде.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Район Мтацминда»
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