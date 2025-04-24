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начать знакомство с городом именно с Ладой - в её арсенале интересные маршруты под вашу компанию - лишь бы с погодой повезло, как нам, все были в хорошей обуви и не боялись задавать вопросы! Ну, а Лада постаралась насытить маршрут той информацией, которая была нужна именно нам - за это мы благодарны! Голова не болит, первичные знания о городе получены, интересные факты запомнили! Дети еще и поделку успели сделать. До новых встреч!