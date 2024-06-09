Тбилиси наполнен цветом и креативностью — вы убедитесь в этом, если откроете городской стрит-арт. На прогулке вы познакомитесь с альтернативной культурой. Увидите, как уличные художники используют в качестве холстов стены, мосты и даже заброшенные здания. И поймёте, как рисунок может передавать скрытое послание и раскрывать город.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Зарождение уличного искусства в Грузии. Обсудим, как зарождался стрит-арт, какие мотивы и ценности преследовало движение. Как культура развивалась и совершенствовалась — и к чему пришла на данный момент.

Движение Нико. Отдадим дань Нико Пиросмани и его вкладу в стрит-арт, посмотрим работы его продолжателей. Проследим эволюцию скрытых подтекстов уличного искусства и обсудим злободневность этих месседжей.

Фестивали стрит-арта в Тбилиси. Пройдёмся по интересных закоулкам города и самостоятельно «прочитаем» визуальные послания художников. А гид расскажет о ежегодных фестивалях уличного искусства в Тбилиси.

Муралы и граффити. Вы поймёте разницу между муралом и граффити, узнаете, как можно самовыражаться на улицах города — и как действовать, чтобы рисунок не закрасили.

Организационные детали