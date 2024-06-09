Примите участие в нашей эксклюзивной экскурсии, которая позволит вам не только увидеть Тбилиси, но и ощутить его атмосферу всеми органами чувств — слухом, осязанием, обонянием и вкусом.
Интерактивные задания и дегустации, которые будут представлены в программе, сделают ваше путешествие незабываемым, помогая глубже понять и запомнить уникальность мультиэтнической культуры и поближе познакомиться с историей, традициями и достопримечательностями города.
Интерактивные задания и дегустации, которые будут представлены в программе, сделают ваше путешествие незабываемым, помогая глубже понять и запомнить уникальность мультиэтнической культуры и поближе познакомиться с историей, традициями и достопримечательностями города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Крепость Нарикала
- Театр марионеток имени Резо Габриадзе
- Анчисхати Базилика (один из первых храмов в Тбилиси)
- Стеклянный мост Мира
- Улица Сиони
- Скульптура Тамаде
- Караван-Сарай 17 века (приют для купцов и путешественников)
- Район серных бань
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
• Дегустационные игры:
- В одном из кафе или ресторанов города, вы примите участие в гастрономической игре, во время которой будете пробовать блюда или десерты, угадывая их состав.
- Слепая дегустация вин. За правильные ответы победители получат приятные сюрпризы.
- • Викторина о Грузии: проверьте, насколько хорошо вы знаете эту уникальную страну и ее богатую культуру.
⠀ • Используйте органы чувств для знакомства с культурой Грузии:
- С завязанными глазами определите продукт или пряность.
- На ощупь узнайте достопримечательность или предмет грузинской культуры.
⠀ • Путешествуйте по тайным уголкам Тбилиси. Исследуйте живописные районы Сололаки, Мтацминда и старого города. Откройте для себя:
- Роскошные парадные доходных домов.
- Скрытые от туристов подземные переходы, которые в средние века были обычными жилыми домами.
— Знаковые места города. Преимущества нашей экскурсии:
- Во время нашей экскурсии мы расскажем вам о наиболее важных словах и фразах, которые часто используются в повседневной жизни в Грузии. Вы также узнаете о популярных грузинских топонимах.
- В конце мероприятия мы предоставим вам список этих слов и предложений в формате PDF.
• А также: вы получите обновлённый путеводитель по кафе, барам и ресторанам Тбилиси, которые обязательно стоит посетить! Важная информация:Мероприятие включает пешую прогулку. Участникам рекомендуется приходить в удобной обуви.
Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Крепость Нарикала
- Театр марионеток имени Резо Габриадзе
- Анчисхати Базилика (один из первых храмов в Тбилиси)
- Стеклянный мост Мира
- Улица Сиони
- Скульптура Тамаде
- Караван-Сарай 17 века (приют для купцов и путешественников)
- Район серных бань
Что включено
- Услуги гида и экскурсия
- Бутилированная вода
- Слепая дегустация вин
- Дегустация блюда или десерта
- Интерактивные письменные или электронные задания
- Подарки и сюрпризы
- Гайд по кафе, барам и ресторанам Тбилиси
- Список часто используемых грузинских слов и фраз с русской транскрипцией для путешественников
Что не входит в цену
- Прогулка на катере
- Поездка по канатной дороге
- Трансфер/такси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы
Завершение: Площадь Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мероприятие включает пешую прогулку. Участникам рекомендуется приходить в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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