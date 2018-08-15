Вас ждет индивидуальная экскурсия, во время которой вы прогуляетесь по Тбилиси в обществе коренного жителя и увидите историю колоритного города глазами того, кто изучает его всю жизнь.
Описание экскурсииэкскурсия по Старому Тбилиси Просьба, заранее оплатить 20% Предоплату Спутника, так как в связи с проблемами банковской системы другие варианты (полная оплата- картой или на месте) не удобны. Тбили (თბილი) по грузински -"тёплый", и хотя город получил такое название из за серных источников, самое теплое в нем - это сердца его жителей. Тбилиси это страна в стране, многоязычный, пестрый, многонациональный - он как драгоценный камень в золотом перстне Сакартвело. Я предлагаю вам пешую экскурсию в моем городе, городе в котором выросли поколения моей семьи, где с каждой улочкой связаны воспоминания, радости и печали. Я проведу вас по улочкам старого Тбилиси где мирно соседствуют храмы разных конфессий. В уютных кафе звучит музыка а в воздухе стоит аромат кофе и хорошего вина. Город в котором живут и каждое утро желают друг другу мирного дня грузины, евреи, русские, азербайджанцы, армяне, поляки, украинцы, ассирийцы, немцы, испанцы, курды…. в котором любой прохожий спешит вам на выручку, где праздники отмечаются вместе и горе делиться на всех. Наша экскурсия пройдет по историческому городу а место встречи мы назначим на площади Свободы, разделительной черте города старого и города 19-20 веков. Посмотрим три самых старых здания на площади и поприветствуем знаменитых грифонов первого оперного театра столицы. Дальше, По Пушкинской улице, мимо древних стен Тбилиси пройдем к Пушкинскому скверу, здесь стоит второй на территории Российской империи бюст поэта. Спустимся по улице Бараташвили, мимо музея искусств,где раньше была та самая семинария из которого был исключен за революционную деятельность Сталин. Дигомские врата и Каджарская надпись 8-ого века, ветка речки Цавкисисцкали заключенная в каменную арку и текущая под широкой улицей. В старый город мы войдем с Мухранских врат, первыми нас встретят Дворник известного на весь мир примитивиста Нико Пиросмани и киногерои известных грузинских актеров. Подойдем к башенке театра Марионеток., попробуем увидеть златокрылого ангела что бьет в колокол каждый час и уж точно увидим самые маленькие механические часы города. Рядом с уютным театром и театральным кафе стоит базилика Анчисхати, она ровесница столицы, а во времена владычества арабов была единственной церковью в которой звонили колокола. Мимо Патриархии, через площадь Ираклия пройдем к мосту мира, стеклянный, дугообразный мост 150 м. в длину создан итальянским архитектором Микеле де Лукки, Дизайнером освещения стал француз Филипп Мартино. Полюбуемся уникальной росписью живописца Гагарина в Сионском храме, в закоулках узких улочек увидим памятник великому Параджанову. Спустимся в Караван-сарай, посетим интерактивный музей оружия, где все можно потрогать, примерить и сделать фото на память. Там же посмотрим как создается перегородчатая эмаль. Дальше наш путь идет через Метехский мост, на канатке поднимемся на древнюю крепость Нарикала за обладание которой боролись веками все завоеватели. Спускаться будем пешком, смотровая площадка у Ботанического сада, узкие улочки древнего города, уникальная мечеть в которой Суниты и Шииты молятся вместе. В Инжировом ущелье, на берегах речки Цавкисисцкали мы увидим знаменитые серные бани ставшие одной из главных причин основания на этом месте города-столицы. Пройдем по туннелю прямо к реке и напоследок нас ждет прогулка по реке Мтквари. Для самых стойких можно добавить винную дегустацию в подвальчике 17-ого века, где представлены вина исключительно малых производителей, так что купить их в обычных магазинах просто невозможно. Вот и окончена наша экскурсия по историческому городу.
Ежедневно в 10:00 и 15:00 (по договоренности с гидом)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарикала
- Метехский храм
- Сионский собор
- Синагога
- Армянская церковь Суб-Геворк
- Патриархия
- Сквер с фонтаном Уоллеса
- Театр марионеток
- Мост Мира
- Базилика Анчисхати
- Улица Пушкина
- Серные бани
- Мечеть
- Голубая баня
- Инжировое ущелье
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Обед, кофе
- Дегустации вин (10 лари/чел.)
- Билеты в музеи (10 лари/чел. - Музей оружия, 2 лари/чел. - Археологический музей)
- Билет на канатную дорогу (2, 50 лари/чел.)
- Прогулка по реке (30 лари/чел.).
Место начала и завершения?
Тбилиси Площадь Свободы 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00 (по договоренности с гидом)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
ДенисКизим
15 авг 2018
Прекрасный гид, очень красивый город! Буду рекомендовать
V
VLADIMIR
9 авг 2018
Великолепно!
Ирина - лучший Гид в Тбилиси и окрестностях!
Ирина - лучший Гид в Тбилиси и окрестностях!
I
Irina
10 апр 2018
А
Айнур
22 сен 2017
Наталья - прекрасный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно! Прогулялись в старом городе, поднялись на крепость, где стоить Мать! Прокатились на фуникулере. Также Наталья показала раскопки в центре города и
Ю
Юлия
8 мая 2017
Практически не было дано исторической информации о городе, о зданиях, памятниках. Нас интересовала экскурсия по городу, а не прогулка с нами.
Е
Екатерина
20 июн 2016
А
Анастасия
20 июн 2016
Y
Yekaterina
20 июн 2016
О
Ольга
3 мая 2016
Гид Инна просто СУПЕР! Очень интересная экскурсия!!! Всем советую!!!
