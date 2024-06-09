Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе

Открыть для себя тбилисское уличное искусство и узнать, что делает его уникальным
Тбилиси наполнен цветом и креативностью — вы убедитесь в этом, если откроете городской стрит-арт. На прогулке вы познакомитесь с альтернативной культурой. Увидите, как уличные художники используют в качестве холстов стены, мосты и даже заброшенные здания. И поймёте, как рисунок может передавать скрытое послание и раскрывать город.
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Зарождение уличного искусства в Грузии. Обсудим, как зарождался стрит-арт, какие мотивы и ценности преследовало движение. Как культура развивалась и совершенствовалась — и к чему пришла на данный момент.

Движение Нико. Отдадим дань Нико Пиросмани и его вкладу в стрит-арт, посмотрим работы его продолжателей. Проследим эволюцию скрытых подтекстов уличного искусства и обсудим злободневность этих месседжей.

Фестивали стрит-арта в Тбилиси. Пройдёмся по интересных закоулкам города и самостоятельно «прочитаем» визуальные послания художников. А гид расскажет о ежегодных фестивалях уличного искусства в Тбилиси.

Муралы и граффити. Вы поймёте разницу между муралом и граффити, узнаете, как можно самовыражаться на улицах города — и как действовать, чтобы рисунок не закрасили.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на пл. Мейдан и заканчивается на пл. Свободы
  • По желанию возможно перемещение по районам на такси — оплачивается отдельно
  • При необходимости экскурсия может проводиться на двух языках: русском и английском
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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