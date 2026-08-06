2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя путешественником во времени, идущим по следам истории Тбилиси.Стартуем с Метехской скалы, где вы узнаете о вековых традициях и легендах, оживших в архитектуре и культуре города.Почувствуйте дух Старого города,

вдохните ароматы серных бань Абанотубани и откройте для себя тайны средневековых храмов. В Инжировом ущелье вас ждет природное чудо в самом сердце города, а мост Любви обещает исполнение самых заветных желаний. И конечно, нельзя пройти мимо грузинской гостеприимности: дегустации вин из квеври и знакомство с местными деликатесами на Мейдане раскроют вам истинный вкус Тбилиси. Завершите свой маршрут встречей с великими личностями прошлого, которые нашли вдохновение в этом волшебном городе

Описание экскурсии

Прогулка по эпохам

Путешествие начнется на Метехской скале, у памятника основателю города, Вахтанга Горгасали. На месте слияния эпох вы узнаете о зарождении, расцвете, падении и восстановлении столицы. Со смотровой площадки около храма 12 века как на ладони откроется Старый город, а я расскажу о его бывшей славе, знаменитых ажурных балкончиках и неприступных крепостях. Услышав предание о Метехском мосте, вы перейдете в старейший район — Абанотубани, где я познакомлю вас с истоками Тбилиси, историей серных бань и рассказами о знаменитых посетителях. И, конечно, в программе будут средневековые храмы и их легенды, в том числе, о нерукотворной иконе Спасителя, хранившейся в старейшем храме — Анчисхати.

Географическое открытие в центре города

В Инжировом ущелье вы отыщете окаменевшие стволы деревьев, получите удовольствие от прохлады водопада (да-да, в самом центре города!) в жаркий день и сможете потрогать цепи кавказского пленника Амирани (Прометея). А переход через мост Любви станет отличным поводом загадать заветное желание.

Дары Тбилиси

Грузия от винной культуры неотделима, поэтому без дегустаций не обойдется! Вы попробуете вина из квеври, а что это такое и чем отличается кахетинская технология от европейской, узнаете уже в краеведческом музее, прямо на раскопках. Затем пройдете по старинным улицам к Мейдану, слушая о легендарных караванах, идущих по Шелковому Пути. Я покажу продукты и товары, которыми торговали в те времена и предложу попробовать или купить то, что Тбилиси предлагает гостям сегодня — от настоящих чурчхел до инкрустированных серебром турьих рогов для застолья.

Тифлис — источник вдохновения!

Мы поздороваемся с шутником, вылетающим из старинной кирпичной стены — Сергеем Параджановым и нырнем в прошлое к Маяковскому, Лиле Брик, Луи Арагону, Феллини, Ив Сен Лорану. А оттуда не так уж далеко и до мифического Тамады — об этом характерном грузинском образе будет отдельный разговор. Вы также станете свидетелями мини-спектакля о смене и вечном круговороте времени на башенке Резо Габриадзе. А оттуда переберемся к городу 18-19 веков, мимо дворника Пиросмани, фонарщика, веселящихся берик, переодетых в карнавальные наряды и приглашающих встать в их веселый круг.

Современный Тбилиси

Обогнув Старый город, вы переберетесь к другой части столицы через мост Мира. Спустившись по его закодированным стропилам, сможете прокатиться по Мтквари (р. Куре) на плотах, как настоящие карачогели (знаменитое тифлисское сословие). Далее — отправитесь к Парку Рике, повторяющему карту Грузии. Здесь вы откроете всевозможные развлечения для детей, и взрослых. А позже я покажу место, где, по преданиям, со скалы течет целебная вода, и расскажу легенду о царе Ираклие и его жене Дареджан, чей дворец здесь возвышается.

Пройденный путь с высоты и обед в царских палатах

Поднявшись на древнюю крепость Нарикала, поближе к Матери Грузии, вы посмотрите с нового ракурса на все те места, которые открыли во время путешествия из Тифлиса в Тбилиси и обратно. Здесь вы попробуете вспомнить стихи русских поэтов о Тбилиси, научитесь новым грузинским словам и порепетируете, как тамада, самые популярные тосты. А после — отправитесь в старинные царские палаты, где грузинская кухня поставит последний незабываемый аккорд в гимне старому и вечно беззаботному городу, который любит вас и который, вероятно, уже любите и вы!

«Тбилиси — город выше бурь и пауз

В нем связь времен счастливо не распалась

Здесь и в руинах кроется решимость

В разрушенности есть неразрушимость».

Организационные детали

Отдельно оплачивается обед в ресторане и проезд на канатной дороге к крепости Нарикала — €1 (если захотите подняться не пешком на Нарикала, а прокатиться).