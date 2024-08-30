MARIA — ваш гид в Тбилиси

Провёл экскурсии для 117 туристов

Меня зовут Мария. Я гид и актриса, влюблённая в Тбилиси. Судьба подарила мне долгое «путешествие» в этот город. Я живу здесь уже не первый год и радуюсь каждому дню. Мне всегда были интересны судьбы людей. Поделюсь с вами красивыми историями и покажу этот город таким, каким его видели многие до нас с вами.