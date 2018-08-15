Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Пройдётесь по тихим безлюдным читать дальше улочкам и площадям в окружении туристов, посетите главные места столицы Грузии.



Вам расскажут, где вкуснее перекусить, где приобрести самое лучшее вино и многие другие тонкости города с европейским духом и глубокими восточными корнями. Вас ждет индивидуальная экскурсия, во время которой вы прогуляетесь по Тбилиси в обществе коренного жителя и увидите историю колоритного города глазами того, кто изучает его всю жизнь.Пройдётесь по тихим безлюдным 4.43 7 отзывов

Наталия Ваш гид в Тбилиси Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 7 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 10:00 и 15:00 (по договоренности с гидом) $20 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии экскурсия по Старому Тбилиси Просьба, заранее оплатить 20% Предоплату Спутника, так как в связи с проблемами банковской системы другие варианты (полная оплата- картой или на месте) не удобны. Тбили (თბილი) по грузински -"тёплый", и хотя город получил такое название из за серных источников, самое теплое в нем - это сердца его жителей. Тбилиси это страна в стране, многоязычный, пестрый, многонациональный - он как драгоценный камень в золотом перстне Сакартвело. Я предлагаю вам пешую экскурсию в моем городе, городе в котором выросли поколения моей семьи, где с каждой улочкой связаны воспоминания, радости и печали. Я проведу вас по улочкам старого Тбилиси где мирно соседствуют храмы разных конфессий. В уютных кафе звучит музыка а в воздухе стоит аромат кофе и хорошего вина. Город в котором живут и каждое утро желают друг другу мирного дня грузины, евреи, русские, азербайджанцы, армяне, поляки, украинцы, ассирийцы, немцы, испанцы, курды…. в котором любой прохожий спешит вам на выручку, где праздники отмечаются вместе и горе делиться на всех. Наша экскурсия пройдет по историческому городу а место встречи мы назначим на площади Свободы, разделительной черте города старого и города 19-20 веков. Посмотрим три самых старых здания на площади и поприветствуем знаменитых грифонов первого оперного театра столицы. Дальше, По Пушкинской улице, мимо древних стен Тбилиси пройдем к Пушкинскому скверу, здесь стоит второй на территории Российской империи бюст поэта. Спустимся по улице Бараташвили, мимо музея искусств,где раньше была та самая семинария из которого был исключен за революционную деятельность Сталин. Дигомские врата и Каджарская надпись 8-ого века, ветка речки Цавкисисцкали заключенная в каменную арку и текущая под широкой улицей. В старый город мы войдем с Мухранских врат, первыми нас встретят Дворник известного на весь мир примитивиста Нико Пиросмани и киногерои известных грузинских актеров. Подойдем к башенке театра Марионеток., попробуем увидеть златокрылого ангела что бьет в колокол каждый час и уж точно увидим самые маленькие механические часы города. Рядом с уютным театром и театральным кафе стоит базилика Анчисхати, она ровесница столицы, а во времена владычества арабов была единственной церковью в которой звонили колокола. Мимо Патриархии, через площадь Ираклия пройдем к мосту мира, стеклянный, дугообразный мост 150 м. в длину создан итальянским архитектором Микеле де Лукки, Дизайнером освещения стал француз Филипп Мартино. Полюбуемся уникальной росписью живописца Гагарина в Сионском храме, в закоулках узких улочек увидим памятник великому Параджанову. Спустимся в Караван-сарай, посетим интерактивный музей оружия, где все можно потрогать, примерить и сделать фото на память. Там же посмотрим как создается перегородчатая эмаль. Дальше наш путь идет через Метехский мост, на канатке поднимемся на древнюю крепость Нарикала за обладание которой боролись веками все завоеватели. Спускаться будем пешком, смотровая площадка у Ботанического сада, узкие улочки древнего города, уникальная мечеть в которой Суниты и Шииты молятся вместе. В Инжировом ущелье, на берегах речки Цавкисисцкали мы увидим знаменитые серные бани ставшие одной из главных причин основания на этом месте города-столицы. Пройдем по туннелю прямо к реке и напоследок нас ждет прогулка по реке Мтквари. Для самых стойких можно добавить винную дегустацию в подвальчике 17-ого века, где представлены вина исключительно малых производителей, так что купить их в обычных магазинах просто невозможно. Вот и окончена наша экскурсия по историческому городу.

Ежедневно в 10:00 и 15:00 (по договоренности с гидом) Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Нарикала

Метехский храм

Сионский собор

Синагога

Армянская церковь Суб-Геворк

Патриархия

Сквер с фонтаном Уоллеса

Театр марионеток

Мост Мира

Базилика Анчисхати

Улица Пушкина

Серные бани

Мечеть

Голубая баня

Инжировое ущелье Что включено Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Обед, кофе

Дегустации вин (10 лари/чел.)

Билеты в музеи (10 лари/чел. - Музей оружия, 2 лари/чел. - Археологический музей)

Билет на канатную дорогу (2, 50 лари/чел.)

Прогулка по реке (30 лари/чел.). Место начала и завершения? Тбилиси Площадь Свободы 1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00 (по договоренности с гидом) Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.