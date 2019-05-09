2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ну как не полюбить Тбилиси!

Вдохновляющая прогулка с разносторонним погружением в историю и культуру Грузии

Maiko
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Maiko – ваш гид
Шумным и пестрым, задумчивым и безмятежным, шаловливым и щедрым — я покажу мой город с разных ракурсов и помогу раскрыть его главный талант: дарить чувство, будто вы у себя дома.

В программе — визитные карточки столицы, легенды ушедших эпох, знакомство с грузинской кухней в царских палатах и многое другое!
63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Встречаемся на пл. Свободы
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам
Путешествие начнется на Метехской скале, у памятника основателю города, Вахтанга Горгасали. На месте слияния эпох вы узнаете о зарождении, расцвете, падении и восстановлении столицы. Со смотровой площадки около храма 12 века как на ладони откроется Старый город, а я расскажу о его бывшей славе, знаменитых ажурных балкончиках и неприступных крепостях. Услышав предание о Метехском мосте, вы перейдете в старейший район — Абанотубани, где я познакомлю вас с истоками Тбилиси, историей серных бань и рассказами о знаменитых посетителях. И, конечно, в программе будут средневековые храмы и их легенды, в том числе, о нерукотворной иконе Спасителя, хранившейся в старейшем храме — Анчисхати.

Географическое открытие в центре города
В Инжировом ущелье вы отыщете окаменевшие стволы деревьев, получите удовольствие от прохлады водопада (да-да, в самом центре города!) в жаркий день и сможете потрогать цепи кавказского пленника Амирани (Прометея). А переход через мост Любви станет отличным поводом загадать заветное желание.

Дары Тбилиси
Грузия от винной культуры неотделима, поэтому без дегустаций не обойдется! Вы попробуете вина из квеври, а что это такое и чем отличается кахетинская технология от европейской, узнаете уже в краеведческом музее, прямо на раскопках. Затем пройдете по старинным улицам к Мейдану, слушая о легендарных караванах, идущих по Шелковому Пути. Я покажу продукты и товары, которыми торговали в те времена и предложу попробовать или купить то, что Тбилиси предлагает гостям сегодня — от настоящих чурчхел до инкрустированных серебром турьих рогов для застолья.

Тифлис — источник вдохновения!
Мы поздороваемся с шутником, вылетающим из старинной кирпичной стены — Сергеем Параджановым и нырнем в прошлое к Маяковскому, Лиле Брик, Луи Арагону, Феллини, Ив Сен Лорану. А оттуда не так уж далеко и до мифического Тамады — об этом характерном грузинском образе будет отдельный разговор. Вы также станете свидетелями мини-спектакля о смене и вечном круговороте времени на башенке Резо Габриадзе. А оттуда переберемся к городу 18-19 веков, мимо дворника Пиросмани, фонарщика, веселящихся берик, переодетых в карнавальные наряды и приглашающих встать в их веселый круг.

Современный Тбилиси
Обогнув Старый город, вы переберетесь к другой части столицы через мост Мира. Спустившись по его закодированным стропилам, сможете прокатиться по Мтквари (р. Куре) на плотах, как настоящие карачогели (знаменитое тифлисское сословие). Далее — отправитесь к Парку Рике, повторяющему карту Грузии. Здесь вы откроете всевозможные развлечения для детей, и взрослых. А позже я покажу место, где, по преданиям, со скалы течет целебная вода, и расскажу легенду о царе Ираклие и его жене Дареджан, чей дворец здесь возвышается.

Пройденный путь с высоты и обед в царских палатах
Поднявшись на древнюю крепость Нарикала, поближе к Матери Грузии, вы посмотрите с нового ракурса на все те места, которые открыли во время путешествия из Тифлиса в Тбилиси и обратно. Здесь вы попробуете вспомнить стихи русских поэтов о Тбилиси, научитесь новым грузинским словам и порепетируете, как тамада, самые популярные тосты. А после — отправитесь в старинные царские палаты, где грузинская кухня поставит последний незабываемый аккорд в гимне старому и вечно беззаботному городу, который любит вас и который, вероятно, уже любите и вы!

«Тбилиси — город выше бурь и пауз
В нем связь времен счастливо не распалась
Здесь и в руинах кроется решимость
В разрушенности есть неразрушимость».

Организационные детали

Отдельно оплачивается обед в ресторане и проезд на канатной дороге к крепости Нарикала — 1 евро (если захотите подняться не пешком на Нарикала, а прокатиться).

Отзывы обо мне вы можете прочитать на страницах экскурсии моего брата Серго

Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!
Ну как не полюбить Тбилиси!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Встречаемся на пл. Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maiko
Maiko
Зовут меня Маико-Марине. А почему не просто Майя, поделюсь уже лично, когда будем дружить домами! Я родилась и выросла в Тбилиси. У меня две дочери и тысячи две стихотворений. По жизни Странник и Путешественник. Путешествие во времени мое самое любимое занятие! Обожаю принимать и угощать гостей, люблю детей, улыбку незнакомца, неповторимые кружева тбилисских балкончиков, осень в Тбилиси и головокружение от сирени. Коммуникация мой конек — я доктор социальных наук, специализация — связи с общественностью. Я провожу также туры-дегустации сыров и мастер-классы по грузинской кухне. Буду вашим гидом по любому уголку Грузии, которую я прошагала пешком и проехала даже на лошадях. Особенно рекомендую проехаться со мной на родину виноделия Кахетию и на мою — кавказские Альпы, таинственно прекрасный Казбеги — по Военно-Грузинской дороге, к порталу в другое измерение. До встречи в Грузии, гэнацвале!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия по Тбилиси с Майей!
Майя - большой профессионал своего дела, интересный рассказчик и просто очень приятный человек. 4 часа пешей экскурсии пролетели незаметно. Майя легко подстроилась под наш темп и интересы.
Майя Спасибо Вам большое, что открыли для нас Тбилиси.
Если приедем ещё, то обязательно продолжим с Вами)
19 апреля 2019
Майя - это лучшее, что с вами может случиться в Грузии! Ездили с мужем на несколько дней в Тбилиси и решили, что экскурсия украсит наше путешествие. Так и случилось! Мы в полном восторге от подачи материала, доброжелательности, истинного грузинского гостеприимства и невероятной атмосферы, которую для нас создала Майя. Отчаянно рекомендуем прогулку с этим замечательным и очень талантливым гидом!

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