2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ну как не полюбить Тбилиси

Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Представьте себя путешественником во времени, идущим по следам истории Тбилиси.

Стартуем с Метехской скалы, где вы узнаете о вековых традициях и легендах, оживших в архитектуре и культуре города.

Почувствуйте дух Старого города,
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вдохните ароматы серных бань Абанотубани и откройте для себя тайны средневековых храмов.

В Инжировом ущелье вас ждет природное чудо в самом сердце города, а мост Любви обещает исполнение самых заветных желаний.

И конечно, нельзя пройти мимо грузинской гостеприимности: дегустации вин из квеври и знакомство с местными деликатесами на Мейдане раскроют вам истинный вкус Тбилиси.

Завершите свой маршрут встречей с великими личностями прошлого, которые нашли вдохновение в этом волшебном городе

5
85 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🍷 Дегустация грузинских вин
  • 🏰 Погружение в культуру и традиции
  • 🌉 Прогулка по живописным мостам
  • 🎭 Встреча с искусством и легендами
Ну как не полюбить Тбилиси
Ну как не полюбить Тбилиси
Ну как не полюбить Тбилиси

Что можно увидеть

  • Метехская скала
  • Абанотубани
  • Анчисхати
  • Инжировое ущелье
  • Мост Любви
  • Мейдан
  • Башенка Резо Габриадзе
  • Мост Мира
  • Парк Рике

Описание экскурсии

Прогулка по эпохам

Путешествие начнется на Метехской скале, у памятника основателю города, Вахтанга Горгасали. На месте слияния эпох вы узнаете о зарождении, расцвете, падении и восстановлении столицы. Со смотровой площадки около храма 12 века как на ладони откроется Старый город, а я расскажу о его бывшей славе, знаменитых ажурных балкончиках и неприступных крепостях. Услышав предание о Метехском мосте, вы перейдете в старейший район — Абанотубани, где я познакомлю вас с истоками Тбилиси, историей серных бань и рассказами о знаменитых посетителях. И, конечно, в программе будут средневековые храмы и их легенды, в том числе, о нерукотворной иконе Спасителя, хранившейся в старейшем храме — Анчисхати.

Географическое открытие в центре города

В Инжировом ущелье вы отыщете окаменевшие стволы деревьев, получите удовольствие от прохлады водопада (да-да, в самом центре города!) в жаркий день и сможете потрогать цепи кавказского пленника Амирани (Прометея). А переход через мост Любви станет отличным поводом загадать заветное желание.

Дары Тбилиси

Грузия от винной культуры неотделима, поэтому без дегустаций не обойдется! Вы попробуете вина из квеври, а что это такое и чем отличается кахетинская технология от европейской, узнаете уже в краеведческом музее, прямо на раскопках. Затем пройдете по старинным улицам к Мейдану, слушая о легендарных караванах, идущих по Шелковому Пути. Я покажу продукты и товары, которыми торговали в те времена и предложу попробовать или купить то, что Тбилиси предлагает гостям сегодня — от настоящих чурчхел до инкрустированных серебром турьих рогов для застолья.

Тифлис — источник вдохновения!

Мы поздороваемся с шутником, вылетающим из старинной кирпичной стены — Сергеем Параджановым и нырнем в прошлое к Маяковскому, Лиле Брик, Луи Арагону, Феллини, Ив Сен Лорану. А оттуда не так уж далеко и до мифического Тамады — об этом характерном грузинском образе будет отдельный разговор. Вы также станете свидетелями мини-спектакля о смене и вечном круговороте времени на башенке Резо Габриадзе. А оттуда переберемся к городу 18-19 веков, мимо дворника Пиросмани, фонарщика, веселящихся берик, переодетых в карнавальные наряды и приглашающих встать в их веселый круг.

Современный Тбилиси

Обогнув Старый город, вы переберетесь к другой части столицы через мост Мира. Спустившись по его закодированным стропилам, сможете прокатиться по Мтквари (р. Куре) на плотах, как настоящие карачогели (знаменитое тифлисское сословие). Далее — отправитесь к Парку Рике, повторяющему карту Грузии. Здесь вы откроете всевозможные развлечения для детей, и взрослых. А позже я покажу место, где, по преданиям, со скалы течет целебная вода, и расскажу легенду о царе Ираклие и его жене Дареджан, чей дворец здесь возвышается.

Пройденный путь с высоты и обед в царских палатах

Поднявшись на древнюю крепость Нарикала, поближе к Матери Грузии, вы посмотрите с нового ракурса на все те места, которые открыли во время путешествия из Тифлиса в Тбилиси и обратно. Здесь вы попробуете вспомнить стихи русских поэтов о Тбилиси, научитесь новым грузинским словам и порепетируете, как тамада, самые популярные тосты. А после — отправитесь в старинные царские палаты, где грузинская кухня поставит последний незабываемый аккорд в гимне старому и вечно беззаботному городу, который любит вас и который, вероятно, уже любите и вы!

«Тбилиси — город выше бурь и пауз
В нем связь времен счастливо не распалась
Здесь и в руинах кроется решимость
В разрушенности есть неразрушимость».

Организационные детали

Отдельно оплачивается обед в ресторане и проезд на канатной дороге к крепости Нарикала — €1 (если захотите подняться не пешком на Нарикала, а прокатиться).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встречаемся на пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маико-Марине
Маико-Марине — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1107 туристов
Зовут меня Маико-Марине. А почему не просто Майя, поделюсь уже лично, когда будем дружить домами! Я родилась и выросла в Тбилиси. У меня две дочери и тысячи две стихотворений. По
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жизни Странник и Путешественник. Путешествие во времени — моё самое любимое занятие! Обожаю принимать и угощать гостей, люблю детей, улыбку незнакомца, неповторимые кружева тбилисских балкончиков, осень в Тбилиси и головокружение от сирени. Коммуникация — мой конёк: я доктор социальных наук, специализация — связи с общественностью. Провожу также туры-дегустации сыров и мастер-классы по грузинской кухне. Буду вашим гидом по любому уголку Грузии, которую я прошагала пешком и проехала даже на лошадях. Особенно рекомендую съездить со мной на родину виноделия Кахетию и на мою — кавказские Альпы, таинственно прекрасный Казбеги — по Военно-Грузинской дороге, к порталу в другое измерение. До встречи в Грузии, генацвале!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
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Майя — исключительный гид: высокопрофессиональный, чрезвычайно эрудированный и интеллектуально увлекательный собеседник. Ее глубокие знания, ясные объяснения и вдумчивые комментарии сделали экскурсию не только приятной, но и по-настоящему познавательной. Она умеет доступно объяснять сложные темы, уверенно отвечает на любые вопросы и уделяет внимание каждой детали. Искренне рекомендую Майю всем, кто ищет выдающегося гида и незабываемые впечатления.
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Л
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к своему народу и своей стране! Рекомендую эту экскурсию, было интересно, весело и ненавязчиво!
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
Спасибо, Маико! Большое спасибо за экскурсию, рассказ, прогулку! Отдельное спасибо за любовь к своему делу, к
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Полина
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
Одна из лучших экскурсий в моей жизни! Благодарю!
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Д
Мы отправились на экскурсию с Майко в Тбилиси в день, когда город отмечал День независимости. Несмотря на то, что центр был перекрыт из-за парада, Майко блестяще спланировала маршрут, чтобы мы
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не упустили ключевые достопримечательности. Она очень интересно рассказывала, упоминая исторические и современные факты. Она прекрасно знает и город, и страну. Мы видели потрясающие части города, слушали интересные истории, а сама экскурсия была разнообразной и живой. Мы искренне рекомендуем Майко, потому что она индивидуально подходит к интересам каждого и делает знакомство с Тбилиси по-настоящему ярким.

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Екатерина
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду за доброжелательность, легкость и конечно же интересный рассказ о городе! Очень приятно было провести это время с человеком, который знает о Грузии и Тбилиси кажется все, ответили на все наши вопросы, рассказали самые интересные подробности о жизни местных! От всей души рекомендую Майю!
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду за доброжелательность, легкость и конечно же интересный рассказ о городе!
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Ч
Чрезвычайно понравилась экскурсия Маико-Марине. Глубокие знания экскурсовода достойны уважения, всем было очень интересно. Гид чувствовала наш интерес к городу и, не жалея сил и времени, рассказывала обо всем, что могло
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оставить след в наших сердцах. Очень советую эту экскурсию всем приехавшим в город впервые. Маико не навязывала никаких дополнительных услуг, наоборот, шла навстречу нашим желаниям. Экскурсия продолжалась даже дольше заявленного времени!!

Маико-Марине
Маико-Марине
Ответ организатора:
Благодарю, Ольга! Особенно приятно услышать высокую оценку из уст коллеги! Всегда рада вам и вашим друзьям в моем городе.
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