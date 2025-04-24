Район Мтацминда – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Мтацминда» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 29%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Пешая
3.5 часа
-
29%
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по историческому Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу древнего Тбилиси с гидом-медиатором. Откройте тайные уголки города, попробуйте вино и хлеб из тандыра. Это будет незабываемо
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€25€35 за человека
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Путешествие по Тбилиси с детьми и взрослыми: от музеев до мастерских, от парков до базаров. Увлекательные маршруты для всей семьи
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
от €70 за всё до 4 чел.
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Пешая
3.5 часа
-
25%
Квест
Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Необычным образом познакомиться с культурой Грузии и её традициями
Начало: В районе Серных бань
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€90€120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2025
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Детям в целом понравилось, 9 и 12 лет, гид Александр с дочкой. Достаточно интерактивная прогулка. Не понравилось, что многие интересные
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    истории о местах, которые мы посетили, узнали из другой экскурсии случайно. Дети обычно любят истории и легенды больше чем исторические факты, советую адаптировать программу с учётом этого.

  • A
    Albina
    22 апреля 2025
    Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
    Замечательный гид, очень познавательная экскурсия. Спасибо огромное Валерию. После него не возможно не влюбися в Тбилиси! Надеемся, что еще не раз вернёмся
    Замечательный гид, очень познавательная экскурсия. Спасибо огромное Валерию. После него не возможно не влюбися в Тбилиси!Замечательный гид, очень познавательная экскурсия. Спасибо огромное Валерию. После него не возможно не влюбися в Тбилиси!
  • N
    Natalya
    18 апреля 2025
    Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
    Это было невероятно! Как будто все гостеприимство Грузии окутало на этой экскурсии, тысячу раз могу сказать спасибо и все равно не смогу выразить всю благодарность Валерию за настоящее чудо знакомства с Тбилиси!
  • Р
    Роман
    11 апреля 2025
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе - очень много! Поэтому советуем
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    начать знакомство с городом именно с Ладой - в её арсенале интересные маршруты под вашу компанию - лишь бы с погодой повезло, как нам, все были в хорошей обуви и не боялись задавать вопросы! Ну, а Лада постаралась насытить маршрут той информацией, которая была нужна именно нам - за это мы благодарны! Голова не болит, первичные знания о городе получены, интересные факты запомнили! Дети еще и поделку успели сделать. До новых встреч!

    Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе -Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе -Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе -Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе -Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе -
  • Л
    Леонид
    31 марта 2025
    Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
    Валерий - класс!!!!
  • А
    Анна
    28 марта 2025
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Лада очень умело и искренне вовлекает детей (6 и 9 лет) в знакомство с историей Тбилиси и заряжает азартом взрослых. Время пролетает незаметно, оставляя приятные воспоминания о прогулке и лично о гиде.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Район Мтацминда»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
  2. Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
  3. Тбилисская интрига: интерактивная экскурсия-сюрприз
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Монастырь Джвари
  7. Крепость Ананури
  8. Мост мира
  9. Собор Светицховели
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в апреле 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Район Мтацминда" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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