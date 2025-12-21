Мои заказы

Тбилиси - там, где прошлое встречает будущее

Это неспешная, атмосферная прогулка по старому Тбилиси, влюбляющему в себя с первого взгляда.

Вы услышите живые истории, почувствуете душу города, прогуляетесь по колоритным улицам, зайдёте в парадные, будто сошедшие с киноэкрана, и увидите Тбилиси таким, каким его знают и любят местные. Это идеальное первое знакомство с городом — тёплое, душевное и незабываемое.
Описание экскурсии

Незабываемое первое знакомство с городом Это неспешная, атмосферная прогулка по старому Тбилиси, влюбляющему в себя с первого взгляда. Вы услышите живые истории, почувствуете душу города, прогуляетесь по колоритным улицам, зайдёте в парадные, будто сошедшие с киноэкрана, и увидите Тбилиси таким, каким его знают и любят местные. Наш маршрут:
  • Абанотубани: квартал серных бань на естественных источниках, которые впечатлили Пушкина и Дюма.
  • Метехи: церковь XIII века на скале над рекой Кура, историческое место с видом на старый город.
  • Улицы Бетлеми и Гоми: узкие улочки с домами и резными балконами, отражающие дух старого Тбилиси.
  • Улица Шардени: колоритная улица, названная в честь французского миссионера, с кафе и галереями.
  • Мост Мира: пешеходный мост из стекла и металла, символизирующий соединение старой и новой Грузии.
  • Проспект Руставели: главная улица города с историческими зданиями и памятниками.
  • Площадь Европа: завершение экскурсии на площади, соединяющей разные эпохи и культуры Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1-й пер. Горгасали, 5, Тбилиси
Завершение: Площадь Европы, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

