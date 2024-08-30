Балконы — не только архитектурная особенность города, но и часть его культуры и истории. Они придают особый колорит домам, а также вдохновляют художников, фотографов и путешественников.
Мы с вами пройдём по уютным улочкам и рассмотрим, как европейский классицизм, грузинские традиции и восточные мотивы переплелись в архитектурном облике Старого Тбилиси.
Мы с вами пройдём по уютным улочкам и рассмотрим, как европейский классицизм, грузинские традиции и восточные мотивы переплелись в архитектурном облике Старого Тбилиси.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы начнём прогулку от площади Свободы и незаметно попадём в район Старого Тбилиси (Кала). Затем пройдём по его районам (убани) — Калас квемо убани, Бетлемисубани и Клдисубани и погрузимся в атмосферу этих мест. Завершится экскурсия на левом берегу, в районе Метехи.
На экскурсии вы:
- Узнаете, как менялся облик Тбилиси и почему русский генерал Ермолов в 19 веке заново отстраивал Тифлис
- Раскроете архитектурную загадку дома Лермонтова
- Окажетесь в самом сердце Старого города и оцените очаровательную площадь имени Ладо Гудиашвили, храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали
- Увидите самый известный балкон в городе и дом на фундаменте крепостной башни
- И, если пожелаете, завершите прогулку на балконе с бокалом вина, наслаждаясь панорамой на город и реку
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- По желанию после прогулки можем зайти в бар с видом на Старый город — еда и напитки оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
MARIA — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 117 туристов
Меня зовут Мария. Я гид и актриса, влюблённая в Тбилиси. Судьба подарила мне долгое «путешествие» в этот город. Я живу здесь уже не первый год и радуюсь каждому дню. Мне всегда были интересны судьбы людей. Поделюсь с вами красивыми историями и покажу этот город таким, каким его видели многие до нас с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olya
30 авг 2024
Очень приятно было познакомиться и окунуться в мир балконов любимого города!
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